Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
«Дегустация кухни – по желанию, за дополнительную плату»
13 июн в 16:00
14 июн в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На старинную маслобойню с дегустацией - из Котора
Узнать всё об оливковом масле в Боке
Начало: Недалеко от Старого града Котор
13 июн в 09:30
14 июн в 09:00
от €90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Подводный мир Боко-Которского залива
Увидеть рыб-драконов и рыб-собак и выяснить, как выращивают мидий и устриц на ферме рядом с Котором
Начало: У аквариума «Бока»
«Дегустация у моря (по желанию)»
Завтра в 12:00
13 июн в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
+6
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А
Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без
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Всего 2 отзыва в Которе в категории "С дегустацией"
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Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «С дегустацией»
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Сейчас в Которе в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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