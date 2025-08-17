И Игорь Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.

Г Гала Профессионально организованная экскурсия, рекомендуем всем!

А Анастасия Экскурсия была очень интересная, большое спасибо!

П Полина Елена очень интересный рассказчик! Провела нас по интересным улочкам древнего города Котор, показала, где можно вкусно пообедать. Очень насыщенная и познавательная была экскурсия у Елены. Спасибо!

В Вера Очень понятная, структурированная экскурсия. Гид очень много знала про историю Котора и региона в целом. Наша группа опоздала на 15 минут, но гид была очень понимающей. Очень рекомендую!

И Иванец Экскурсия прошла на высшем уровне! Нас было много, но все прекрасно слышали экскурсовода и остались очень довольны экскурсией! Будем рекомендовать всем данного экскурсовода и обязательно посетить прекрасную страну Черногорию!