Цетинский Монастырь, резиденция черногорских митрополитов, хранит такие святыни, как Десница Иоанна Крестителя и Частица Животворящего Креста. Он находится в исторической столице страны — городе Цетине — и славится богатой историей в жизни православной Черногории. Я расскажу о перипетиях его судьбы и проведу вас внутрь. Неподалеку в монастыре Дайбабе, поистине необыкновенном подземно-пещерном храме, хранятся мощи основателя: Симеона Дайбабского. Церковь окружена преданиями о чудодейственной силе святых, которые откроются вам на прогулке по монастырскому дворику.
3 на 3 метра над уровнем моря
Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории. Его территория состоит из двух уровней. Церковь Святого Станко, нижний храм комплекса монастыря Острог, хранит нетленные руки ребенка, не пожелавшего отказываться от православия под натиском турков. А в верхней части возвышается Введенская Церковь. Вы сможете подняться к месту, где ушел из жизни Святой Василий Острожский и увидеть виноградную лозу с чудотворными плодами, которая растет здесь, несмотря на аномальные условия.
Небесный покровитель Черногории
Ждребаоник — последний монастырь на нашем пути. Мы исследуем изящный комплекс: Церковь св. Архангела Михаила, большой странноприимный дом, иконописную мастерскую, библиотеку, трапезную. Здесь находятся мощи святого Арсения, ларец с частицами святых (в том числе святые Николай, Феврония, Магдалена), а в церковной лавке выставлены на продажу лечебные крема и мази, сделанные монахинями.
Организационные детали
Дополнительные расходы: обед в национальном ресторане с традиционной кухней — 5-15 €/чел.; сувениры и личные траты.
Как проходит экскурсия
Экскурсия может начаться из других городов Черногории. Заранее в переписке укажите место/город вашего пребывания в Черногории и количество пассажиров, включая детей и их возраст для расчёта стоимости и необходимости детского автокресла
Для посещения святых мест приготовьте, пожалуйста, одежду, прикрывающую колени и плечи, а также какой-либо памятный предмет (платок), чтобы приложить в святым мощам
Возьмите с собой питьевую воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анжелика
Мы провели с гидом Евгением пятичасовую экскурсию по святым местам Черногории и остались очень довольны. Евгений невероятно внимательный, доброжелательный и по-настоящему увлечён своим делом. Экскурсия была не только информативной, но читать дальшеуменьшить
и очень душевной. Остались самые тёплые впечатления. Рекомендую. От дельно хотим отметить, что Евг ений не только прекрасно вёл экскурсию, но и по-человечески очень выручил помог с трансфером из аэропорта подруге опоздавшей из за задержки рейса,при чем без доплат. РЕКОМЕНДУЕМ.
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Виктория
Спасибо Евгению за чудесный (даже дожди и пасмурная погода не помешали) день. За информацию, за ценные советы и просто отличную компанию. Надеюсь ещё не раз увидимся.
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В
Валентина
Экскурсия по монастырям Черногории с гидом Евгением оставила самые яркие впечатления! 🌿 Атмосфера была удивительной — сочетание спокойствия, духовности и красоты этих мест действительно завораживает. Евгений рассказал не просто факты, читать дальшеуменьшить
а настоящие истории, которые оживили древние стены и сделали путешествие по-настоящему захватывающим.
Очень понравилось, что маршрут был продуман до мелочей: комфортные остановки, время для фотографий и личных впечатлений, а также уютная, дружеская атмосфера в группе. Евгений обладает огромными знаниями и даром рассказчика — слушать его одно удовольствие!
После экскурсии осталось чувство гармонии и желание вернуться сюда снова. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть Черногорию с другой стороны — глубокой, искренней и очень красивой. 🙏✨
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T
Tatjana
Очень захватывающее переплетение истории страны и религии, достоверной информации и легенд. Спасибо. Татьяна и Александр.
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Р
Роман
Ездили с Евгением на экскурсию по монастырям. Очень понравилось! Всем рекомендую.
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