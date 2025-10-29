Увлекательная прогулка по Старому городу Будвы предлагает погружение в историю и культуру.
Участники смогут увидеть крепостные стены, цитадель Святой Марии и церкви, такие как Святого Иоанна и Святой Марии ин Пунта.
Легенды о пиратах и торговцах, а также архитектурные памятники, оставленные греками, римлянами и венецианцами, создадут незабываемую атмосферу. Важная часть экскурсии - это набережная, где открываются виды на Адриатическое море
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение древних крепостей
- ⛪ Узнать о старинных церквях
- 🌊 Прогулка по живописной набережной
- 📜 Легенды о пиратах и торговцах
- 🕌 Влияние разных культур на архитектуру
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Цитадель Святой Марии
- Церковь Святого Иоанна
- Церковь Святой Марии ин Пунта
- Церковь Святой Троицы
Описание экскурсии
При встрече мы поговорим о значении одного из древнейших городов Адриатики и посетим некрополь.
Вы осмотрите крепостные стены, которые защищали город на протяжении веков.
Посетите цитадель Святой Марии и узнаете о её роли в истории города.
Прогуляетесь по узким улочкам, что вымощены камнем, и рассмотрите старинные здания, а я расскажу о венецианском влиянии на облик города.
Зайдёте в церковь Святого Иоанна, чья колокольня является символом Будвы, и церковь Святой Марии ин Пунта — одну из старейших в городе.
Услышите о значении церкви Святой Троицы для местных жителей — православной святыни с уникальной архитектурой.
Прогуляетесь по набережной, насладитесь видами на гавань и услышите о связи Будвы с морем на протяжении веков.
А ещё я расскажу:
- Как греки, римляне, византийцы, венецианцы и славяне оставили след в местной архитектуре
- Почему католики и православные строили храмы в 100 метрах друг от друга
- Как Будва жила и торговала в Средние века и как мечтала о Средиземноморье
- Из-за чего в 20 веке Старый город пришлось отстраивать заново и какие древние артефакты нашли под руинами
- Почему статуя танцующей девушки стоит на скале и кто такой Могрен
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение крепости Святой Марии — €5 за чел., прогулка по крепостной стене — €2,5 евро (дети до 7 лет проходят бесплатно в обе локации)
- Для посещения храмов вы должны быть соответствующе одеты
ежедневно в 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Будве
Провела экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Ирина — гид, который чувствует Черногорию кожей. Не как путешественник, а как человек, сделавший её домом с 2015 года. Моя экспертиза: лицензированный гид с опытом работы по всейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 окт 2025
Спасибо за содержательную и нескучную экскурсию! Ирина настоящий профессионал, очень интеллигентная и творческая! Спасибо за увлекательные рассказы, исторический экскурс, потрясающие виды и,конечно же, за стих!)
М
Марина
24 сен 2025
Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с большим удовольствием погрузились в мир черногорской истории, географии и даже литературы.
Т
Татьяна
10 сен 2025
Все прошло прекрасно.
Ольга
27 авг 2025
Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой Будве с удовольствием. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
Е
Екатерина
21 авг 2025
Здравствуйте! Огромное спасибо за экскурсию по чудеснейшему городу Черногории, Будве. Ирина, замечательный экскурсовод и собеседник. Все было красиво и интересно, вечерний Старый город прекрасен! Полностью окунула в историю и рассказала легенды этого города!
В
Влада
12 авг 2025
Прекрасно провели экскурсию, спасибо Ирине. Очень душевно, приятно и познавающе. Одно удовольствие было слушать Ирину об истории Черногории, культуре, о людях.
Д
Дарья
2 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Ирина прекрасный рассказчик! Очень живо и интересно, познавательно и легко!
Z
Zhermen
27 июл 2025
Было очень интересно, привлекательно, культурно! Мы очень довольны и рады)
И
Ирина
16 мар 2025
Очень понравилась экскурсия, старый город - интересное атмосферное место, Ирина - замечательный добродушный гид, материал знает прекрасно. Было очень комфортно общаться, рекомендую!
Входит в следующие категории Будвы
