Мои заказы

Музеи и искусство Котора

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Которе на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Средневековый Котор: венецианское наследие
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Котору
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
«Дополнительно оплачиваются билеты в Морской музей — €6 за чел»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
«Трифона (вход стоит 2,5€, включены реликвиариум и смотровая площадка) и Морской музей (4,5€)»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Средневековый Котор: сокровище Адриатики
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: сокровище Адриатики
Отправьтесь в путешествие по Котору, чтобы ощутить атмосферу старой Италии. Откройте для себя величие крепостей и дворцов
Начало: Возле Морских ворот
«По предварительной договорённости и за дополнительную плату можем посетить музеи Старого города — подробности в переписке»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    17 августа 2025
    Средневековый Котор: венецианское наследие
    Дата посещения: 17 августа 2025
    Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.
  • Е
    Екатерина
    24 октября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!
    Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо за интересную экскурсию
    Спасибо за интересную экскурсиюСпасибо за интересную экскурсиюСпасибо за интересную экскурсиюСпасибо за интересную экскурсиюСпасибо за интересную экскурсию
  • И
    Ирина
    14 октября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Замечательная экскурсия,прекрасный экскурсовод,рекомендую всем! Второй раз на экскурсии с Ольгой (друзей приобщали) и еще пойдем,интересно и приятно
  • И
    Игорь
    13 октября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Ольга уже более десятилетия живет в районе Котора и, как нам показалось, искренне любит прекрасную Черногорию и ее жемчужину - Которскую Боку. Рассказ Ольги про Котор был интересным и познавательным
  • Г
    Гала
    2 октября 2025
    Средневековый Котор: венецианское наследие
    Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Просто идеально! Динамично, интересно, артистично! Огромное спасибо!
  • А
    Анастасия
    19 сентября 2025
    Средневековый Котор: венецианское наследие
    Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!
  • А
    Аделина
    19 сентября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Ольга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещей
    Нас было 5 человек и всем очень-очень понравилась экскурсия
    Советую 100%
    Ольга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещейОльга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещейОльга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещейОльга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещейОльга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещей
  • П
    Полина
    16 сентября 2025
    Средневековый Котор: венецианское наследие
    Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Экскурсия супер! Кратко, доступно и не занудно)
  • J
    Julija
    9 сентября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо большое:) Все идеально! Рекомендую 👍
  • В
    Василий
    9 сентября 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Ольга сильный гид! Нам очень понравилась экскурсия! Мы были очарованы интересной информацией об истории города Котор и о культуре в целом. С большой уверенностью рекомендуем этого гида! Спасибо, Ольга!
  • В
    Вера
    1 сентября 2025
    Средневековый Котор: венецианское наследие
    Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    21 августа 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Прекрасная экскурсия по красивому городу. Хорошая, богатая речь экскурсовода, что оказывается редкость сейчас, тк много русскоязычных переселенцев сейчас здесь. Однозначно рекомендую!
  • М
    Михаил
    20 августа 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо большое, всё было замечательно,мы очень довольны привет теперь пишет Эйтан,мне очень понравилось,у меня получилось 55 котов,-+ 69 🥰🤣 мне понравилось (от 1 до 10 - 9) спасибо и пока
  • И
    Иванец
    20 августа 2025
    Средневековый Котор: венецианское наследие
    Экскурсия прошла на высшем уровне! Нас было много, но все прекрасно слышали экскурсовода и остались очень довольны экскурсией! Будем рекомендовать всем данного экскурсовода и обязательно посетить прекрасную страну Черногорию!
  • Е
    Екатерина
    16 августа 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Огромная благодарность Ольге! Очень легко и интересно рассказала о Которе. Ее любовь к этому городу очень заразительна. Рекомендую!
  • В
    Вадим
    16 августа 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Мы, семья из 5 человек, гуляли с Ольгой по Котору в течении 2-х (мимолетных) часов.
    И это было незабываемо: Ольга удивительным
    читать дальше

    образом сочетает глубокое знание истории города (и Черногории в целом) с легкой подачей. Отличный рассказчик, она с прекрасным чувством юмора вплетала в средневековый экскурс забавные нюансы современной жизни Котора. Отдельное спасибо за параллельный интерактивный трек для нашего юного путешественника: полный охват аудитории:)
    Рекомендации по ходу экскурсии, конечно же привели нас к повторной, уже самостоятельной, поездке в Котор через несколько дней. Спасибо большое и высшие рекомендации!

  • A
    Art
    14 августа 2025
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Легко, непринужденно и неспешно прогулялись с Ольгой по Старому городу Котор.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Средневековый Котор: венецианское наследие
  2. Средневековый Котор глазами местного жителя
  3. Средневековый Котор: сокровище Адриатики
Сколько стоит экскурсия по Котору в декабре 2025
Сейчас в Которе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 150. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 79 ⭐ отзывов, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль