Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия к монастырям Острог и Цетинье - это возможность прикоснуться к духовной истории Черногории.



В Цетинье вы увидите дворец короля Николы I и монастырь, где хранятся Десница Иоанна Крестителя и Животворящий Крест Господня. Острожский монастырь, высеченный в скале, привлекает паломников со всего мира. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание духовных традиций страны 5 причин купить эту экскурсию 🕌 Посещение двух главных святынь

Что можно увидеть Монастырь Острог

Монастырь Цетинье

Дворец короля Николы I

Резиденция князя Петра II Петровича-Негоша

Описание экскурсии Что вас ждёт? Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье займёт весь световой день. Первым делом мы отправимся в историческую столицу, где познакомимся с главными достопримечательностями Цетинье. Это маленький и очень уютный город сразу расположит вас к себе. Прогуляетесь по центральным улочкам, вы увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша. Далее вас ждет одна из главных целей поездки — монастырь Цетинье в Черногории, которому уже более 200 лет. Служители монастыря бережно хранят Десницу Иоанна Крестителя, ею был крещен сам Иисус Христос. Также на обозрение выставлены Животворящий Крест Господня и мощи Петра I Петровича Негоша. Путешествие продолжится экскурсией в Острожский монастырь в Черногории, куда стекается много паломников, чтобы поклониться мощам чудотворца Василия Острожского. Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м. Перед храмом из камня произрастает виноградная лоза, она появилась тут на месте смерти Василия Острожского. Заметим, что Острожский монастырь в Черногории привлекает нескончаемый поток страждущих и обычных туристов, так как многие верят во врачебные силы его основателя.

