Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро из Тивата предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Черногории.
Путешествие включает посещение старинного Вирпазара, прогулку на лодке по озеру, где можно увидеть редких птиц и старинные
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на горы и море
- 🦜 Уникальная фауна Скадарского озера
- 🏛️ Исторический Вирпазар
- 🚤 Прогулка на лодке по озеру
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть
- Скадарское озеро
- Вирпазар
- Монастыри на островах
Описание экскурсииЧто вас ожидает? Живописная дорога из Тивата: вам откроются потрясающие виды на море и горные хребты Черногории. Вирпазар — старинный рыбацкий посёлок, известный душевной атмосферой и богатой историей. Здесь прогуляемся по живописным улочкам, сделаем красивые фото и поговорим о регионе. Прогулка на лодке* по Скадарскому озеру. Вы увидите заросли кувшинок и лотосов, редкие виды птиц (в их числе, если повезёт, розовых пеликанов), а также старинные монастыри и крепости, расположенные на островах. Во время остановки можно искупаться в озере. Дегустация* местных деликатесов — знакомство с гастрономическими изысками региона, прежде всего — с вяленым карпом, угрём, домашним вином и традиционным сыром. Вы услышите: Об истории Скадарского озера — сердца Балкан Его экосистеме, редких птицах и загадочных плавающих островах Легендах о древних монастырях и крепостях, которые скрываются на озёрных берегах Связи озера с историей Черногории и Албании Местах, где стоит оценить традиционную гастрономию Важная информация: Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях, таких как Volkswagen, Citroen или Mercedes Дорога на озеро занимает час или полтора, в зависимости от трафика *Дополнительные расходы (по желанию): катание на кораблике — €35/час для 1-4 чел. (маршрут на 2 или 3 часа), вход в национальный парк — €5 за чел. Возможен обед в национальном ресторане — от €15 за чел. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тиват
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
