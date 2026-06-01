Увидеть рыб-драконов и рыб-собак и выяснить, как выращивают мидий и устриц на ферме рядом с Котором
Боко-Которский залив — это не только живописные горы и старинные города, но и целая подводная вселенная.
Приглашаю вас познакомиться с её обитателями в аквариуме Института биологии моря, а затем отправиться на устрично-мидийную ферму, чтобы узнать, как выращивают морские деликатесы.
Вы увидите залив глазами учёных и фермеров, узнаете о местных морских традициях и при желании попробуете свежие морепродукты.
Описание экскурсии
Аквариум «Бока». Вы увидите морских коньков, скатов, мурен, медуз, морских звёзд, ежей, рыб-драконов и рыб-собак. Я расскажу, какие виды находятся под охраной и почему залив считается уникальной природной средой. А ещё вы узнаете, зачем сюда ежегодно приезжают представители королевских династий Черногории и Монако.
Рыбацкие традиции Боки. Из поколения в поколение здесь передавались не только секреты рыбалки, но и негласные правила: каких обитателей моря можно ловить, а каких следует беречь.
Устрично-мидийная ферма. Затем отправимся на семейную ферму, где выращивают мидий, устриц и прочих панцеровидных — до 3 тонн деликатесов ежегодно. Любопытно то, что здесь не причиняют никакого вреда окружающей среде. Тут даже нет электричества, а в планах — использование лишь зелёной энергетики: ветра и солнца, чего в Боке, хвала Богу, предостаточно.
А ещё здесь можно поплавать между подводных «грядок» мидий и увидеть, как они растут в течение долгих месяцев, прежде чем окажутся в вашей тарелке.
Дегустация у моря (по желанию). Вы попробуете свежие морепродукты, и мы обсудим местные кулинарные особенности.
Примерная программа
8:00–9:00 — посещение аквариума «Бока» 9:30–11:30 — экскурсия по ферме и дегустация 11:30–12:00 — возвращение в точку встречи
Организационные детали
Дополнительные расходы
входной билет в аквариум — €7 за взрослого и €4 за ребёнка 6–18 лет
Дегустация мидий и устриц — от €30 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аквариума «Бока»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1069 туристов
Профессиональный лицензированный гид по Черногории на русском и английском языках. Историк, переводчик. Более 15 лет живу и работаю в Которе. Быть гидом — невероятно увлекательное занятие, ведь как только находится ответ на один вопрос, в нём сразу же обнаруживается сотня новых нюансов, требующих объяснения. Это — бесконечная забава!
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