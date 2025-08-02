-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€234
€260 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
От древних легенд до жизни миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Тивата, где история встречается с современностью. Узнайте о дворце Буча и насладитесь видами Боко-Которского залива
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 15:00
5 окт в 15:00
12 окт в 15:00
€90 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Тивату
Черногория - это море, яхты и история. Прогулка по Тивату подарит вам не только красивые фото, но и новые знания о стране и её культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППотапенкотЕлена2 августа 2025Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
- ВВиктория16 июля 2025Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
- ВВиктория8 октября 2024Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!
