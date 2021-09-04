Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты

Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере

5
1 отзыв
В путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор.

Откроете балканскую Амазонку и «каменное море».

Отведаете пышные «приганицы» в кафе, где гуляют черепахи, и пршут, изготовленный по старинке.

Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах.

И будьте уверены — не пропустим ни одной красивой панорамы!
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты

Что вас ожидает

«Гляжу в озера синие»

Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.

🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.

Необычные горные рельефы и традиционная кухня

Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.

🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Боко-Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)

Кому подойдет экскурсия

И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям.

Организационные детали

  • Трансфер, топливо и парковки включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — 25 евро/час, входные билеты на Скадарское озеро — 4 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах
  • Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св. Стефан, вдоль Скадарского озера и по средней полосе черногорских гор.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Которе, Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии. Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.
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1 реальный отзыв

Е
4 сен 2021
Огромное спасибо Ивану за одну из лучших индивидуальных экскурсий с данного сайта! Информативно, вкусно и весело. Иван отличный рассказчик и человек, который может ответить на любой заданный вопрос, а также углубиться в любую интересующую тему. Мы отлично провели время!
Большое спасибо.
Катя и Юра.

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