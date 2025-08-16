Индивидуальная
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
-
25%
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€75
€100 за всё до 6 чел.
- РРустем16 августа 2025Все супер, рекомендую!
- ААлбена23 июля 2025Интересная и приятная экскурсия по очень красивым местам!
Посмотрели каньоны двух рек, национальный парк Дурмитор и Черное озеро, проехали по удивительной
- ААлексей1 мая 2025Очень содержательно и обширно. Много локаций, от которых захватывает дух, хоть всю экскурсию снимай, или останавливайся на каждой смотровой площадке
- ДДмитрий8 августа 2024Все хорошо!
