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Дегустации на экскурсиях в Которе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией» в Которе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
«Дегустация кухни – по желанию, за дополнительную плату»
13 июн в 16:00
14 июн в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
На старинную маслобойню с дегустацией - из Котора
На машине
1.5 часа
Индивидуальная
На старинную маслобойню с дегустацией - из Котора
Узнать всё об оливковом масле в Боке
Начало: Недалеко от Старого града Котор
13 июн в 09:30
14 июн в 09:00
от €90 за человека
Подводный мир Боко-Которского залива
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подводный мир Боко-Которского залива
Увидеть рыб-драконов и рыб-собак и выяснить, как выращивают мидий и устриц на ферме рядом с Котором
Начало: У аквариума «Бока»
«Дегустация у моря (по желанию)»
Завтра в 12:00
13 июн в 08:00
€220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Марина
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂+6
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
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А
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без
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дополнительной оплаты. По дороге был супер познавательный исторический рассказ о Которском регионе вцелом, о его городах, и не только - обсудили экономическую, политическую жизнь региона и всей Черногории. Обозначились исторические факты и закономерности, интересные подробности - Александр глубоко знает историю, он прекрасный рассказчик, давно живёт в Черногории, знает о жизни региона не из интернета, самостоятельно изучает историю региона по документам. По нашему желанию, дополнительно заехали в Пераст - прекрасный город, и Александр провел нам подробную, супер интересную экскурсию в Перасте. Надо сказать, Пераст впечатлил больше чем Котор - возможно потому, что в Которе слишком много туристов в старом городе, какие-то вещи туристически раскручены - например, что это город кошек))) это туристическая уловка, придуманная местными властями, но справедливости ради надо сказать, что государство здесь не просто зарабатывает деньги на этой теме - искренне заботится о животных, везде стоят кормушки, кошки супер ухоженные и вальяжные, идут на контакт … моя дочь была очень довольна встрече с ними в старом городе Котора (пока я слушала, открыв рот, рассказ Александра))) Экскурсию однозначно рекомендую!!! Рекомендую гида как максимально грамотного, интересного расказчика и интеллегентного, тактичного человека, учитывающего в первую очередь настроение и пожелания клиента!

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Всего 2 отзыва в Которе в категории "С дегустацией"

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Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «С дегустацией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сто бриллиантов Котора. И одна таверна;
  2. На старинную маслобойню с дегустацией - из Котора;
  3. Подводный мир Боко-Которского залива.
Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2026
Сейчас в Которе в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С дегустацией», 2 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август