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Старая Будва и Будванская ривьера

5
1 отзыв
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Маршрут экскурсии 🧭 разработан так, чтобы за 2 часа вы увидели главные достопримечательности 🏛️ Старого города.

Во время прогулки я расскажу необыкновенную историю 📖 основания Будвы: как за 2500 лет менялись ее границы и облик, какой след здесь оставили финикийцы, греки, римляне и венецианцы.

Вы узнаете главные городские легенды, побываете в секретных местах и насладитесь лучшими панорамами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Старая Будва и Будванская ривьера
Старая Будва и Будванская ривьера

Что вы увидите

  • Церковь Святой Марии ин Пунта
  • Церковь Святого Иоанна Крестителя
  • Церквь Святой Троицы
  • Археологический музей
  • Женский монастырь Рустово
Во время нашей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с двумя старейшими католическими храмами старого города — католической церковью Святой Марии ин Пунта, основанной в 840 г., и католическая церковь ⛪ Святого Иоанна Крестителя основанной в VII веке (в церкви находится уникальная икона Будванской Богоматери).
Вы узнаете историю 📖 и двух православных церквей, действующей православной церкви Святой Троицы построенной 1804 году и церковь Святого Саввы XII века.
За дополнительную плату можно будет посетить Археологический музей 🖼. Здесь вы увидите предметы греческой, римской, византийской и славянской культур: золотые монеты и украшения, стеклянная посуда и керамические вазы, найденные в пределах старого города.
В самой крепости сохранились сторожевые башни, бастионы и казарма, построенная в период правления Австро-Венгерской империи в 1836 г. В стенах Цитадели хранится ценная коллекция книг и карт, посвященных Балканам. Также здесь расположился небольшой морской музей, где представлены модели средневековых кораблей.
Далее отправляемся в женский монастырь Рустово, на территории которого есть единственная в Черногории церковь царских мучеников Романовых. Также полюбуемся панорамой на остров 🏝️ Святой Стефан и королевские пляжи. Остановимся на панорамной площадке, откуда открывается великолепный вид на сам остров Святого Стефана и в конце нашего пути спустимся к самому острову.
Важно: мы будем посещать храмы, поэтому выбирайте одежду, которая закроет плечи и колени.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей города
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Старая Будва и Будванская ривьера
Старая Будва и Будванская ривьера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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