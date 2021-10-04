Экскурсии от вашего отеля в Будве

Найдено 11 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Будве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на катере по Которской бухте без гида
Насладитесь красотами Черногории с воды, арендуя уютный катер для путешествия по Которской бухте
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Морская рыбалка
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение
Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная авто-экскурсия Которская бухта: Котор, Пераст, Рисань
Путешествие по живописной Которской бухте с личным гидом - история, культура и великолепные виды
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Старая Будва и Будванская ривьера
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Старая Будва и Будванская ривьера
Погрузитесь в историю Старой Будвы, встречая эпохи от финикийцев до венецианцев в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Рыбалка на Скадарском озере
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Мини Монтенегро тур
Индивидуальная
6 часов
Мини Монтенегро тур
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    4 октября 2021
    Монастырь Острог
    В целом экскурсия прошла хорошо
  • l
    lesyon-o
    28 июля 2019
    Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории
    Экскурсия понравилась. Машина была удобная,гид хороший,был внимателен к нам и нашим детям. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
  2. Морская рыбалка
  3. Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
  4. Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
  5. Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Ловчен
  5. Црноевича
  6. Негуши
  7. Которская бухта
  8. Самое главное
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2024
Сейчас в Будве в категории "От вашего отеля" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 80 до 400.
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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