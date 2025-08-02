Мои заказы

Главные экскурсионные места в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Тивате на русском языке, цены от €90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
На машине
4 часа
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€234€260 за всё до 4 чел.
От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
От древних легенд до жизни миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Тивата, где история встречается с современностью. Узнайте о дворце Буча и насладитесь видами Боко-Которского залива
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 15:00
5 окт в 15:00
12 окт в 15:00
€90 за человека
Фотопрогулка по Тивату
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Тивату
Черногория - это море, яхты и история. Прогулка по Тивату подарит вам не только красивые фото, но и новые знания о стране и её культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    ПотапенкотЕлена
    2 августа 2025
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
    читать дальше

    время экскурсии показал нам захватывающие виды на горы и залив! Спасибо всем, время прошло быстро и мы даже не устали от поездки в машине! Александр прекрасный рассказчик и водитель!

  • В
    Виктория
    16 июля 2025
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
    читать дальше

    экскурсию с доставкой нас в конце к месту нашего проживания в Черногории. Сама экскурсия интересная, особенно если ты в первый раз в стране, рекомендую.

  • В
    Виктория
    8 октября 2024
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
  2. От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате
  3. Фотопрогулка по Тивату
Сколько стоит экскурсия по Тивату в октябре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 234 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь