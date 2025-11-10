Экскурсия «Средневековый Котор: сокровище Адриатики» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Венецианской эпохи. Прогулка по мощёным улочкам Котора перенесёт вас в старую Италию, где вы увидите величественные крепостные стены и дворцы знати. Посетите Кафедральный собор Святого Трифона и узнайте о богатом наследии города. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории региона

Главные морские ворота Котора — символичная точка входа в город, через которую прошли поколения моряков и путешественников.

Площадь Оружия — самая большая площадь города с впечатляющей Часовой башней и дворцом эпохи Ренессанса.

Кафедральный собор Святого Трифона — один из старейших соборов на Балканах, построенный в 12 веке и посвящённый покровителю города.

Церковь Святого Луки — небольшая, но очаровательная церковь, сохранившаяся почти без изменений с 13 века.

Дворцы Драго и Пима — вы полюбуетесь их роскошными фасадами и узнаете о богатых семьях, которые веками правили городом.

Живописные улочки и уютные площади — секретные уголки Котора, где время будто остановилось.

Крепость Сан-Джованни, со стены которой открываются потрясающие виды на Которский залив.

