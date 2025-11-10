Мои заказы

Средневековый Котор: сокровище Адриатики

Отправьтесь в путешествие по Котору, чтобы ощутить атмосферу старой Италии. Откройте для себя величие крепостей и дворцов
Экскурсия «Средневековый Котор: сокровище Адриатики» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Венецианской эпохи.

Прогулка по мощёным улочкам Котора перенесёт вас в старую Италию, где вы увидите величественные крепостные стены и дворцы знати. Посетите Кафедральный собор Святого Трифона и узнайте о богатом наследии города. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу средневековья
  • 🕰️ Узнать историю Котора
  • 🏛️ Посетить старинные соборы и дворцы
  • 🌅 Насладиться видами залива
  • 🚶‍♂️ Прогулка по уютным улочкам
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Главные морские ворота
  • Площадь Оружия
  • Кафедральный собор Святого Трифона
  • Церковь Святого Луки
  • Дворцы Драго и Пима
  • Крепость Сан-Джованни

Описание экскурсии

Главные морские ворота Котора — символичная точка входа в город, через которую прошли поколения моряков и путешественников.

Площадь Оружия — самая большая площадь города с впечатляющей Часовой башней и дворцом эпохи Ренессанса.

Кафедральный собор Святого Трифона — один из старейших соборов на Балканах, построенный в 12 веке и посвящённый покровителю города.

Церковь Святого Луки — небольшая, но очаровательная церковь, сохранившаяся почти без изменений с 13 века.

Дворцы Драго и Пима — вы полюбуетесь их роскошными фасадами и узнаете о богатых семьях, которые веками правили городом.

Живописные улочки и уютные площади — секретные уголки Котора, где время будто остановилось.

Крепость Сан-Джованни, со стены которой открываются потрясающие виды на Которский залив.

Организационные детали

  • Подъём на крепость Сан-Джованни (по желанию) — €15 за чел.
  • По предварительной договорённости и за дополнительную плату можем посетить музеи Старого города — подробности в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Морских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Которе
Приветствую вас! Меня зовут Ольга. Я являюсь лицензированным гидом по Черногории. Живу и работаю здесь с 2006 года. Познакомлю с этой замечательной и красивой страной как снаружи, так и изнутри.
читать дальше

Если вы любите контраст, сочетание моря и гор на столь небольшой площади, горные реки и озёра, то вы попали в то самое место. И если вы ещё не влюблены в Черногорию, то это обязательно произойдёт после более глубокого знакомства с ней.

