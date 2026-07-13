Эта индивидуальная экскурсия позволит вам посетить главные религиозные места Черногории.Острог, высеченный в скале, Цетинский Монастырь с Десницей Иоанна Крестителя, пещерный храм Дайбабе и женский монастырь Ждребаоник с мощами святого Арсения.Вы

узнаете о богатой истории и духовных традициях этих мест, а также сможете попросить духовного и телесного исцеления. Экскурсия включает посещение исторических и культурных объектов, что делает её идеальной для тех, кто хочет глубже понять православную культуру Черногории

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Описание экскурсии

Героические подвиги и чудесные видения

Цетинский Монастырь, резиденция черногорских митрополитов, хранит такие святыни, как Десница Иоанна Крестителя и Частица Животворящего Креста. Он находится в исторической столице страны — городе Цетине — и славится богатой историей в жизни православной Черногории. Я расскажу о перипетиях его судьбы и проведу вас внутрь. Неподалеку в монастыре Дайбабе, поистине необыкновенном подземно-пещерном храме, хранятся мощи основателя: Симеона Дайбабского. Церковь окружена преданиями о чудодейственной силе святых, которые откроются вам на прогулке по монастырскому дворику.

3 на 3 метра над уровнем моря

Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории. Его территория состоит из двух уровней. Церковь Святого Станко, нижний храм комплекса монастыря Острог, хранит нетленные руки ребенка, не пожелавшего отказываться от православия под натиском турков. А в верхней части возвышается Введенская Церковь. Вы сможете подняться к месту, где ушел из жизни Святой Василий Острожский и увидеть виноградную лозу с чудотворными плодами, которая растет здесь, несмотря на аномальные условия.

Небесный покровитель Черногории

Ждребаоник — последний монастырь на нашем пути. Мы исследуем изящный комплекс: Церковь св. Архангела Михаила, большой странноприимный дом, иконописную мастерскую, библиотеку, трапезную. Здесь находятся мощи святого Арсения, ларец с частицами святых (в том числе святые Николай, Феврония, Магдалена), а в церковной лавке выставлены на продажу лечебные крема и мази, сделанные монахинями.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед в национальном ресторане с традиционной кухней — 5-15 €/чел.; сувениры и личные траты.

Как проходит экскурсия