3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Занимательные истории и остановка в древнем монастыре

Мы поедем к озеру по очень живописной дороге вдоль моря. По пути я расскажу о прибрежных поселках, быте и укладе жизни местного населения. А еще мы заглянем в один из самых красивых монастырей Черногории — Режевичи, со смотровой площадки которого вам откроется потрясающий вид на море.

Чудеса Скадарского озера

Доехав с ветерком до прилегающей к Скадарскому озеру живописной рыбацкой деревни, мы пересядем на катер и отправимся исследовать старинные турецкие крепости и монастыри, расположенные на небольших островах и в прибрежных поселках. Желающие смогут понырять с лодки или искупаться в озере во время остановки на островном пляже.

В гостях у виноделов

После водной прогулки вы отведаете свежеприготовленную рыбу в местном ресторане и посетите частную винодельню, где услышите и увидите, как изготавливают вино, ракию и коньяк. А также, по желанию, продегустируете эти напитки. На обратном пути, если у вас останутся силы, мы сделаем остановку для купания на одном из чудесных морских пляжей.