Во время нашей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с двумя старейшими католическими храмами старого города — католической церковью Святой Марии ин Пунта, основанной в 840 г., и католическая церковь ⛪ Святого Иоанна Крестителя основанной в VII веке (в церкви находится уникальная икона Будванской Богоматери).

Вы узнаете историю 📖 и двух православных церквей, действующей православной церкви Святой Троицы построенной 1804 году и церковь Святого Саввы XII века.

За дополнительную плату можно будет посетить Археологический музей 🖼. Здесь вы увидите предметы греческой, римской, византийской и славянской культур: золотые монеты и украшения, стеклянная посуда и керамические вазы, найденные в пределах старого города.

В самой крепости сохранились сторожевые башни, бастионы и казарма, построенная в период правления Австро-Венгерской империи в 1836 г. В стенах Цитадели хранится ценная коллекция книг и карт, посвященных Балканам. Также здесь расположился небольшой морской музей, где представлены модели средневековых кораблей.

Далее отправляемся в женский монастырь Рустово, на территории которого есть единственная в Черногории церковь царских мучеников Романовых. Также полюбуемся панорамой на остров 🏝️ Святой Стефан и королевские пляжи. Остановимся на панорамной площадке, откуда открывается великолепный вид на сам остров Святого Стефана и в конце нашего пути спустимся к самому острову.

Важно: мы будем посещать храмы, поэтому выбирайте одежду, которая закроет плечи и колени.