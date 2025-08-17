Котор - город с богатой историей, где венецианское влияние ощущается в каждом камне.
На экскурсии вы пройдете через Морские ворота, исследуете узкие улочки и посетите семь площадей, каждая из которых хранит
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- ☕ Кофе с видом на порт
- ⛪ Посещение соборов
- 🖼️ Морской музей
- 🌄 Вид с бастиона
- 🚶♂️ Прогулка по улочкам
Что можно увидеть
- Морские ворота
- Кафедральный собор Святого Трифона
- Церковь Святого Луки
- Морской музей
- Бастион Сан-Джованни
Описание экскурсии
- Мы войдём в город через главные ворота — Морские
- Прогуляемся по узким мощёным камнем улочкам
- Побываем на семи городских площадях — у каждой своё имя и своя история
- Заглянем в кафедральный собор Святого Трифона и церковь Святого Луки с двумя алтарями
- Посетим Морской музей города
- Выпьем итальянский эспрессо в кафе с видом на порт
- Если останутся силы, поднимемся на бастион Сан-Джованни и увидим Котор с высоты птичьего полёта
На прогулке я расскажу:
- что общего в истории Черногории и истории Которского залива, а в чём отличия
- как живётся в наши дни в средневековых палаццо
- где получают образование жители Котора
- почему за продуктами которане ходят на традиционный базар
- где обмениваются последними новостями
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Морской музей — €6 за чел., вход в кафедральный собор — €4 за чел., кофе — от €1,5, туристическая такса — €1 за чел. Если вы живёте в Которе, такса включена в оплату отеля/апартамента.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Которе
Провела экскурсии для 120 туристов
Я живу в Черногории, в Которском заливе, более 15 лет. Фотожурналист по первому образованию, по второму — гид. Мне очень нравится, что я могу познакомить вас со страной, которую люблю и знаю, — самой маленькой на Балканах, но при этом невероятно и неожиданно интересной Черногорией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
17 авг 2025
Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.
Дата посещения: 17 августа 2025
Г
Гала
2 окт 2025
Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!
А
Анастасия
19 сен 2025
Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!
П
Полина
16 сен 2025
Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!
В
Вера
1 сен 2025
Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!
И
Иванец
20 авг 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне! Нас было много, но все прекрасно слышали экскурсовода и остались очень довольны экскурсией! Будем рекомендовать всем данного экскурсовода и обязательно посетить прекрасную страну Черногорию!
Семён
29 июл 2025
Елена очень вдохновляюще рассказала историю и современную жизнь Котора. Наша группа была 6 человек - понравилось всем. Экскурсия была даже чуть дольше заявленного времени - так как мы еще задавали дополнительные вопросы, Елена ответила на все))
Однозначно оценка 5 из 5!))
Входит в следующие категории Котора
