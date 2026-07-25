17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот маршрут понравится тем, кто хочет разнообразить пляжный отдых и духовно обогатиться.
Вы посетите три православных монастыря Будванской ривьеры и их живописные окрестности и познакомитесь с историей этих мест.
Вы посетите три православных монастыря Будванской ривьеры и их живописные окрестности и познакомитесь с историей этих мест.
Описание экскурсии
Программа
- Маршрут начнётся в мужском монастыре Подмайне в Будве, следующей точкой будет мужской монастырь Прасквица у посёлка Пржно. После этого мы поднимемся на автомобиле на Челобрдо, где возведён памятник жертвам Второй мировой войны. В этом месте находится отличная обзорная площадка, откуда видны острова Святого Стефана, Будва, Бечичи и другие прибрежные городишки. И завершающим местом экскурсии станет женский монастырь Рустово.
- Недалеко от Святого Стефана находится монастырь Прасквица, из Будвы к нему мы доедем за 15-20 минут. Его основали во времена Зеты, то ли в 11-м, то ли в 15-м столетии. Название монастыря пошло от уникального родника, вода из которого оставляет привкус персика во рту. В монастырский комплекс входит церковь Святой Троицы и Святого Николая, конаки и башенки. Когда-то тут жил монах из России — Егор Строганов. Сверху на холме стоит ему табличка с благодарностью — он собственными руками проложил дорогу со ступеньками от Прасквицы на Челобрдо.
- В селе Рустово вы посетите ещё один православный монастырь, в котором есть 3 храма и живёт около десятка сестёр. Он стоит на месте, где король Венгрии Людвиг в 14-м столетии боролся с православным кланом Патрошивичей, поддерживающих Венецию. На месте захоронения 1400 представителей данного клана и появился монастырь Рустово. Здесь есть храм, посвящённый мученикам царской семьёй — Романовым, церковь Успения Пресвятой Богородицы и храм Святителя Бенедикта Нурсийского, который основал на Западе монашеское движение.
Организационные детали
- Экскурсия займёт половину дня, можно выехать утром и вернуться к обеду, а можно и после обеда чтобы посмотреть закат.
- В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane. Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.
- Дополнительные траты: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 687 туристов
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране с 2013 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! А также интересно расскажу об истории Балкан и Черногории, со мной не будет скучно. Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была потрясающая экскурсия! Монастыри, особенно женский, просто поразали воображение! Открывающиеся виды завораживали. Михаил очень эрудированный гид, прекрасно рассказал историю монастырей и не только, ответил на все вопросы.
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П
Спасибо большое за поездку по монастырям, все прошло замечательно.
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А
отличное содержание, без автобуса людей, очень информативно, что хотели узнать, все рассказал и больше.
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Михаил провел замечательную экскурсию! Ответил на все наши вопросы, рассказал очень интересные факты из истории как монастырей, так и Черногории. Сразу видно человека, который любит свою профессию гида! Спасибо огромное! Обязательно порекомендуем своим друзьям!
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S
Спасибо Михаилу за интесную экскурсию, мы посетили монастыри, это было очень интересно и увлекательно. Монастыри были на холмах, откуда открывался невероятно красивый вид на Будву, сделали много очень красивых фотографий. Михаил очень образованный человек с богатым жизненным опытом, было очень интересно слушать его расказы. Я его обязательно порекомендую своим знакомым.
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И
Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много нам рассказал о традициях своего народа,о монастырях Приморья. Было очень приятно с ним общаться,он позитивный человек и профессиональный гид. С уважением Наталья,Игорь.
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Входит в следующие категории Будвы
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