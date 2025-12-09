Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
«А потом прогуляетесь по набережной, перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, посмотрите виды Которской Бухты и архитектуру окрестных берегов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
«По желанию, мы можем сделать остановку и выпить на набережной чашечку кофе с прекрасным видом, чтобы в полной мере ощутить красоту и богатство этого места»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Тивату
Черногория - это море, яхты и история. Прогулка по Тивату подарит вам не только красивые фото, но и новые знания о стране и её культуре
Начало: У городского парка
«Набережная Пина — летом тут можно увидеть самый старый корабль черногорского флота — «Ядран»»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€200 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Тивате, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Тивата. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025