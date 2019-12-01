17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры

Михаил
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Михаил – ваш гид
Этот тур понравится тем, кто хочет разнообразить пляжный отдых и духовно обогатиться.

Вы посетите три православных монастыря Будванской ривьеры и их живописные окрестности и познакомитесь с историей этих мест.

65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
4.94
Монастыри на приморье
Монастыри на приморье

Программа

  • Маршрут начнется в мужском монастыре Подмайне в Будве, следующей точкой будет мужской монастырь Прасквица у поселка Пржно. После этого мы поднимемся на автомобиле на Челобрдо, где возведен памятник жертвам Второй мировой войны. В этом месте находится отличная обзорная площадка, откуда видны острова Святого Стефана, Будва, Бечичи и другие прибрежные городишки. И завершающим местом экскурсии станет женский монастырь Рустово.
  • Недалеко от Святого Стефана находится монастырь Прасквица, из Будвы к нему мы доедем за 15-20 минут. Его основали во времена Зеты, то ли в 11-м, то ли в 15-м столетии. Название монастыря пошло от уникального родника, вода из которого оставляет привкус персика во рту. В монастырский комплекс входит церковь Святой Троицы и Святого Николая, конаки и башенки. Когда-то тут жил монах из России — Егор Строганов. Сверху на холме стоит ему табличка с благодарностью — он собственными руками проложил дорогу со ступеньками от Прасквицы на Челобрдо.
  • В селе Рустово вы посетите еще один православный монастырь, в котором есть 3 храма и живет около десятка сестер. Он стоит на месте, где король Венгрии Людвиг в 14-м столетии боролся с православным кланом Патрошивичей, поддерживающих Венецию. На месте захоронения 1400 представителей данного клана и появился монастырь Рустово. Здесь есть храм, посвященный мученикам царской семьей — Романовым, церковь Успения Пресвятой Богородицы и храм Святителя Бенедикта Нурсийского, который основал на Западе монашеское движение.

Организационные детали

  • Экскурсия займёт половину дня, можно выехать утром и вернуться к обеду, а можно и после обеда чтобы посмотреть закат.
  • В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane. Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.
  • Дополнительные траты: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные расходы.
Монастыри на приморье
Монастыри на приморье
Монастыри на приморье
Монастыри на приморье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране уже 3 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 декабря 2019
Спасибо Михаилу за отлично проведенное время! Экскурсия была познавательной, не утомительной и интересной.
25 октября 2019
Замечательная экскурсия. Очень красивые места.
8 сентября 2019
Спасибо огромное Михаилу за экскурсию. Забрал нас от отеля. По окончании экскурсии также вернул в отель. Экскурсия прошла великолепно. Очень интересно рассказывал. Был очень внимателен к нашим вопросам. Рекомендую экскурсию. Спасибо еще раз Михаилу.
2 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, масса впечатлений, удивительные места, божья благодать. Огромное спасибо Михаилу за его высокий уровень.С уважением Маргарита, Александр, Софья и Юрий.
22 июля 2019
Поездка по монастырям с Михаилом доставила огромное удовольствие. Михаил обладает энциклопедическими знаниями, богатым жизненным опытом. Приятный собеседник, патриот своей страны. Советую.
25 июня 2019
Ездили, с Михаилом, по монастырям на приморье. Очень необычная и интересная экскурсия. Михаил отличный водитель и чудесный, знающий экскурсовод, любящий свое дело. Спасибо ему огромное за такую экскурсию.
17 июня 2019
У нас был замечательный гид, благодаря ему у нас выстроились понимание культуры и быта, истории и пристрастий черногорцев. Михаил влюбил нас в эту прекрасную страну, спасибо огромное, при следующей поездке мы обязательно обратимся к нему вновь.
10 июня 2019
Были на экскурсии по монастырям в июне 2019. Очень понравилась поездка, много новых фактов об истории страны открыл Михаил. Отличный рассказчик, блестящий водитель .
13 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Все отлично. Можно рекомендовать её всем. С погодой немного не повезло - был дождь, но на это никто повлиять не может). Нам это впечатления не испортило.
10 октября 2018
22,09,18 Мы посетили экскурсию "Монастыри на приморье. Экскурсия очень понравилась Виктор гид посвятил нас в тему историй о 3-х монастырях,но конечно душу тронул монастырь в Рустово туда хочется вернутся ,,,
Спасибо Виктору
Ещё 7 отзывов

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