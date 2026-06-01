Боко-Которский залив — это не только живописные горы и старинные города, но и целая подводная вселенная. Приглашаю вас познакомиться с её обитателями в аквариуме Института биологии моря, а затем отправиться на устрично-мидийную ферму, чтобы узнать, как выращивают морские деликатесы. Вы увидите залив глазами учёных и фермеров, узнаете о местных морских традициях и при желании попробуете свежие морепродукты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Аквариум «Бока». Вы увидите морских коньков, скатов, мурен, медуз, морских звёзд, ежей, рыб-драконов и рыб-собак. Я расскажу, какие виды находятся под охраной и почему залив считается уникальной природной средой. А ещё вы узнаете, зачем сюда ежегодно приезжают представители королевских династий Черногории и Монако.

Рыбацкие традиции Боки. Из поколения в поколение здесь передавались не только секреты рыбалки, но и негласные правила: каких обитателей моря можно ловить, а каких следует беречь.

Устрично-мидийная ферма. Затем отправимся на семейную ферму, где выращивают мидий, устриц и прочих панцеровидных — до 3 тонн деликатесов ежегодно. Любопытно то, что здесь не причиняют никакого вреда окружающей среде. Тут даже нет электричества, а в планах — использование лишь зелёной энергетики: ветра и солнца, чего в Боке, хвала Богу, предостаточно.

А ещё здесь можно поплавать между подводных «грядок» мидий и увидеть, как они растут в течение долгих месяцев, прежде чем окажутся в вашей тарелке.

Дегустация у моря (по желанию). Вы попробуете свежие морепродукты, и мы обсудим местные кулинарные особенности.

Примерная программа

8:00–9:00 — посещение аквариума «Бока»

9:30–11:30 — экскурсия по ферме и дегустация

11:30–12:00 — возвращение в точку встречи

Организационные детали

Дополнительные расходы