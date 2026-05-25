Обзорные экскурсии в Которе

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по средневековому Котору.Узнайте, почему этот город-крепость находится под защитой ЮНЕСКО, посетите знаковые церкви и насладитесь атмосферой старинных улиц.Вы услышите удивительные местные притчи, пофотографируете вальяжных котиков

и заглянете на старинный рынок вкусностей. За пару часов Котор впечатлит вас многослойной историей и влюбит в свою атмосферу. Откройте для себя тайны крепостных стен, узнайте, почему в городе так много соборов и церквей, и погрузитесь в уникальную атмосферу этого удивительного места

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Описание экскурсии

Стены, которые помнят

Помнят иллирийские племена, Римскую империю, Венецианскую республику, Австро-Венгрию, Югославию и, наконец, Черногорию. Об удивительной судьбе Котора я расскажу увлекательно и понятно, ориентируясь на интересные вам темы. Гулять будем по Старому городу — это пешеходная зона: мы начнем с главной Оружейной площади, попетляем в поисках православных церквей, поговорим о дворце на Пшеничной площади и других знаковых достопримечательностях.

Любопытные факты и притчи из жизни Котора

Несмотря на все прелести цивилизации, местный уклад жизни во многом сохраняет средневековые привычки и традиции. Вы погрузитесь в эту атмосферу и узнаете:

Зачем Котору такие огромные крепостные стены;

Почему в городе, где всего пять площадей, так много соборов и церквей;

Часто ли здесь бывают землетрясения и как жители их переносят;

Почему встречаются надписи и на кириллице, и на латинице;

Почему все дома, дворцы и улицы выложены из белого камня.

Милым дополнением станут рекомендации кафе с самым ароматным кофе и изысканными десертами. А также гастрономические открытия на «градской пьяце» — старейшем рынке, который радует покупателей свежайшими фруктами, сырами, оливками, домашним вином и традиционным пршутом.

Организационные детали