17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие на Пивское озеро

Автомобильный тур по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории

Предлагаю тур в одно из удивительных мест Черногории — рукотворное Пивское озеро. Кроме него, мы посетим несколько интересных исторических мест, а по пути я расскажу о стране, ее правителях и населении, о истории Балканских войн и их последствий на современный мир и о многом другом.