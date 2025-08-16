Мои заказы

Экскурсии на Пивское озеро из Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивское озеро» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Пешая
1.5 часа
-
25%
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€75€100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рустем
    16 августа 2025
    Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
  • А
    Албена
    23 июля 2025
    Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
    Интересная и приятная экскурсия по очень красивым местам!
    Посмотрели каньоны двух рек, национальный парк Дурмитор и Черное озеро, проехали по удивительной
    читать дальше

    красоты дорогам. Понравилось, что увидели самые разные ландшафты - вид на море, озера, лесные массивы, каменистые ущелья, плоское высокогорье. Воздух чистейший, запахи трав, тишина. Заехали на обед в уютный ресторанчик, где нам подали свежейшее мягкое мясо, было очень вкусно.
    Александр высоко эрудированный замечательный профессионал, искренне любит Черногорию, и это чувствуется во время экскурсии и создает особую атмосферу. У нас самые прекрасные впечатления! Мы получили большое удовольствие от поездки. Спасибо!

  • А
    Алексей
    1 мая 2025
    Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
    Очень содержательно и обширно. Много локаций, от которых захватывает дух, хоть всю экскурсию снимай, или останавливайся на каждой смотровой площадке
    читать дальше

    (а их на пути очень много). Разбавили с гидом историю и рассказы о жизни в Черногории в принципе. Очень комфортное вождение и хорошее знание местности. Рекомендую.

  • Д
    Дмитрий
    8 августа 2024
    Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
    Все хорошо!

