Вы увидите Боко - Которский залив и средневековые города как жемчужинки Барочный город 🏙️ Пераст, гора Святого Ильи., остров 🏝️ Богородицы и чудотворная икона
Город Рисан, римские мозаики. Город, Котор; знаменитые крепостные стены!
Программа:
- Экскурсия начинается из Герцег-Нови в 7:00. Поездка продолжается вдоль 7Герцегновской Ривьеры,
- Фотопауза у Вериге, вид на барочный Пераст, гору Святого Ильи.
- Город Рисан — около 7:30, римские мозаики: Бог Хипнос II века н. э., 30 минут.
- Пераст — древнее поселение — до 1426 г. Илирри, Венецианский период (1420—1797 гг. ), провинция Албания Венета.
- Крепость Св. Креста, знаменитая морская школа русского царя Петра I — здесь обучались морскому делу русские дворяне, 1698 г. ; основатель — Maрко Мартинович (1663—1716 гг. ).
- Палата Буевича 1694 г. — музей 🖼 остров св. Богородицы на рифе