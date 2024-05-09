1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«А закончить эту экскурсию я предлагаю ознакомительной прогулкой по столице Черногории — городу Подгорица»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уютный Петровац и его окрестности
Знакомство с природой и достопримечательностями колоритного городка
«После знакомства с городом мы отправимся исследовать его окрестности»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
«Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города, который ранее назывался Бутуа, а часто упоминался как Сivitas Аntiqua – “Старый Град”»
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
«Вас ждёт обед с традиционными блюдами и знакомство с бытом и культурой местного населения»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
«Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Будва - город которому больше 2500 лет
Совершите увлекательное путешествие по Старому городу Будва, насчитывающему 2500 лет. Узнайте об истории, артефактах и легендах этого древнего города
Начало: Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
«Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Старая Будва и Будванская ривьера
Погрузитесь в историю Старой Будвы, встречая эпохи от финикийцев до венецианцев в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Во время нашей экскурсии вы познакомитесь с двумя старейшими католическими храмами старого города — католической церковью Святой Марии ин Пунта, основанной в 840 г»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Одна из главных достопримечательностей Черногории и важная мировая христианская святыня»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
- ООксана5 апреля 2024Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
- ДДаниил11 марта 2024Маршрут проложен по живописным местам, извилистым дорогам, известным только местным жителям. Очень понравилось! Рекомендую!
- AAlbert1 марта 2024Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая экскурсия! Незабываемый экскурсовод Владимир!
- ААнна5 февраля 2024Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ООльга21 ноября 2023Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ММария19 сентября 2023Экскурсия была интересной и неутомительной, отличный финальный штрих нашего отдыха у моря. Евгений прекрасный рассказчик и обаятельный человек. Мы прошлись по живописным местам Петраваца, побывали в монастырях и даже видели, как монахини звонят в колокола.
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Обзорные»
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