И Игорь Средневековый Котор: венецианское наследие Дата посещения: 17 августа 2025 Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.

К Константин Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора) Иван смог показать красоту родной земли в дождливый, туманный день - это особое мастерство. А национальная кухня, с которой познакомил Иван, просто великолепна! Спасибо за прекрасно проведенное время!!!

Е Екатерина Средневековый Котор глазами местного жителя Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!

О Ольга Средневековый Котор глазами местного жителя Спасибо за интересную экскурсию

И Ирина Средневековый Котор глазами местного жителя Замечательная экскурсия,прекрасный экскурсовод,рекомендую всем! Второй раз на экскурсии с Ольгой (друзей приобщали) и еще пойдем,интересно и приятно

И Игорь Средневековый Котор глазами местного жителя Ольга уже более десятилетия живет в районе Котора и, как нам показалось, искренне любит прекрасную Черногорию и ее жемчужину - Которскую Боку. Рассказ Ольги про Котор был интересным и познавательным

r rihvanov Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)

за день до отьезда были на экскурсии с Иваном

получили большое удовольствие

под читать дальше конец отпуска на этой экскурсии дополнили свои впечатления

красотами запахами и вкусностями

провели отличный день в приятной теплой обстановке с замечательными видами

и хорошим собеседником

Иван черногорец с любовью повествует о своем крае

задавйте вопросы и получите исчерпывающие ответы

А Анастасия Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора) Спасибо Ивану за этот день! Очень душевно и красиво! Экскурсия оставила самые приятные и незабываемые впечатления. В компании такого гида, как Иван, смело могу рекомендовать эту экскурсию.

Г Гала Средневековый Котор: венецианское наследие Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!

Е Елена Средневековый Котор глазами местного жителя Просто идеально! Динамично, интересно, артистично! Огромное спасибо!

А Анастасия Средневековый Котор: венецианское наследие Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!

А Аделина Средневековый Котор глазами местного жителя Ольга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещей

Нас было 5 человек и всем очень-очень понравилась экскурсия

Советую 100%

П Полина Средневековый Котор: венецианское наследие Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!

О Ольга Средневековый Котор глазами местного жителя Экскурсия супер! Кратко, доступно и не занудно)

J Julija Средневековый Котор глазами местного жителя Спасибо большое:) Все идеально! Рекомендую 👍

В Василий Средневековый Котор глазами местного жителя Ольга сильный гид! Нам очень понравилась экскурсия! Мы были очарованы интересной информацией об истории города Котор и о культуре в целом. С большой уверенностью рекомендуем этого гида! Спасибо, Ольга!

В Вера Средневековый Котор: венецианское наследие Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!

О Ольга Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора) Сверх всяких ожиданий!

Путешествие в сердце Черногории с настоящим местным жителем, который идеально говорит по-русски

Виды потрясающие, захватывает дух. Обалденно вкусный обед с вином (придерживайтесь рекомендаций Ивана, он знает, что саааме вкусное)

Очень рекомендую всем, кто любит горы всем сердцем

С Светлана Средневековый Котор глазами местного жителя Прекрасная экскурсия по красивому городу. Хорошая, богатая речь экскурсовода, что оказывается редкость сейчас, тк много русскоязычных переселенцев сейчас здесь. Однозначно рекомендую!