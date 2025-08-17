Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Котору
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
«Дополнительно оплачиваются билеты в Морской музей — €6 за чел»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
«Трифона (вход стоит 2,5€, включены реликвиариум и смотровая площадка) и Морской музей (4,5€)»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: сокровище Адриатики
Отправьтесь в путешествие по Котору, чтобы ощутить атмосферу старой Италии. Откройте для себя величие крепостей и дворцов
Начало: Возле Морских ворот
«По предварительной договорённости и за дополнительную плату можем посетить музеи Старого города — подробности в переписке»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь17 августа 2025Средневековый Котор: венецианское наследиеДата посещения: 17 августа 2025Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.
- ЕЕкатерина24 октября 2025Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!
- ООльга23 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию
- ИИрина14 октября 2025Замечательная экскурсия,прекрасный экскурсовод,рекомендую всем! Второй раз на экскурсии с Ольгой (друзей приобщали) и еще пойдем,интересно и приятно
- ИИгорь13 октября 2025Ольга уже более десятилетия живет в районе Котора и, как нам показалось, искренне любит прекрасную Черногорию и ее жемчужину - Которскую Боку. Рассказ Ольги про Котор был интересным и познавательным
- ГГала2 октября 2025Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!
- ЕЕлена24 сентября 2025Просто идеально! Динамично, интересно, артистично! Огромное спасибо!
- ААнастасия19 сентября 2025Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!
- ААделина19 сентября 2025Ольга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещей
Нас было 5 человек и всем очень-очень понравилась экскурсия
Советую 100%
- ППолина16 сентября 2025Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!
- ООльга10 сентября 2025Экскурсия супер! Кратко, доступно и не занудно)
- JJulija9 сентября 2025Спасибо большое:) Все идеально! Рекомендую 👍
- ВВасилий9 сентября 2025Ольга сильный гид! Нам очень понравилась экскурсия! Мы были очарованы интересной информацией об истории города Котор и о культуре в целом. С большой уверенностью рекомендуем этого гида! Спасибо, Ольга!
- ВВера1 сентября 2025Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!
- ССветлана21 августа 2025Прекрасная экскурсия по красивому городу. Хорошая, богатая речь экскурсовода, что оказывается редкость сейчас, тк много русскоязычных переселенцев сейчас здесь. Однозначно рекомендую!
- ММихаил20 августа 2025Спасибо большое, всё было замечательно,мы очень довольны привет теперь пишет Эйтан,мне очень понравилось,у меня получилось 55 котов,-+ 69 🥰🤣 мне понравилось (от 1 до 10 - 9) спасибо и пока
- ИИванец20 августа 2025Экскурсия прошла на высшем уровне! Нас было много, но все прекрасно слышали экскурсовода и остались очень довольны экскурсией! Будем рекомендовать всем данного экскурсовода и обязательно посетить прекрасную страну Черногорию!
- ЕЕкатерина16 августа 2025Огромная благодарность Ольге! Очень легко и интересно рассказала о Которе. Ее любовь к этому городу очень заразительна. Рекомендую!
- ВВадим16 августа 2025Мы, семья из 5 человек, гуляли с Ольгой по Котору в течении 2-х (мимолетных) часов.
И это было незабываемо: Ольга удивительным
- AArt14 августа 2025Легко, непринужденно и неспешно прогулялись с Ольгой по Старому городу Котор.
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Котору в декабре 2025
Сейчас в Которе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 150. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 79 ⭐ отзывов, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль