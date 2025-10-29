Увлекательная прогулка по Старому городу Будвы предлагает погружение в историю и культуру. Участники смогут увидеть крепостные стены, цитадель Святой Марии и церкви, такие как Святого Иоанна и Святой Марии ин Пунта. Легенды о пиратах и торговцах, а также архитектурные памятники, оставленные греками, римлянами и венецианцами, создадут незабываемую атмосферу. Важная часть экскурсии - это набережная, где открываются виды на Адриатическое море

При встрече мы поговорим о значении одного из древнейших городов Адриатики и посетим некрополь.

Вы осмотрите крепостные стены, которые защищали город на протяжении веков.

Посетите цитадель Святой Марии и узнаете о её роли в истории города.

Прогуляетесь по узким улочкам, что вымощены камнем, и рассмотрите старинные здания, а я расскажу о венецианском влиянии на облик города.

Зайдёте в церковь Святого Иоанна, чья колокольня является символом Будвы, и церковь Святой Марии ин Пунта — одну из старейших в городе.

Услышите о значении церкви Святой Троицы для местных жителей — православной святыни с уникальной архитектурой.

Прогуляетесь по набережной, насладитесь видами на гавань и услышите о связи Будвы с морем на протяжении веков.

А ещё я расскажу:

Как греки, римляне, византийцы, венецианцы и славяне оставили след в местной архитектуре

Почему католики и православные строили храмы в 100 метрах друг от друга

Как Будва жила и торговала в Средние века и как мечтала о Средиземноморье

Из-за чего в 20 веке Старый город пришлось отстраивать заново и какие древние артефакты нашли под руинами

Почему статуя танцующей девушки стоит на скале и кто такой Могрен

