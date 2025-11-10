Отправьтесь в путешествие по Котору, чтобы ощутить атмосферу старой Италии. Откройте для себя величие крепостей и дворцов
Экскурсия «Средневековый Котор: сокровище Адриатики» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Венецианской эпохи.
Прогулка по мощёным улочкам Котора перенесёт вас в старую Италию, где вы увидите величественные крепостные стены и дворцы знати. Посетите Кафедральный собор Святого Трифона и узнайте о богатом наследии города. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории региона
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Которе
Приветствую вас! Меня зовут Ольга. Я являюсь лицензированным гидом по Черногории. Живу и работаю здесь с 2006 года. Познакомлю с этой замечательной и красивой страной как снаружи, так и изнутри. читать дальше
Если вы любите контраст, сочетание моря и гор на столь небольшой площади, горные реки и озёра, то вы попали в то самое место. И если вы ещё не влюблены в Черногорию, то это обязательно произойдёт после более глубокого знакомства с ней.