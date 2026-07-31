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Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича

Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
Индивидуальная экскурсия по Черногории - это возможность увидеть и по-настоящему ощутить дух этой удивительной страны.

Ваше путешествие начнется с захватывающей панорамы Будванской ривьеры, где с высоты птичьего полета откроется великолепный вид
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на побережье. Далее вы посетите Цетинский монастырь, где сможете прикоснуться к святыням христианского мира.

Прогулка по Цетинью позволит вам окунуться в историю бывшей столицы Черногории, увидеть архитектурные памятники и дворцы.

Монастырь Острог, встроенный в скалу, поразит вас своей атмосферой и мощами святого Василия Острожского. В монастыре Дайбабе вы узнаете о подземном храме, высеченном в скале, и его уникальных росписях.

Завершит экскурсию посещение Риеки Црноевича - места с богатой историей и уникальной атмосферой старины.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и природой Черногории

5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды с высоты 850 метров
  • 🏛 Посещение исторических монастырей
  • 🏙 Прогулка по древней столице Черногории
  • 🍽 Обед в национальном ресторане
  • 🚤 Катание на лодке по Скадарскому озеру
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича

Что можно увидеть

  • Видовая площадка над Будванской ривьерой
  • Цетинский монастырь
  • Цетинье
  • Монастырь Острог
  • Монастырь Дайбабе
  • Риека Црноевича
  • Скадарское озеро

Описание экскурсии

Видовая площадка над Будванской ривьерой

Это наша первая остановка. На высоте 850 метров над уровнем моря вы увидите всё побережье целиком. Готовьтесь — будет очень красиво! И это ещё только начало нашего необыкновенного маршрута.

Цетинский монастырь

Следующая точка экскурсии — Цетинский монастырь. Поговорим о его истории и ценностях, хранящихся в нём. Это десница Иоанна Крестителя — три пальца правой руки, которыми святой крестил Иисуса Христа, часть животворящего Креста Господня — на котором был распят Иисус, и мощи Петра Цетинского Чудотворца.

Цетинье

Прогуляемся мы и по древней столице Черногории, которую называют музеем под открытым небом. Я расскажу историю города, что берёт начало в 15 веке. Покажу дворец короля Николы, Голубой дворец, Народный музей, Влашскую церковь 15 века с оградой из стволов двух тысяч ружей. Интересны также старые посольства начала 20 века, сохранившиеся в первозданном виде.

Монастырь Острог

Дальше наш путь лежит в Острог — третью в мире по посещаемости православную святыню после Иерусалима и Афонской горы в Греции. Здесь, в малой церкви Введения Богородицы, хранятся мощи святого Василия Острожского Чудотворца. После осмотра монастыря вы пообедаете в национальном ресторане с видом на Острог.

Монастырь Дайбабе

Внешне он выглядит как обычная церковь, но внутри это интересный подземный комплекс. Уникален он тем, что его вручную вырыли в скале в форме креста. Здесь находятся мощи Святого Симеона, ученика Василия Острожского. Вас удивят сохранившиеся в первозданном виде старинные росписи, которые рисовал сам Симеон.

Риека Црноевича

По пути до городка мы остановимся на видовой площадке «Павлова страна» и сходим к камню, который исполняет желания. А затем я познакомлю вас с интересным поселением. Риека Црноевича был когда-то крупнейшим рыболовецким и рыночным центром. Сейчас в аутентичном старинном местечке живут всего 200 человек.

Скадарское озеро

И наконец на лодке мы отправимся по узкому отрезку реки к красивейшему водоёму. Это место называют «птичьим раем». Здесь обитают цапли, утки, бакланы и даже редкий далматинский кудрявый пеликан. Тут можно встретить скадарского карпа, форель и уклейку. Нетронутая природа, горы, кувшинки, птицы, красивейшие виды — эти места ещё никого не оставляли равнодушным!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Verso 2017 года
  • Дополнительно оплачиваются катание на лодке — от €25, билеты в национальный парк «Скадарское озеро» — €5, обед — по желанию
  • В Цетинье, по желанию, можно посетить музеи (билеты стоят от €2 до €4)
  • На лодке может быть прохладно — рекомендую взять с собой ветровки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 430 туристов
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из
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путешествий, не перестаю удивляться как все-таки много сосредоточено на одном небольшом кусочке земли под названием Черногория! Закончила курсы гидов, провожу только индивидуальные экскурсии. Готова рассматривать рациональное изменение маршрута, время начала поездки и другие ваши пожелания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Н
Это была та редкая экскурсия, после которой остаётся не просто набор красивых фото, а полноценное понимание страны.
Маршрут очень насыщенный, но абсолютно комфортный. Светлана погружала нас в историю с самого начала
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— начиная с иллирийских племён и плавно доводя до современной Черногории. Мы узнали не только сухие даты, но и быт, традиции, местный характер — слушать было безумно интересно.
Отдельное удовольствие — виды. Потрясающие пейзажи.
Светлана очень душевный и знающий человек, чувствуется, что она действительно любит эту землю. Всем, кто хочет увидеть душу Черногории — настоятельно рекомендую!

Это была та редкая экскурсия, после которой остаётся не просто набор красивых фото, а полноценное понимание страны.
Это была та редкая экскурсия, после которой остаётся не просто набор красивых фото, а полноценное понимание страны.
Это была та редкая экскурсия, после которой остаётся не просто набор красивых фото, а полноценное понимание страны.
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И
Если Вы хотите увидеть Черногорию в компании прекрасного гида, то Вы зашли по адресу! Светлана великолепный рассказчик, знаток истории и традиций Черногории. Продуманный, насыщенный маршрут с интересными локациями: захватывающий вид
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на Тиватский и Которский заливы, познавательная прогулка по второй столице страны - Цетине, дегустация пршута и сыров в древнем селе Негуши, благодатный монастырь Острог, обволакивающий своим спокойствием (несмотря на многочисленных туристов и паломников), вкуснейший обед на высоте птичьего полета с видом на долину на террасе ресторана Соколиный. Светлана показала нам лучшие места для фотосъемок и гибко подстроилась под наше пожелание изменить часть маршрута.
Светлана любит Черногорию и, путешествуя с ней, мы тоже прониклись любовью к этой стране! Благодарим! И однозначно рекомендуем!!!

Если Вы хотите увидеть Черногорию в компании прекрасного гида, то Вы зашли по адресу! Светлана великолепный
Если Вы хотите увидеть Черногорию в компании прекрасного гида, то Вы зашли по адресу! Светлана великолепный
Если Вы хотите увидеть Черногорию в компании прекрасного гида, то Вы зашли по адресу! Светлана великолепный
Если Вы хотите увидеть Черногорию в компании прекрасного гида, то Вы зашли по адресу! Светлана великолепный
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А
Светлана очень любит Черногорию и свое дело) часто ездим в однодневные путешествия, но такой внимательности, такого объема материала не встречали никогда. спасибо большое!
Светлана очень любит Черногорию и свое дело) часто ездим в однодневные путешествия, но такой внимательности, такого
Светлана очень любит Черногорию и свое дело) часто ездим в однодневные путешествия, но такой внимательности, такого
Светлана очень любит Черногорию и свое дело) часто ездим в однодневные путешествия, но такой внимательности, такого
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Е
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой! Она прекрасный рассказчик! Я была с двумя детьми, Светлана предложила немножко скорректировать маршрут, чтобы детям тоже было интересно! Мы остались в полном восторге! Спасибо большое Светлане!
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой! Она прекрасный рассказчик! Я была с двумя детьми, Светлана предложила
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой! Она прекрасный рассказчик! Я была с двумя детьми, Светлана предложила
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой! Она прекрасный рассказчик! Я была с двумя детьми, Светлана предложила
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой! Она прекрасный рассказчик! Я была с двумя детьми, Светлана предложила
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С
Добрый день! Хотелось бы поблагодарить Светлану за такие прекрасные экскурсии. Был страх из-за путешествия с детьми и то, что возможно материал будет им неинтересен и не понятен, но все было
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очень хорошо и структурировано так, что даже детям было интересно и спустя несколько дней после экскурсий они продолжали задавать вопросы. По пути огромное количество прекрасных видов, которые хочется фотографировать каждую секунду. Время подбирается в обход многолюдных часов, чтобы была возможность посмотреть и насладиться всем без толпы. Спасибо большое еще раз. Если захотите экскурсии в Черногории, смело обращайтесь к Светлане!

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С
Светлана замечательный гид, умеющий создавать настроение и атмосферу, проявляющий личное внимание.
Светлана была пунктуальна, забрала нас из нашего поселка, на протяжении всей поездки рассказывала об истории Черногории, обычаях, людях и традициях. Мы посмотрели удивительную природу Сердца Черногории, прикоснулись к истории православия, попробовали национальную кухню!
Светлана заразила нас любовью к этому месту.
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