Приглашаю вас на экскурсию по самым «черногорским» местам. Мы посетим видовые площадки, известные православные монастыри, необычайной красоты Скадарское озеро и уютное старинное поселение. Я покажу вам, сколько всего интересного сосредоточено в этом небольшом уголке земли, и погружу вас в богатую историю маленькой балканской страны.

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Описание

Что вас ожидает

Видовая площадка над Будванской ривьерой

Это наша первая остановка. На высоте 850 метров над уровнем моря вы увидите всё побережье целиком. Готовьтесь — будет очень красиво! И это ещё только начало нашего необыкновенного маршрута.

Цетинский монастырь

Следующая точка экскурсии — Цетинский монастырь. Поговорим о его истории и ценностях, хранящихся в нём. Это десница Иоанна Крестителя — три пальца правой руки, которыми святой крестил Иисуса Христа, часть животворящего Креста Господня — на котором был распят Иисус, и мощи Петра Цетинского Чудотворца.

Цетинье

Прогуляемся мы и по древней столице Черногории, которую называют музеем под открытым небом. Я расскажу историю города, что берёт начало в 15 веке. Покажу дворец короля Николы, Голубой дворец, Народный музей, Влашскую церковь 15 века с оградой из стволов двух тысяч ружей. Интересны также старые посольства начала 20 века, сохранившиеся в первозданном виде.

Монастырь Острог

Дальше наш путь лежит в Острог — третью в мире по посещаемости православную святыню после Иерусалима и Афонской горы в Греции. Здесь, в малой церкви Введения Богородицы, хранятся мощи святого Василия Острожского Чудотворца. После осмотра монастыря вы пообедаете в национальном ресторане с видом на Острог.

Монастырь Дайбабе

Внешне он выглядит как обычная церковь, но внутри это интересный подземный комплекс. Уникален он тем, что его вручную вырыли в скале в форме креста. Здесь находятся мощи Святого Симеона, ученика Василия Острожского. Вас удивят сохранившиеся в первозданном виде старинные росписи, которые рисовал сам Симеон.

Риека Црноевича

По пути до городка мы остановимся на видовой площадке «Павлова страна» и сходим к камню, который исполняет желания. А затем я познакомлю вас с интересным поселением. Риека Црноевича был когда-то крупнейшим рыболовецким и рыночным центром. Сейчас в аутентичном старинном местечке живут всего 200 человек.

Скадарское озеро

И наконец на лодке мы отправимся по узкому отрезку реки к красивейшему водоёму. Это место называют «птичьим раем». Здесь обитают цапли, утки, бакланы и даже редкий далматинский кудрявый пеликан. Тут можно встретить скадарского карпа, форель и уклейку. Нетронутая природа, горы, кувшинки, птицы, красивейшие виды — эти места ещё никого не оставляли равнодушным!

Организационные детали