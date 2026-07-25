17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вероникс Это была потрясающая экскурсия! Монастыри, особенно женский, просто поразали воображение! Открывающиеся виды завораживали. Михаил очень эрудированный гид, прекрасно рассказал историю монастырей и не только, ответил на все вопросы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Спасибо большое за поездку по монастырям, все прошло замечательно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей отличное содержание, без автобуса людей, очень информативно, что хотели узнать, все рассказал и больше. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Olga Михаил провел замечательную экскурсию! Ответил на все наши вопросы, рассказал очень интересные факты из истории как монастырей, так и Черногории. Сразу видно человека, который любит свою профессию гида! Спасибо огромное! Обязательно порекомендуем своим друзьям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

S Syuzanna Спасибо Михаилу за интесную экскурсию, мы посетили монастыри, это было очень интересно и увлекательно. Монастыри были на холмах, откуда открывался невероятно красивый вид на Будву, сделали много очень красивых фотографий. Михаил очень образованный человек с богатым жизненным опытом, было очень интересно слушать его расказы. Я его обязательно порекомендую своим знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет