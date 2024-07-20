скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
20 авг в 09:30
21 авг в 09:00
230€207 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора на индивидуальной экскурсии. Узнайте тайны старых башен и истории о русских, устроивших пожар. Подходит для всех
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190€171 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiyana20 июля 2024Все кому интересно узнать культуру и историю Черногории, обязательно рекомендую поехать с Ольгой в путешествие! Интересно, доступно, приятно, как будто
- ААнастасия12 ноября 2023Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
- MMihail29 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Скидки»
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