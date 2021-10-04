1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на катере по Которской бухте без гида
Насладитесь красотами Черногории с воды, арендуя уютный катер для путешествия по Которской бухте
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение
Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная авто-экскурсия Которская бухта: Котор, Пераст, Рисань
Путешествие по живописной Которской бухте с личным гидом - история, культура и великолепные виды
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Старая Будва и Будванская ривьера
Погрузитесь в историю Старой Будвы, встречая эпохи от финикийцев до венецианцев в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мини Монтенегро тур
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина4 октября 2021Монастырь ОстрогВ целом экскурсия прошла хорошо
- llesyon-o28 июля 2019Пять Каньонов и Ледниковые озера ЧерногорииЭкскурсия понравилась. Машина была удобная,гид хороший,был внимателен к нам и нашим детям. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «От вашего отеля»
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