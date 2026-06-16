Самое старое оливковое дерево на Балканском полуострове растёт в Черногории, ему 2250 лет и оно более 11 м в обхвате.
Тысячи поколений собирали его урожай и изобретали разные способы использования спелых фруктов (сюрприз, оливка — это фрукт). Так что культура маслинарства в этих краях издревле очень развита. Приглашаю вас прикоснуться к ней.
Описание экскурсии
Посетив старинную семейную оливковую мельницу на склонах горы Ловчен,
Вы познакомитесь с потомственным масловаром и его хозяйством
Прикоснётесь к многовековым традициям производства оливкового масла высшего качества
Попробуете первого отжима extra virgin масло и поймёте, каким действительно должен быть его вкус
Научитесь выбирать в магазинах правильное масло без примесей
Удивитесь, какими целебными свойствами обладает олива
Узнаете, сколько килограммов спелых оливок нужно для одного литра масла
Увидите, куда на самом деле деваются косточки от оливок
И, наконец, выясните, так в чём же разница между оливками и маслинами?!
В течение полутора часов вместе с улыбчивым масловаром мы познакомим вас с традиционными и современными технологиями производства масла, угостим разными сортами оливок, расскажем об особенностях местного сорта Zutica, которое даёт неповторимый золотистый оттенок, а также откроем секреты нескольких способов приготовления вкуснейших оливок. Кульминацией визита станет традиционное бокельское угощение — домашний хлеб, сыр и пршут.
В импровизированной сувенирной лавке, помимо самого масла, вы сможете купить с любовью сделанные из оливы лечебные бальзамы, мыло, подсвечники и другие уникальные штуки. Также крошечными партиями для гостей маслобойни семья производит домашнюю ракию из лозы, джемы, ликёры и прочие настойки из своего сада.
Организационные детали
Программа проходит на русском или английском языке
Если вы без машины, трансфер в стоимость не входит и организовывается отдельно. Дорога займёт около 15-20 минут
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Старого града Котор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1079 туристов
Профессиональный лицензированный гид по Черногории на русском и английском языках. Историк, переводчик. Более 15 лет живу и работаю в Которе. Быть гидом — невероятно увлекательное занятие, ведь как только находится ответ на один вопрос, в нём сразу же обнаруживается сотня новых нюансов, требующих объяснения. Это — бесконечная забава!
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