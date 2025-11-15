Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Путешествие включает посещение старинного Вирпазара, прогулку на лодке по озеру, где можно увидеть редких птиц и старинные читать дальше монастыри. Купание в прозрачных водах и дегустация местных деликатесов добавят ярких впечатлений. Комфортабельные автомобили обеспечат удобство в пути. Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с природными и культурными сокровищами региона Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро из Тивата предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Черногории.Путешествие включает посещение старинного Вирпазара, прогулку на лодке по озеру, где можно увидеть редких птиц и старинные 5 причин купить эту экскурсию 🌄 Потрясающие виды на горы и море

🦜 Уникальная фауна Скадарского озера

🏛️ Исторический Вирпазар

🚤 Прогулка на лодке по озеру

🍷 Дегустация местных деликатесов

Александр Ваш гид в Тивате Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-3 человека 17% Скидка на заказ 350 выгода €60 €290 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Скадарское озеро

Вирпазар

Монастыри на островах

Описание экскурсии Что вас ожидает? Живописная дорога из Тивата: вам откроются потрясающие виды на море и горные хребты Черногории. Вирпазар — старинный рыбацкий посёлок, известный душевной атмосферой и богатой историей. Здесь прогуляемся по живописным улочкам, сделаем красивые фото и поговорим о регионе. Прогулка на лодке* по Скадарскому озеру. Вы увидите заросли кувшинок и лотосов, редкие виды птиц (в их числе, если повезёт, розовых пеликанов), а также старинные монастыри и крепости, расположенные на островах. Во время остановки можно искупаться в озере. Дегустация* местных деликатесов — знакомство с гастрономическими изысками региона, прежде всего — с вяленым карпом, угрём, домашним вином и традиционным сыром. Вы услышите: Об истории Скадарского озера — сердца Балкан Его экосистеме, редких птицах и загадочных плавающих островах Легендах о древних монастырях и крепостях, которые скрываются на озёрных берегах Связи озера с историей Черногории и Албании Местах, где стоит оценить традиционную гастрономию Важная информация: Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях, таких как Volkswagen, Citroen или Mercedes Дорога на озеро занимает час или полтора, в зависимости от трафика *Дополнительные расходы (по желанию): катание на кораблике — €35/час для 1-4 чел. (маршрут на 2 или 3 часа), вход в национальный парк — €5 за чел. Возможен обед в национальном ресторане — от €15 за чел. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату