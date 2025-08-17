Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Котору
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
«Выпьем итальянский эспрессо в кафе с видом на порт»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
«А также гастрономические открытия на «градской пьяце» — старейшем рынке, который радует покупателей свежайшими фруктами, сырами, оливками, домашним вином и традиционным пршутом»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь17 августа 2025Средневековый Котор: венецианское наследиеДата посещения: 17 августа 2025Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.
- ККонстантин28 октября 2025Иван смог показать красоту родной земли в дождливый, туманный день - это особое мастерство. А национальная кухня, с которой познакомил Иван, просто великолепна! Спасибо за прекрасно проведенное время!!!
- ЕЕкатерина24 октября 2025Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!
- ООльга23 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию
- ИИрина14 октября 2025Замечательная экскурсия,прекрасный экскурсовод,рекомендую всем! Второй раз на экскурсии с Ольгой (друзей приобщали) и еще пойдем,интересно и приятно
- ИИгорь13 октября 2025Ольга уже более десятилетия живет в районе Котора и, как нам показалось, искренне любит прекрасную Черногорию и ее жемчужину - Которскую Боку. Рассказ Ольги про Котор был интересным и познавательным
- rrihvanov13 октября 2025Были в Черногории останавливались в Которе в сентябре текущего года
за день до отьезда были на экскурсии с Иваном
получили большое удовольствие
под
- ААнастасия8 октября 2025Спасибо Ивану за этот день! Очень душевно и красиво! Экскурсия оставила самые приятные и незабываемые впечатления. В компании такого гида, как Иван, смело могу рекомендовать эту экскурсию.
- ГГала2 октября 2025Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!
- ЕЕлена24 сентября 2025Просто идеально! Динамично, интересно, артистично! Огромное спасибо!
- ААнастасия19 сентября 2025Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!
- ААделина19 сентября 2025Ольга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещей
Нас было 5 человек и всем очень-очень понравилась экскурсия
Советую 100%
- ППолина16 сентября 2025Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!
- ООльга10 сентября 2025Экскурсия супер! Кратко, доступно и не занудно)
- JJulija9 сентября 2025Спасибо большое:) Все идеально! Рекомендую 👍
- ВВасилий9 сентября 2025Ольга сильный гид! Нам очень понравилась экскурсия! Мы были очарованы интересной информацией об истории города Котор и о культуре в целом. С большой уверенностью рекомендуем этого гида! Спасибо, Ольга!
- ВВера1 сентября 2025Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!
- ООльга30 августа 2025Сверх всяких ожиданий!
Путешествие в сердце Черногории с настоящим местным жителем, который идеально говорит по-русски
Виды потрясающие, захватывает дух. Обалденно вкусный обед с вином (придерживайтесь рекомендаций Ивана, он знает, что саааме вкусное)
Очень рекомендую всем, кто любит горы всем сердцем
- ССветлана21 августа 2025Прекрасная экскурсия по красивому городу. Хорошая, богатая речь экскурсовода, что оказывается редкость сейчас, тк много русскоязычных переселенцев сейчас здесь. Однозначно рекомендую!
- ММихаил20 августа 2025Спасибо большое, всё было замечательно,мы очень довольны привет теперь пишет Эйтан,мне очень понравилось,у меня получилось 55 котов,-+ 69 🥰🤣 мне понравилось (от 1 до 10 - 9) спасибо и пока
