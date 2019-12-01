17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Колоритные деревеньки, живописные виды, купание на вулканическом пляже в водах Адриатики и море рыбы
На несколько часов вы ощутите себя жителем прекрасной Черногории, у которого будет очень насыщенный день: побываете на Скадарском озере и осмотрите завод, где раньше добывали морскую соль, а теперь резвятся дикие птицы. Вы получите не только эстетическое удовольствие от красот Черногории, но и сможете полакомиться местным уловом, нырнуть в воды адриатического побережья и полежать на вулканическом песке. Не сомневайтесь, побыть жителем Черногории здорово!