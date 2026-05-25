Обзорные экскурсии в Которе

Помнят иллирийские племена, Римскую империю, Венецианскую республику, Австро-Венгрию, Югославию и, наконец, Черногорию. Об удивительной судьбе Котора я расскажу увлекательно и понятно, ориентируясь на интересные вам темы. Гулять будем по Старому городу — это пешеходная зона: мы начнем с главной Оружейной площади, попетляем в поисках православных церквей, поговорим о дворце на Пшеничной площади и других знаковых достопримечательностях.
Любопытные факты и притчи из жизни Котора
Несмотря на все прелести цивилизации, местный уклад жизни во многом сохраняет средневековые привычки и традиции. Вы погрузитесь в эту атмосферу и узнаете:
Зачем Котору такие огромные крепостные стены;
Почему в городе, где всего пять площадей, так много соборов и церквей;
Часто ли здесь бывают землетрясения и как жители их переносят;
Почему встречаются надписи и на кириллице, и на латинице;
Почему все дома, дворцы и улицы выложены из белого камня.
Милым дополнением станут рекомендации кафе с самым ароматным кофе и изысканными десертами. А также гастрономические открытия на «градской пьяце» — старейшем рынке, который радует покупателей свежайшими фруктами, сырами, оливками, домашним вином и традиционным пршутом.
Организационные детали
На прогулке вы посетите православные церкви Св. Луки и Св. Николы
По желанию вы дополнительно можете посетить Кафедральный собор Св. Трифона (вход стоит 2,5€, включены реликвиариум и смотровая площадка) и Морской музей (4,5€). А также подняться на самую высокую точку Котора — крепость Сан Джованни (8€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€25
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морских ворот Котора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1230 туристов
Профессиональный лицензированный гид по Черногории на русском и английском языках. Историк, переводчик. Более 15 лет живу и работаю в Которе. Быть гидом — невероятно увлекательное занятие, ведь как только находится ответ на один вопрос, в нём сразу же обнаруживается сотня новых нюансов, требующих объяснения. Это — бесконечная забава!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
4
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Хотим поблагодарить Ольгу за экскурсии по Котору и Перасту. Программы были короткими, но емкими и очень информативными - мы получили массу интересных фактов и ярких впечатлений. Ольга невероятно позитивный человек, ей хочется без сомнений доверить организацию всего путешествия по стране. С её подходом все маршруты ощущаются как легкая и приятная прогулка. Обязательно будем рекомендовать Ольгу всем друзьям и знакомым!
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Татьяна
Ольга прекрасный гид и приятный человек. Очень понравилась экскурсия с ней. Ненавязчивая подача информации, умеет подстраиваться под клиента. 2 часа вполне достаточно,чтобы не устать. Маршрут тоже интересный. И по фотографировала нас. Вобщем рекомендуем 👍🏻С ней мы влюбились в Котор🫶🏻
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О
Ольга
Все очень доступно, интересно, не утомительно и позитивно! Ольга большая молодец, Котор прекрасен
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Алена
нам очень понравилась прогулка с Ольгой. Два часа пролетели на одном дыхании. Ольга очень легко и интересно рассказала нам историю города, провела по улочкам Котора, ответила на в е наши вопросы. мы получили огромное удовольствие от экскурсии. всем рекомендуем!
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Александра
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Всё было на высшем уровне: интересный маршрут, увлекательная подача материала и потрясающая атмосфера. Гид - настоящий профессионал, который влюбил нас в город. Однозначно рекомендую!
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И
Ирина
Очень рекомендую данную экскурсию и Ольгу как прекрасного гида, эрудированного рассказчика и просто обаятельного человека. Нам всё очень понравилось, время пролетело незаметно. Ольга заботливо прятала нас в тень от жары, читать дальшеуменьшить
ответила на все наши вопросы. Старые города вообще какие-то особенные, очень притягательные. Ольга говорила об истории Котора настолько интересно, что мы два взрослых человека слушали раскрыв рты)) Не сомневайтесь, сходите на экскурсию с гидом и город раскроет многие свои тайны))
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