красоты дорогам. Понравилось, что увидели самые разные ландшафты - вид на море, озера, лесные массивы, каменистые ущелья, плоское высокогорье. Воздух чистейший, запахи трав, тишина. Заехали на обед в уютный ресторанчик, где нам подали свежейшее мягкое мясо, было очень вкусно.

Александр высоко эрудированный замечательный профессионал, искренне любит Черногорию, и это чувствуется во время экскурсии и создает особую атмосферу. У нас самые прекрасные впечатления! Мы получили большое удовольствие от поездки. Спасибо!