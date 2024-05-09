Обзорные и познавательные экскурсии Будвы

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Будве на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«А закончить эту экскурсию я предлагаю ознакомительной прогулкой по столице Черногории — городу Подгорица»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Уютный Петровац и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Уютный Петровац и его окрестности
Знакомство с природой и достопримечательностями колоритного городка
«После знакомства с городом мы отправимся исследовать его окрестности»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 120 за всё до 6 чел.
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
«Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города, который ранее назывался Бутуа, а часто упоминался как Сivitas Аntiqua – “Старый Град”»
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
65 за всё до 7 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
138 отзывов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
«Вас ждёт обед с традиционными блюдами и знакомство с бытом и культурой местного населения»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
370 за всё до 6 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
«Острог, высеченный прямо в скале высоко в горах — главное святое место Черногории»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Будва - город которому больше 2500 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Будва - город которому больше 2500 лет
Совершите увлекательное путешествие по Старому городу Будва, насчитывающему 2500 лет. Узнайте об истории, артефактах и легендах этого древнего города
Начало: Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
«Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.
Старая Будва и Будванская ривьера
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Старая Будва и Будванская ривьера
Погрузитесь в историю Старой Будвы, встречая эпохи от финикийцев до венецианцев в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Во время нашей экскурсии вы познакомитесь с двумя старейшими католическими храмами старого города — католической церковью Святой Марии ин Пунта, основанной в 840 г»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Одна из главных достопримечательностей Черногории и важная мировая христианская святыня»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
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    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • О
    Оксана
    5 апреля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
  • Д
    Даниил
    11 марта 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Маршрут проложен по живописным местам, извилистым дорогам, известным только местным жителям. Очень понравилось! Рекомендую!
  • A
    Albert
    1 марта 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая экскурсия! Незабываемый экскурсовод Владимир!
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    Человек живет тем, что он рассказывает, переживает за свою страну. С какой любовью он делает свою работу. Уже много положительных отзывов написано про эту экскурсию. Я не умею даже так красиво писать, как другие писали. Успехов Владимиру в его нужной работе. Единственное пожелание - подучить русский язык, тогда цены Владимиру не будет.

    Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая
  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
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    затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране

    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой
  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • О
    Ольга
    21 ноября 2023
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • М
    Мария
    19 сентября 2023
    Уютный Петровац и его окрестности
    Экскурсия была интересной и неутомительной, отличный финальный штрих нашего отдыха у моря. Евгений прекрасный рассказчик и обаятельный человек. Мы прошлись по живописным местам Петраваца, побывали в монастырях и даже видели, как монахини звонят в колокола.
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Обзорные»

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  1. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
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  3. Будва. Очарование Старого града
  4. По Скадарскому озеру с черногорцем
  5. Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 60 до 430. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Будвы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Будве много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке
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