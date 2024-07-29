Однодневные – экскурсии в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Тивате на русском языке, цены от €230, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
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На машине
33 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
5 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
500450 за всё до 6 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
На машине
14 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Наше путешествие по Бока-конторскому заливу на яхте под руководством Андрея было великолепным! 🌊🌞 17-летний сын с удовольствием взялся за руль
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    под наставничеством Андрея, который управлял парусами. Нам невероятно повезло с погодой - ветер позволил поднять паруса, и это было незабываемое ощущение свободы и приключения. Особенно нас порадовали дельфины, которых мы встретили по пути. Мы также останавливались несколько раз, чтобы поплавать в море и испытать свои силы в управлении каяком и сапбордом. Вся поездка была запоминающейся, особенно моменты под парусами, которые подарили нам незабываемые ощущения. Остановка возле рыбной фермы и вкусная ресторанная еда, которую нам доставили на яхту, добавили приятных впечатлений. Это был настоящий праздник для всех!

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая
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    и в отличном состоянии, очень ухожена, на борту есть всё необходимое как по удобствам, так и по развлечениям - каяк, сапборд и лодка и всё что душе угодно)) Время пролетело незаметно как мы уже встречали закат, это очень незабываемо ❤️ Спасибо Андрей! С радостью будем рекомендовать друзьям!

    Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себяМы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себяМы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя
  • Л
    Лилия
    26 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг.
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    Яхта прокатит вас по всему заливу, с остановкой на чудесный обед. Для любителей закатов и более прохладной погоды рекомендую после обеденное время. Отдельная благодарность Андрею за рассказ об окружающих достопримечательностях! Великолепная прогулка, вызывает желание возвращаться еще и еще!

  • С
    Светлана
    25 июня 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    Все очень понравилось, в правильное время, по совету гида, не нагруженно- легко и познавательно! Все довольны! Большое спасибо!
  • Е
    ЕЛЕНА
    22 июня 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Сегодня с Иваном проехали всю Черногорию - и мы в полном восторге! 450 км за 11 часов пролетели незаметно, глаза наслаждались прекраснейшей картинкой на всём пути следования. Цель достигнута - в Черногорию влюбились). Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    19 июня 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах.
    Места и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцахМеста и виды просто шикарные! Повсюду горы, скалы, зелень, озёра и реки с чистейшей водой. Иван рассказал много интересного Черногории и черногорцах
  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    Прекрасный день с приятным, знающим экскурсоводом! Ольга смогла учесть интересы каждого, раскрыла множество интересных фактови, провела экскурсию на высоком профессиональном уровне, интересный рассказчик, очень рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга) Это было красиво, познавательно, неспешно и вкусно! От души рекомендую всем и обязательно вернусь к Ольге за другими экскурсиями!
    1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в августе 2024
Сейчас в Тивате в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 52 ⭐ отзыва, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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