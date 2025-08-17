Мои заказы

Гастрономические экскурсии Котора

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Которе на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Средневековый Котор: венецианское наследие
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Котору
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
«Выпьем итальянский эспрессо в кафе с видом на порт»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
«А также гастрономические открытия на «градской пьяце» — старейшем рынке, который радует покупателей свежайшими фруктами, сырами, оливками, домашним вином и традиционным пршутом»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.

