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Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур

Ольга Т.
Ольга Т. – Гид из Херцега-Нови
Боко-Которский залив.

Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
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Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур

Что вы увидите

  • Город Рисан, римские мозаики
  • Барочный Пераст, гора Святого Ильи.
  • остров св. Богородицы на рифе
  • Город Котор, Княжеский дворец, Налеонов дворец, аристоратский картл собор св Трифона, романические церкви, срeдневековая крепость.
Вы увидите Боко - Которский залив и средневековые города как жемчужинки Барочный город 🏙️ Пераст, гора Святого Ильи., остров 🏝️ Богородицы и чудотворная икона
Город Рисан, римские мозаики. Город, Котор; знаменитые крепостные стены!

Программа:

  • Экскурсия начинается из Герцег-Нови в 7:00. Поездка продолжается вдоль 7Герцегновской Ривьеры,
  • Фотопауза у Вериге, вид на барочный Пераст, гору Святого Ильи.
  • Город Рисан — около 7:30, римские мозаики: Бог Хипнос II века н. э., 30 минут.
  • Пераст — древнее поселение — до 1426 г. Илирри, Венецианский период (1420—1797 гг. ), провинция Албания Венета.
  • Крепость Св. Креста, знаменитая морская школа русского царя Петра I — здесь обучались морскому делу русские дворяне, 1698 г. ; основатель — Maрко Мартинович (1663—1716 гг. ).
  • Палата Буевича 1694 г. — музей 🖼 остров св. Богородицы на рифе
  • Город Котор, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Боко-Которский залив (1 час 30 минут).
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • вход в музеи
  • билеты на лодку.
Начало и место завершения
🚩 по договору
Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Т.
Ольга Т.
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