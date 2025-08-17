И Игорь Средневековый Котор: венецианское наследие Дата посещения: 17 августа 2025 Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.

Е Екатерина Средневековый Котор глазами местного жителя Нам очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Рекомендуем!

О Ольга Средневековый Котор глазами местного жителя Спасибо за интересную экскурсию

И Ирина Средневековый Котор глазами местного жителя Замечательная экскурсия,прекрасный экскурсовод,рекомендую всем! Второй раз на экскурсии с Ольгой (друзей приобщали) и еще пойдем,интересно и приятно

И Игорь Средневековый Котор глазами местного жителя Ольга уже более десятилетия живет в районе Котора и, как нам показалось, искренне любит прекрасную Черногорию и ее жемчужину - Которскую Боку. Рассказ Ольги про Котор был интересным и познавательным

Г Гала Средневековый Котор: венецианское наследие Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!

Е Елена Средневековый Котор глазами местного жителя Просто идеально! Динамично, интересно, артистично! Огромное спасибо!

А Анастасия Средневековый Котор: венецианское наследие Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!

А Аделина Средневековый Котор глазами местного жителя Ольга очень классный гид, с позитивом, очень круто рассказывала, интересная информация, все четко, без воды и лишних ненужных вещей

Нас было 5 человек и всем очень-очень понравилась экскурсия

Советую 100%

П Полина Средневековый Котор: венецианское наследие Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!

О Ольга Средневековый Котор глазами местного жителя Экскурсия супер! Кратко, доступно и не занудно)

J Julija Средневековый Котор глазами местного жителя Спасибо большое:) Все идеально! Рекомендую 👍

В Василий Средневековый Котор глазами местного жителя Ольга сильный гид! Нам очень понравилась экскурсия! Мы были очарованы интересной информацией об истории города Котор и о культуре в целом. С большой уверенностью рекомендуем этого гида! Спасибо, Ольга!

В Вера Средневековый Котор: венецианское наследие Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!

С Светлана Средневековый Котор глазами местного жителя Прекрасная экскурсия по красивому городу. Хорошая, богатая речь экскурсовода, что оказывается редкость сейчас, тк много русскоязычных переселенцев сейчас здесь. Однозначно рекомендую!

М Михаил Средневековый Котор глазами местного жителя Спасибо большое, всё было замечательно,мы очень довольны привет теперь пишет Эйтан,мне очень понравилось,у меня получилось 55 котов,-+ 69 🥰🤣 мне понравилось (от 1 до 10 - 9) спасибо и пока

И Иванец Средневековый Котор: венецианское наследие Экскурсия прошла на высшем уровне! Нас было много, но все прекрасно слышали экскурсовода и остались очень довольны экскурсией! Будем рекомендовать всем данного экскурсовода и обязательно посетить прекрасную страну Черногорию!

Е Екатерина Средневековый Котор глазами местного жителя Огромная благодарность Ольге! Очень легко и интересно рассказала о Которе. Ее любовь к этому городу очень заразительна. Рекомендую!

И это было незабываемо: Ольга удивительным читать дальше образом сочетает глубокое знание истории города (и Черногории в целом) с легкой подачей. Отличный рассказчик, она с прекрасным чувством юмора вплетала в средневековый экскурс забавные нюансы современной жизни Котора. Отдельное спасибо за параллельный интерактивный трек для нашего юного путешественника: полный охват аудитории:)

Рекомендации по ходу экскурсии, конечно же привели нас к повторной, уже самостоятельной, поездке в Котор через несколько дней. Спасибо большое и высшие рекомендации!