Обзорные экскурсии в Которе

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  3. Средневековый Котор глазами местного жителя

Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города

Olga
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Olga – ваш гид
Приглашаю погулять по отполированной брусчатке и тенистым переулкам Котора.

Вы поймете, почему этот город-крепость патронируется ЮНЕСКО, заглянете в знаковые церкви, услышите удивительные местные притчи, пофотографируете вальяжных котиков и заглянете на старинный рынок вкусностей.

За пару часов Котор впечатлит вас многослойной историей и влюбит в свою атмосферу!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у Морских ворот Котора
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Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя

Что вас ожидает

Стены, которые помнят
Помнят иллирийские племена, Римскую империю, Венецианскую республику, Австро-Венгрию, Югославию и, наконец, Черногорию. Об удивительной судьбе Котора я расскажу увлекательно и понятно, ориентируясь на интересные вам темы. Гулять будем по Старому городу — это пешеходная зона: мы начнем с главной Оружейной площади, попетляем в поисках православных церквей, поговорим о дворце на Пшеничной площади и других знаковых достопримечательностях.

Любопытные факты и притчи из жизни Котора
Несмотря на все прелести цивилизации, местный уклад жизни во многом сохраняет средневековые привычки и традиции. Вы погрузитесь в эту атмосферу и узнаете:

  • Зачем Котору такие огромные крепостные стены;
  • Почему в городе, где всего пять площадей, так много соборов и церквей;
  • Часто ли здесь бывают землетрясения и как жители их переносят;
  • Почему встречаются надписи и на кириллице, и на латинице;
  • Почему все дома, дворцы и улицы выложены из белого камня.

Милым дополнением станут рекомендации кафе с самым ароматным кофе и изысканными десертами. А также гастрономические открытия на «градской пьяце» — старейшем рынке, который радует покупателей свежайшими фруктами, сырами, оливками, домашним вином и традиционным пршутом.

Организационные детали

  • На прогулке вы посетите православные церкви Св. Луки и Св. Николы
  • По желанию вы дополнительно можете посетить Кафедральный собор Св. Трифона (вход стоит 2,5€, включены реликвиариум и смотровая площадка) и Морской музей (4,5€). А также подняться на самую высокую точку Котора — крепость Сан Джованни (8€).
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя
Средневековый Котор глазами местного жителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Морских ворот Котора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Профессиональный лицензированный гид по Черногории на русском и английском языках. Историк, переводчик. Опыт работы — 12 лет. Быть гидом — невероятно увлекательное занятие, ведь как только находится ответ на один вопрос, в нем сразу же обнаруживается сотня новых нюансов, требующих объяснения. Это — бесконечная забава!
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