Ваше путешествие начнется с захватывающей панорамы Будванской ривьеры, где с высоты птичьего полета откроется великолепный вид
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с высоты 850 метров
- 🏛 Посещение исторических монастырей
- 🏙 Прогулка по древней столице Черногории
- 🍽 Обед в национальном ресторане
- 🚤 Катание на лодке по Скадарскому озеру
Что можно увидеть
- Видовая площадка над Будванской ривьерой
- Цетинский монастырь
- Цетинье
- Монастырь Острог
- Монастырь Дайбабе
- Риека Црноевича
- Скадарское озеро
Описание экскурсии
Видовая площадка над Будванской ривьерой
Это наша первая остановка. На высоте 850 метров над уровнем моря вы увидите всё побережье целиком. Готовьтесь — будет очень красиво! И это ещё только начало нашего необыкновенного маршрута.
Цетинский монастырь
Следующая точка экскурсии — Цетинский монастырь. Поговорим о его истории и ценностях, хранящихся в нём. Это десница Иоанна Крестителя — три пальца правой руки, которыми святой крестил Иисуса Христа, часть животворящего Креста Господня — на котором был распят Иисус, и мощи Петра Цетинского Чудотворца.
Цетинье
Прогуляемся мы и по древней столице Черногории, которую называют музеем под открытым небом. Я расскажу историю города, что берёт начало в 15 веке. Покажу дворец короля Николы, Голубой дворец, Народный музей, Влашскую церковь 15 века с оградой из стволов двух тысяч ружей. Интересны также старые посольства начала 20 века, сохранившиеся в первозданном виде.
Монастырь Острог
Дальше наш путь лежит в Острог — третью в мире по посещаемости православную святыню после Иерусалима и Афонской горы в Греции. Здесь, в малой церкви Введения Богородицы, хранятся мощи святого Василия Острожского Чудотворца. После осмотра монастыря вы пообедаете в национальном ресторане с видом на Острог.
Монастырь Дайбабе
Внешне он выглядит как обычная церковь, но внутри это интересный подземный комплекс. Уникален он тем, что его вручную вырыли в скале в форме креста. Здесь находятся мощи Святого Симеона, ученика Василия Острожского. Вас удивят сохранившиеся в первозданном виде старинные росписи, которые рисовал сам Симеон.
Риека Црноевича
По пути до городка мы остановимся на видовой площадке «Павлова страна» и сходим к камню, который исполняет желания. А затем я познакомлю вас с интересным поселением. Риека Црноевича был когда-то крупнейшим рыболовецким и рыночным центром. Сейчас в аутентичном старинном местечке живут всего 200 человек.
Скадарское озеро
И наконец на лодке мы отправимся по узкому отрезку реки к красивейшему водоёму. Это место называют «птичьим раем». Здесь обитают цапли, утки, бакланы и даже редкий далматинский кудрявый пеликан. Тут можно встретить скадарского карпа, форель и уклейку. Нетронутая природа, горы, кувшинки, птицы, красивейшие виды — эти места ещё никого не оставляли равнодушным!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Verso 2017 года
- Дополнительно оплачиваются катание на лодке — от €25, билеты в национальный парк «Скадарское озеро» — €5, обед — по желанию
- В Цетинье, по желанию, можно посетить музеи (билеты стоят от €2 до €4)
- На лодке может быть прохладно — рекомендую взять с собой ветровки
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Отзывы и рейтинг
Маршрут очень насыщенный, но абсолютно комфортный. Светлана погружала нас в историю с самого начала
Светлана была пунктуальна, забрала нас из нашего поселка, на протяжении всей поездки рассказывала об истории Черногории, обычаях, людях и традициях. Мы посмотрели удивительную природу Сердца Черногории, прикоснулись к истории православия, попробовали национальную кухню!
Светлана заразила нас любовью к этому месту.