1 чел. По популярности Пешая 2 часа 72 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости Начало: У Морских ворот Котора от €85 за всё до 8 чел. На машине 5.5 часов 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Котор и Пераст - жемчужины Которской бухты Путешествие по Боко-Которской бухте откроет перед вами средневековые города, живописные пейзажи и уникальные традиции Черногории Начало: В Тивате или Которе €260 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Средневековый Котор: сокровище Адриатики Отправьтесь в путешествие по Котору, чтобы ощутить атмосферу старой Италии. Откройте для себя величие крепостей и дворцов Начало: Возле Морских ворот €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Котора

