Сердце Адриатики: сквозь века Будвы

Узкие улочки и древние стены Будвы расскажут о пиратах и торговцах. Откройте для себя историю и культуру одного из старейших городов Адриатики
Увлекательная прогулка по Старому городу Будвы предлагает погружение в историю и культуру.

Участники смогут увидеть крепостные стены, цитадель Святой Марии и церкви, такие как Святого Иоанна и Святой Марии ин Пунта.

Легенды о пиратах и торговцах, а также архитектурные памятники, оставленные греками, римлянами и венецианцами, создадут незабываемую атмосферу. Важная часть экскурсии - это набережная, где открываются виды на Адриатическое море
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древних крепостей
  • ⛪ Узнать о старинных церквях
  • 🌊 Прогулка по живописной набережной
  • 📜 Легенды о пиратах и торговцах
  • 🕌 Влияние разных культур на архитектуру
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Цитадель Святой Марии
  • Церковь Святого Иоанна
  • Церковь Святой Марии ин Пунта
  • Церковь Святой Троицы

Описание экскурсии

При встрече мы поговорим о значении одного из древнейших городов Адриатики и посетим некрополь.

Вы осмотрите крепостные стены, которые защищали город на протяжении веков.

Посетите цитадель Святой Марии и узнаете о её роли в истории города.

Прогуляетесь по узким улочкам, что вымощены камнем, и рассмотрите старинные здания, а я расскажу о венецианском влиянии на облик города.

Зайдёте в церковь Святого Иоанна, чья колокольня является символом Будвы, и церковь Святой Марии ин Пунта — одну из старейших в городе.

Услышите о значении церкви Святой Троицы для местных жителей — православной святыни с уникальной архитектурой.

Прогуляетесь по набережной, насладитесь видами на гавань и услышите о связи Будвы с морем на протяжении веков.

А ещё я расскажу:

  • Как греки, римляне, византийцы, венецианцы и славяне оставили след в местной архитектуре
  • Почему католики и православные строили храмы в 100 метрах друг от друга
  • Как Будва жила и торговала в Средние века и как мечтала о Средиземноморье
  • Из-за чего в 20 веке Старый город пришлось отстраивать заново и какие древние артефакты нашли под руинами
  • Почему статуя танцующей девушки стоит на скале и кто такой Могрен

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение крепости Святой Марии — €5 за чел., прогулка по крепостной стене — €2,5 евро (дети до 7 лет проходят бесплатно в обе локации)
  • Для посещения храмов вы должны быть соответствующе одеты

ежедневно в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€38
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Будве
Провела экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Ирина — гид, который чувствует Черногорию кожей. Не как путешественник, а как человек, сделавший её домом с 2015 года. Моя экспертиза: лицензированный гид с опытом работы по всей
читать дальше

Черногории, свободно говорю на русском, английском и черногорском. Почему я? Не гид, а проводник в местную культуру. Я собираю Черногорию по кусочкам: от древних раскопок до рецепта негушского пршута от соседки. Я не просто показываю — я объясняю связи: например, как горы формировали характер черногорцев. Зачем я это делаю? Чтобы вы не просто сфотографировали закат, а услышали скрип ставень в Которе, попробовали оливки с дерева, помнящего древних греков, или вдохновились тропами Дурмитора. Я хочу, чтобы вы почувствовали, почему Черногория стала моим домом и может стать частью вашего сердца.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ольга
Ольга
29 окт 2025
Спасибо за содержательную и нескучную экскурсию! Ирина настоящий профессионал, очень интеллигентная и творческая! Спасибо за увлекательные рассказы, исторический экскурс, потрясающие виды и,конечно же, за стих!)
М
Марина
24 сен 2025
Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с большим удовольствием погрузились в мир черногорской истории, географии и даже литературы.
Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с большим удовольствием погрузились в мир черногорской истории, географии и даже литературы.
Т
Татьяна
10 сен 2025
Все прошло прекрасно.
Ольга
Ольга
27 авг 2025
Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой Будве с удовольствием. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой Будве с удовольствием. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
Е
Екатерина
21 авг 2025
Здравствуйте! Огромное спасибо за экскурсию по чудеснейшему городу Черногории, Будве. Ирина, замечательный экскурсовод и собеседник. Все было красиво и интересно, вечерний Старый город прекрасен! Полностью окунула в историю и рассказала легенды этого города!
В
Влада
12 авг 2025
Прекрасно провели экскурсию, спасибо Ирине. Очень душевно, приятно и познавающе. Одно удовольствие было слушать Ирину об истории Черногории, культуре, о людях.
Д
Дарья
2 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Ирина прекрасный рассказчик! Очень живо и интересно, познавательно и легко!
Z
Zhermen
27 июл 2025
Было очень интересно, привлекательно, культурно! Мы очень довольны и рады)
Было очень интересно, привлекательно, культурно! Мы очень довольны и рады)
И
Ирина
16 мар 2025
Очень понравилась экскурсия, старый город - интересное атмосферное место, Ирина - замечательный добродушный гид, материал знает прекрасно. Было очень комфортно общаться, рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, старый город - интересное атмосферное место, Ирина - замечательный добродушный гид, материал знает прекрасно. Было очень комфортно общаться, рекомендую!

