На Скадарское озеро - из Тивата

Погрузитесь в красоту Черногории: Скадарское озеро, Вирпазар и редкие птицы. Идеальное сочетание природы и истории для незабываемого дня
Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро из Тивата предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Черногории.

Путешествие включает посещение старинного Вирпазара, прогулку на лодке по озеру, где можно увидеть редких птиц и старинные
монастыри. Купание в прозрачных водах и дегустация местных деликатесов добавят ярких впечатлений. Комфортабельные автомобили обеспечат удобство в пути. Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с природными и культурными сокровищами региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды на горы и море
  • 🦜 Уникальная фауна Скадарского озера
  • 🏛️ Исторический Вирпазар
  • 🚤 Прогулка на лодке по озеру
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть

  • Скадарское озеро
  • Вирпазар
  • Монастыри на островах

Описание экскурсии

Что вас ожидает? Живописная дорога из Тивата: вам откроются потрясающие виды на море и горные хребты Черногории. Вирпазар — старинный рыбацкий посёлок, известный душевной атмосферой и богатой историей. Здесь прогуляемся по живописным улочкам, сделаем красивые фото и поговорим о регионе. Прогулка на лодке* по Скадарскому озеру. Вы увидите заросли кувшинок и лотосов, редкие виды птиц (в их числе, если повезёт, розовых пеликанов), а также старинные монастыри и крепости, расположенные на островах. Во время остановки можно искупаться в озере. Дегустация* местных деликатесов — знакомство с гастрономическими изысками региона, прежде всего — с вяленым карпом, угрём, домашним вином и традиционным сыром. Вы услышите: Об истории Скадарского озера — сердца Балкан Его экосистеме, редких птицах и загадочных плавающих островах Легендах о древних монастырях и крепостях, которые скрываются на озёрных берегах Связи озера с историей Черногории и Албании Местах, где стоит оценить традиционную гастрономию Важная информация: Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях, таких как Volkswagen, Citroen или Mercedes Дорога на озеро занимает час или полтора, в зависимости от трафика *Дополнительные расходы (по желанию): катание на кораблике — €35/час для 1-4 чел. (маршрут на 2 или 3 часа), вход в национальный парк — €5 за чел. Возможен обед в национальном ресторане — от €15 за чел. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тиват
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

