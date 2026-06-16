Самое старое оливковое дерево на Балканском полуострове растёт в Черногории, ему 2250 лет и оно более 11 м в обхвате. Тысячи поколений собирали его урожай и изобретали разные способы использования спелых фруктов (сюрприз, оливка — это фрукт). Так что культура маслинарства в этих краях издревле очень развита. Приглашаю вас прикоснуться к ней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Посетив старинную семейную оливковую мельницу на склонах горы Ловчен,

Вы познакомитесь с потомственным масловаром и его хозяйством

Прикоснётесь к многовековым традициям производства оливкового масла высшего качества

Попробуете первого отжима extra virgin масло и поймёте, каким действительно должен быть его вкус

Научитесь выбирать в магазинах правильное масло без примесей

Удивитесь, какими целебными свойствами обладает олива

Узнаете, сколько килограммов спелых оливок нужно для одного литра масла

Увидите, куда на самом деле деваются косточки от оливок

И, наконец, выясните, так в чём же разница между оливками и маслинами?!

В течение полутора часов вместе с улыбчивым масловаром мы познакомим вас с традиционными и современными технологиями производства масла, угостим разными сортами оливок, расскажем об особенностях местного сорта Zutica, которое даёт неповторимый золотистый оттенок, а также откроем секреты нескольких способов приготовления вкуснейших оливок. Кульминацией визита станет традиционное бокельское угощение — домашний хлеб, сыр и пршут.

В импровизированной сувенирной лавке, помимо самого масла, вы сможете купить с любовью сделанные из оливы лечебные бальзамы, мыло, подсвечники и другие уникальные штуки. Также крошечными партиями для гостей маслобойни семья производит домашнюю ракию из лозы, джемы, ликёры и прочие настойки из своего сада.

Организационные детали