Индивидуальная экскурсия по Черногории - это возможность увидеть и по-настоящему ощутить дух этой удивительной страны.Ваше путешествие начнется с захватывающей панорамы Будванской ривьеры, где с высоты птичьего полета откроется великолепный вид

на побережье. Далее вы посетите Цетинский монастырь, где сможете прикоснуться к святыням христианского мира. Прогулка по Цетинью позволит вам окунуться в историю бывшей столицы Черногории, увидеть архитектурные памятники и дворцы. Монастырь Острог, встроенный в скалу, поразит вас своей атмосферой и мощами святого Василия Острожского. В монастыре Дайбабе вы узнаете о подземном храме, высеченном в скале, и его уникальных росписях. Завершит экскурсию посещение Риеки Црноевича - места с богатой историей и уникальной атмосферой старины. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и природой Черногории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Видовая площадка над Будванской ривьерой

Это наша первая остановка. На высоте 850 метров над уровнем моря вы увидите всё побережье целиком. Готовьтесь — будет очень красиво! И это ещё только начало нашего необыкновенного маршрута.

Цетинский монастырь

Следующая точка экскурсии — Цетинский монастырь. Поговорим о его истории и ценностях, хранящихся в нём. Это десница Иоанна Крестителя — три пальца правой руки, которыми святой крестил Иисуса Христа, часть животворящего Креста Господня — на котором был распят Иисус, и мощи Петра Цетинского Чудотворца.

Цетинье

Прогуляемся мы и по древней столице Черногории, которую называют музеем под открытым небом. Я расскажу историю города, что берёт начало в 15 веке. Покажу дворец короля Николы, Голубой дворец, Народный музей, Влашскую церковь 15 века с оградой из стволов двух тысяч ружей. Интересны также старые посольства начала 20 века, сохранившиеся в первозданном виде.

Монастырь Острог

Дальше наш путь лежит в Острог — третью в мире по посещаемости православную святыню после Иерусалима и Афонской горы в Греции. Здесь, в малой церкви Введения Богородицы, хранятся мощи святого Василия Острожского Чудотворца. После осмотра монастыря вы пообедаете в национальном ресторане с видом на Острог.

Монастырь Дайбабе

Внешне он выглядит как обычная церковь, но внутри это интересный подземный комплекс. Уникален он тем, что его вручную вырыли в скале в форме креста. Здесь находятся мощи Святого Симеона, ученика Василия Острожского. Вас удивят сохранившиеся в первозданном виде старинные росписи, которые рисовал сам Симеон.

Риека Црноевича

По пути до городка мы остановимся на видовой площадке «Павлова страна» и сходим к камню, который исполняет желания. А затем я познакомлю вас с интересным поселением. Риека Црноевича был когда-то крупнейшим рыболовецким и рыночным центром. Сейчас в аутентичном старинном местечке живут всего 200 человек.

Скадарское озеро

И наконец на лодке мы отправимся по узкому отрезку реки к красивейшему водоёму. Это место называют «птичьим раем». Здесь обитают цапли, утки, бакланы и даже редкий далматинский кудрявый пеликан. Тут можно встретить скадарского карпа, форель и уклейку. Нетронутая природа, горы, кувшинки, птицы, красивейшие виды — эти места ещё никого не оставляли равнодушным!

Организационные детали