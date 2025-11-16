Фотопрогулка по Тивату

и маяк на пляже добавят ярких красок в ваш день. Все моменты будут запечатлены на профессиональную камеру, чтобы вы могли наслаждаться воспоминаниями снова и снова. Удобная пешая прогулка и дружелюбная атмосфера сделают ваше время незабываемым

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание фото-прогулки

Порто Монтенегро — яхтенная марина, главная достопримечательность Тивата

— яхтенная марина, главная достопримечательность Тивата Музей морского наследия — единственное место в Черногории, где можно увидеть подводную лодку изнутри

— единственное место в Черногории, где можно увидеть подводную лодку изнутри Набережная Пина — летом тут можно увидеть самый старый корабль черногорского флота — «Ядран»

— летом тут можно увидеть самый старый корабль черногорского флота — «Ядран» Замок Буча — одна из немногих старых построек в городе

— одна из немногих старых построек в городе Маяк на пляже — небольшой, но яркий

— небольшой, но яркий Тиватский городской парк — здесь собраны растения из разных уголков планеты

А пока гуляем, поговорим про прошлое и настоящее страны, как Черногория и Россия связаны между собой. И конечно, сделаем яркие и запоминающиеся кадры в самых красивых локациях. Не переживайте — всё проходит в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Комфортно будет даже тем, кто никогда не был на фотосессии!

Организационные детали