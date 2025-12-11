Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Завтра в 15:00
13 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Которской бухты
Путешествие по Боко-Которской бухте откроет перед вами средневековые города, живописные пейзажи и уникальные традиции Черногории
Начало: В Тивате или Которе
Завтра в 08:00
5 апр в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: сокровище Адриатики
Отправьтесь в путешествие по Котору, чтобы ощутить атмосферу старой Италии. Откройте для себя величие крепостей и дворцов
Начало: Возле Морских ворот
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
