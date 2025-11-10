Экскурсия к монастырям Острог и Цетинье - это возможность прикоснуться к духовной истории Черногории.
В Цетинье вы увидите дворец короля Николы I и монастырь, где хранятся Десница Иоанна Крестителя и Животворящий Крест Господня. Острожский монастырь, высеченный в скале, привлекает паломников со всего мира. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание духовных традиций страны
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение двух главных святынь
- 📜 Исторические достопримечательности
- 🕊️ Духовное обогащение
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🚶♂️ Прогулка по уютным улочкам
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Монастырь Острог
- Монастырь Цетинье
- Дворец короля Николы I
- Резиденция князя Петра II Петровича-Негоша
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье займёт весь световой день. Первым делом мы отправимся в историческую столицу, где познакомимся с главными достопримечательностями Цетинье. Это маленький и очень уютный город сразу расположит вас к себе. Прогуляетесь по центральным улочкам, вы увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша. Далее вас ждет одна из главных целей поездки — монастырь Цетинье в Черногории, которому уже более 200 лет. Служители монастыря бережно хранят Десницу Иоанна Крестителя, ею был крещен сам Иисус Христос. Также на обозрение выставлены Животворящий Крест Господня и мощи Петра I Петровича Негоша. Путешествие продолжится экскурсией в Острожский монастырь в Черногории, куда стекается много паломников, чтобы поклониться мощам чудотворца Василия Острожского. Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м. Перед храмом из камня произрастает виноградная лоза, она появилась тут на месте смерти Василия Острожского. Заметим, что Острожский монастырь в Черногории привлекает нескончаемый поток страждущих и обычных туристов, так как многие верят во врачебные силы его основателя.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Цетинье
- Острожский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
