Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Котора

Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира

5
14 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Котора
В путешествии по Боко-Которской бухте вы познакомитесь с природными и архитектурными красотами средиземноморского фьорда, погуляете по узким извилистым улочкам средневековых городов Котор и Пераст, услышите легенды и мифы, слагаемые на протяжение многих веков жителями этого прекрасного края.

Узнаете о быте, культуре и менталитете черногорцев, а в завершение экскурсии 🧭 продегустируете устрицы под аккомпанемент домашнего белого вина.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.

Экскурсия

€140 за экскурсию

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Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Что вас ожидает

Путь вдоль Которской бухты
Проезжая по узкой дороге вдоль береговой линии бухты, вы увидите старинные рыбацкие деревушки и домики под красной черепичной крышей в обрамлении цветущих кустов бугенвилии и олеандра. Вам встретяся православные церкви под зелеными куполами и рыбацкие лодочки, привязанные к пирсу. По пути я расскажу про быт местных жителей, основным занятием которых до сих пор является рыболовство, про особенности образа жизни людей, живущих вдоль берегов залива, а также про балканские традиции, благодаря которым сохраняется местный колорит и очарование.

Котор — древняя история 📖 и яркая мозаика культур
На прогулке по улочкам города с более чем 2000-летней историей вы откроете впечатляющее разнообразие эпох, через которые он прошел. Я покажу наиболее значимые достопримечательности 🏛️ и расскажу историю Старого Котора. Вместе мы проследим римский, византийский, сербский, венецианский и австрийский периоды, времена наполеоновских войн и мировых войн 20 века. Вы услышите о серьезных испытаниях, выпавших на долю Котора, о смене правителей и живущих здесь народов, о многочисленных сражениях, а также о всплесках опасных эпидемий и разрушительных землетрясениях. Вы узнаете, как, несмотря на это, город 🏙️ продолжал развиваться: строились дворцы и храмы, закладывались корабли, развивалась торговля и создавались всемирно известные произведения искусства.

Средневековый Пераст
После осмотра Котора вы отправитесь в еще один средневековый город 🏙️ бухты — менее известный, чем Котор, но не менее симпатичный. Прогуляетесь 👣 по его набережной и переправитесь на лодке ⚓ на искусственно созданный остров 🏝️ Богородицы на Рифе, что расположен напротив Пераста. Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем. А в конце экскурсии 🧭 я отвезу вас на устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы с домашним белым вином 🍷.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: паромная переправа — 5 евро, паркинги — 6 евро.

🚩 Начало и место завершения: Тиват или Котор
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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14 реальных отзывов от туристов

а
3 окт 2020
Отличная экскурсия, несмотря на проливной дождь. Посмотрели все, поели на ферме с мидиями, ненапряжный отличный день получился. Могу смело рекомендовать.
D
28 авг 2020
Добрый день ! Эта экскурсия, да что там, весь этот день был просто сказочный. Я очень рада, что я провела его бок о бок с таким прекрасным гидом, с Ольгой. Благодаря ей этот день остался ярким фееричным калейдоскопом в моей памяти - неспешные прогулки по узким улочкам Котора и Пераста, в которых звучали романтичные и трогательные легенды, рассказанные Ольгой, наши посещения храмов, маленькие запоминающиеся покупки, поездки на машине, переезды к островам на лодке, возвращение на пароме под молодым месяцем над Которским заливом и множество сказочных фотографий из самых живописных здешних мест. И наша замечательная поездка на устричную ферму - релакс и свежайшие морепродукты. .. Я очень ждала этот день с самого начала моего путешествия и я очень рада нашему знакомству с Ольгой ! Спасибо от всей души! Дарина
С
13 окт 2019
Экскурсия по Боко-Которскому заливу получилась познавательной и вкусной! Побродили по площадям старого города Котор, заглянули во внутренний дворик, отделенный от тесной улочки железными воротами. Внутри дворика находился колодец. Такие дворики были в домах, где проживали знатные семьи. Прогулялись по крепостной стене над главными морскими воротами города. Надпись над этими воротами гласит: " Нам чужого не надо, но свое не отдадим никому"Тито На одной из площадей обнаружили действующую колонку: хозяйки набирали там воду и узнавали все городские новости. По пути в город Пртчан заехали на устричную ферму, где отведали свежайшие устрицы и мидии, поданные с домашним вином. Было очень вкусно!😋 В городе Пртчан поднялись на колокольню, осмотрели окрестности. Посмотрели место, где находилась школа навигаторов, которая выпускала из своих стен отважных капитанов. Петр I отправил на обучение в эту школу 17 боярских сыновей. День завершился чудесным заплывом от острова св. Георгия. Было замечательно! Большое спасибо нашему экскурсоводу Ольге!
V
2 окт 2019
Ольга - отличный гид. Чудесные места нам были показаны, всё быстро, удобно, с комфортом. Интересно было послушать Ольгу. Любопытные истории, факты о Черногории. Это здорово. Единственный совет: чуть-чуть больше разобраться в заданных нами вопросах (касательно памятников, архитектуры и латыни). Всякие туристы попадаются. Мы вот оказались въедливыми и на таких надо иметь интеллектуальную управу =) Успехов!
D
6 авг 2019
Ольга большая молодец. Спасибо за увлекательное географическое и историческое путешествие по этой замечательной бухте. Факты и легенды про жителей бухты вызывают восторг и уважение к традициям местного населения.
А
25 июл 2019
Экскурсия подарила массу удовольствия, незабываемые впечатления и красивые фотографии! Ольга очень интересно рассказывала и чувствовала всех участников экскурсии. Не смотря на жару в этот день, все прошло очень легко. Понравилось все: увлекательные истории и легенды, устрицы на настоящей ферме, домашнее вино, поездка на лодке вокруг островов, переезд на пароме, церкви и храмы. Очень яркие фотографии с видами на Боко- Которскую бухту будут напоминать о путешествии;)
Е
17 июл 2019
Ольга - отличный экскурсовод и просто хороший человек. Все понравилось.
Н
3 июл 2019
Несмотря на наши достаточно сложные требования провести экскурсию для 9 человек на двух машинах, Ольга организовала все отлично. Первое это потрясающие виды - Ольга показала все самые красивые места бухты. Второе интересный рассказ о истории Черногории, третье - супер доброжелательный лодочник, который по договоренности с Ольгой приехал довести нас до острова в свое не рабочее время и конечно отведанные мидии и устрицы на устричной ферме добавили колорита. Вся экскурсия прошла в очень дружественной атмосфере. Спасибо
г
2 июл 2019
Вчера 1.07.19 провели экскурсию по городам Боко—Которского залива с гидом Ольгой. Было очень интересно и познавательно. Ольга настоящий профессионал и приятный отзывчивый человек. Нам с женой очень понравилось. Большое спасибо Ольге. Всем рекомендуем!!!
j
24 июн 2019
Гид предложила начать экскурсию позже, в 15.00. Таким образом мы избежали жары и получили возможность закончить экскурсию на закате. Рекомендую!
г
17 июн 2019
Провели день перед отлетом домой в одном из красивейших мест Черногории
R
9 июн 2019
Отличный тур. Спасибо!
Т
8 мая 2019
Сегодня Ольга не просто провела экскурсию, она смогла так тонко, умело, красочно и захватывающе посвятить почти целый день прекрасной Черногории, что влюбила меня в эту страну окончательно и бесповоротно! Ольга знает, любит и с удовольствием делится знаниями, с ней можно узнать и туристические, и нетуристические места, увидеть Черногорию аутентичную изнутри. Очень рекомендую! Ольга, огромное спасибо!
А
10 сен 2018
Ольга замечательно провела экскурсию, учитывала наши пожелания, делилась позитивным настроением. Комфортная машина, остановки на видовых площадках, возможность почувствовать атмосферу посещаемых мест - всё это дополнило содержательную часть экскурсии. Благодарим!

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