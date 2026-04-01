Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
В путешествии по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор. Откроете балканскую Амазонку и "каменное море". Отведаете пышные "приганицы" в кафе, читать дальшеуменьшить
где гуляют черепахи, и пршут, изготовленный по старинке. Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах. И будьте уверены - не пропустим ни одной красивой панорамы
Лучшее время для водной прогулки в Тивате - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а виды на Скадарское озеро и Боко-Которскую бухту особенно впечатляют. Весной и в октябре также можно насладиться природой, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и обзор.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скадарское озеро
Река Црноевича
Боко-Которская бухта
Каменное море
Описание экскурсии
«Гляжу в озера синие»
Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.
🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.
Необычные горные рельефы и традиционная кухня
Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.
🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Боко-Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)
Кому подойдет экскурсия
И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям!
Организационные детали
Трансфер, топливо и парковки включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах
Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св. Стефан, вдоль Скадарского озера и по средней полосе черногорских гор.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Которе, Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии. читать дальшеуменьшить
Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Дата посещения: 1 апр 2026
Прекрасная экскурсия, полная великолепных видов и интересных рассказов от Ивана.
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О
Ольга
Посетили экскурсию с Иваном 03 июня 2026 года на Скадарское озеро. Под суперским впечатлением! Иван- прекрасный гид и душевный человек, а какое чувство юмора! А какой у него приятный голос- читать дальшеуменьшить
хочется слушать и слушать его завораживающие рассказы про Черногорию! Мы увидели Черногорию глазами коренного черногорца! Миллион фотографий, захватывающих дух, Скадарское озеро великолепно! А какой Иван водитель - супер профессионал! В общем мы, девчонки с Урала под огромным впечатлением от этой экскурсии! Иван, огромное спасибо за Ваш профессионализм!!!
+1
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О
Ольга
профессиональный гид! все четко, вовремя и качественно. прекрасный комфортабельный автомобиль. продуманный маршрут- мы влюбились в Черногорию). Иван прекрасно говорит по русски, знает нашу культуру, к любому может найти подход. обладает прекрасным чувством юмора. самый лучший гид! и пофоткает вас и рилсы с вами снимет))
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Regina
Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с ним оказались совсем не страшны, виды просто несравненные!!! Вкусный черногорский обед а деревне Негуши. Всем рекомендуем Ивана, он сделает все, чтобы Вы полюбили эту прекрасную страну!!!
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Антон
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение интересно и с душой рассказать — всё это сделало наше путешествие по-настоящему особенным. Атмосфера читать дальшеуменьшить
была тёплой и дружелюбной, маршрут продуман до мелочей, вождение комфортное и безопасное. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием! Подойдет любому составу, мы были с ребенком 8 лет, ребенок остался очень доволен! Шикарные виды и эмоции обеспечены!
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Евгения
Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на сложную дорогу в виде серпантина - все прошло комфортно, машину читать дальшеуменьшить
водит очень аккуратно. С Иваном не страшно. Сами места невероятной красоты, безумно красиво, огромное счастье иметь возможность все это видеть. Очень рекомендую Ивана, как интересного рассказчика. И прекрасного человека. Вам будет интересно и красиво.
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