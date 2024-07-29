11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Водная прогулка
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
500€450 за всё до 6 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2024Наше путешествие по Бока-конторскому заливу на яхте под руководством Андрея было великолепным! 🌊🌞 17-летний сын с удовольствием взялся за руль
- ММария27 июля 2024Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая
- ЛЛилия26 июля 2024Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг.
- ССветлана25 июня 2024Все очень понравилось, в правильное время, по совету гида, не нагруженно- легко и познавательно! Все довольны! Большое спасибо!
- ЕЕЛЕНА22 июня 2024Сегодня с Иваном проехали всю Черногорию - и мы в полном восторге! 450 км за 11 часов пролетели незаметно, глаза наслаждались прекраснейшей картинкой на всём пути следования. Цель достигнута - в Черногорию влюбились). Рекомендуем!
- ААлексей19 июня 2024Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах.
- EElena23 мая 2024Прекрасный день с приятным, знающим экскурсоводом! Ольга смогла учесть интересы каждого, раскрыла множество интересных фактови, провела экскурсию на высоком профессиональном уровне, интересный рассказчик, очень рекомендую.
- ЮЮлия23 мая 2024Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
- ААнна14 мая 20241 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга) Это было красиво, познавательно, неспешно и вкусно! От души рекомендую всем и обязательно вернусь к Ольге за другими экскурсиями!
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Однодневные»
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