Экскурсии со скидкой в Которе до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Которе на русском языке, цены от €171, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
На машине
скидка
10%
25 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
20 авг в 09:30
21 авг в 09:00
230207 за всё до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350315 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора)
На машине
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора на индивидуальной экскурсии. Узнайте тайны старых башен и истории о русских, устроивших пожар. Подходит для всех
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190171 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiyana
    20 июля 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Все кому интересно узнать культуру и историю Черногории, обязательно рекомендую поехать с Ольгой в путешествие! Интересно, доступно, приятно, как будто
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    знаешь человека много лет. Мало того обращались к ней после экскурсии со своими вопросами, быстро откликнулась, помогла. Черногория превосходна, нужно только знать куда и с кем идти!!! 👍🏻🔥

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Скидки»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
  2. Из Котора - к сердцу северных гор
  3. Тайны Херцег-Нови (из Котора)
Сколько стоит экскурсия по Котору в августе 2024
Сейчас в Которе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 171 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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