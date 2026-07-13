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Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник

Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам посетить главные религиозные места Черногории.

Острог, высеченный в скале, Цетинский Монастырь с Десницей Иоанна Крестителя, пещерный храм Дайбабе и женский монастырь Ждребаоник с мощами святого Арсения.

Вы
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узнаете о богатой истории и духовных традициях этих мест, а также сможете попросить духовного и телесного исцеления.

Экскурсия включает посещение исторических и культурных объектов, что делает её идеальной для тех, кто хочет глубже понять православную культуру Черногории

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественный Острог
  • 🙏 Духовные святыни Цетинья
  • 🕯 Уникальный пещерный храм Дайбабе
  • 🏛 Исторический Цетинский Монастырь
  • 👩‍🦳 Женский монастырь Ждребаоник
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник

Что можно увидеть

  • Острог
  • Цетинский Монастырь
  • Дайбабе
  • Ждребаоник

Описание экскурсии

Героические подвиги и чудесные видения

Цетинский Монастырь, резиденция черногорских митрополитов, хранит такие святыни, как Десница Иоанна Крестителя и Частица Животворящего Креста. Он находится в исторической столице страны — городе Цетине — и славится богатой историей в жизни православной Черногории. Я расскажу о перипетиях его судьбы и проведу вас внутрь. Неподалеку в монастыре Дайбабе, поистине необыкновенном подземно-пещерном храме, хранятся мощи основателя: Симеона Дайбабского. Церковь окружена преданиями о чудодейственной силе святых, которые откроются вам на прогулке по монастырскому дворику.

3 на 3 метра над уровнем моря

Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории. Его территория состоит из двух уровней. Церковь Святого Станко, нижний храм комплекса монастыря Острог, хранит нетленные руки ребенка, не пожелавшего отказываться от православия под натиском турков. А в верхней части возвышается Введенская Церковь. Вы сможете подняться к месту, где ушел из жизни Святой Василий Острожский и увидеть виноградную лозу с чудотворными плодами, которая растет здесь, несмотря на аномальные условия.

Небесный покровитель Черногории

Ждребаоник — последний монастырь на нашем пути. Мы исследуем изящный комплекс: Церковь св. Архангела Михаила, большой странноприимный дом, иконописную мастерскую, библиотеку, трапезную. Здесь находятся мощи святого Арсения, ларец с частицами святых (в том числе святые Николай, Феврония, Магдалена), а в церковной лавке выставлены на продажу лечебные крема и мази, сделанные монахинями.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед в национальном ресторане с традиционной кухней — 5-15 €/чел.; сувениры и личные траты.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории. Заранее в переписке укажите место/город вашего пребывания в Черногории и количество пассажиров, включая детей и их возраст для расчёта стоимости и необходимости детского автокресла
  • Для посещения святых мест приготовьте, пожалуйста, одежду, прикрывающую колени и плечи, а также какой-либо памятный предмет (платок), чтобы приложить в святым мощам
  • Возьмите с собой питьевую воду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Мы провели с гидом Евгением пятичасовую экскурсию по святым местам Черногории и остались очень довольны. Евгений невероятно внимательный, доброжелательный и по-настоящему увлечён своим делом. Экскурсия была не только информативной, но
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и очень душевной. Остались самые тёплые впечатления.
Рекомендую.
От дельно хотим отметить, что Евг ений не только прекрасно вёл экскурсию, но и по-человечески очень выручил помог с трансфером из аэропорта подруге опоздавшей из за задержки рейса,при чем без доплат.
РЕКОМЕНДУЕМ.

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Виктория
Спасибо Евгению за чудесный (даже дожди и пасмурная погода не помешали) день. За информацию, за ценные советы и просто отличную компанию. Надеюсь ещё не раз увидимся.
Спасибо Евгению за чудесный (даже дожди и пасмурная погода не помешали) день. За информацию, за ценные
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В
Экскурсия по монастырям Черногории с гидом Евгением оставила самые яркие впечатления! 🌿 Атмосфера была удивительной — сочетание спокойствия, духовности и красоты этих мест действительно завораживает. Евгений рассказал не просто факты,
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а настоящие истории, которые оживили древние стены и сделали путешествие по-настоящему захватывающим.

Очень понравилось, что маршрут был продуман до мелочей: комфортные остановки, время для фотографий и личных впечатлений, а также уютная, дружеская атмосфера в группе. Евгений обладает огромными знаниями и даром рассказчика — слушать его одно удовольствие!

После экскурсии осталось чувство гармонии и желание вернуться сюда снова. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть Черногорию с другой стороны — глубокой, искренней и очень красивой. 🙏✨

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T
Очень захватывающее переплетение истории страны и религии, достоверной информации и легенд. Спасибо. Татьяна и Александр.
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Р
Ездили с Евгением на экскурсию по монастырям. Очень понравилось! Всем рекомендую.
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