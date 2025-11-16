Фотопрогулка по Тивату

Тиват - это место, где встречаются современность и история.
Прогулка по городу позволит увидеть яхтенную марину Порто Монтенегро, уникальный Музей Морского Наследия и старинный замок Буча. Городской парк с экзотическими растениями
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🛥️ Яхтенная марина Порто Монтенегро
- 🏰 Исторический замок Буча
- 🌿 Экзотический городской парк
- 🌊 Живописные виды на море
Что можно увидеть
- Порто Монтенегро
- Музей Морского Наследия
- Набережная Пина
- Замок Буча
- Маяк на пляже
- Тиватский городской парк
Описание фото-прогулки
- Порто Монтенегро — яхтенная марина, главная достопримечательность Тивата
- Музей морского наследия — единственное место в Черногории, где можно увидеть подводную лодку изнутри
- Набережная Пина — летом тут можно увидеть самый старый корабль черногорского флота — «Ядран»
- Замок Буча — одна из немногих старых построек в городе
- Маяк на пляже — небольшой, но яркий
- Тиватский городской парк — здесь собраны растения из разных уголков планеты
А пока гуляем, поговорим про прошлое и настоящее страны, как Черногория и Россия связаны между собой. И конечно, сделаем яркие и запоминающиеся кадры в самых красивых локациях. Не переживайте — всё проходит в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Комфортно будет даже тем, кто никогда не был на фотосессии!
Организационные детали
- Я снимаю на Sony Alfa-7
- Вы получите около 200–250 кадров на следующий день после прогулки (я пришлю ссылку на онлайн-галерею)
- Прогулка проходит пешком — важно, чтобы вы были в комфортной для вас одежде и обуви. Но не стоит стесняться, если возникло желание пройтись на каблуках, — это лучшее место в стране для «нарядных» прогулок вдоль берега
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Тивате
Я — нестандартный гид. Встречаю гостей как своих друзей, с кем давно не виделись. Профессионально фотографирую уже больше 15 лет, живу на две страны: Черногория и Индия (Гоа), где так же провожу свои авторские фотопрогулки. Люблю оригинальный подход и неизбитые маршруты.
Входит в следующие категории Тивата
