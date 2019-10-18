3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Тивата — к Скадарскому озеру!

Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы искупаетесь в самом большом озере на Балканах, исследуете древние храмы и познакомитесь с жизнью и работой виноделов.

Я помогу понять менталитет и традиции черногорцев и оценить неповторимую красоту местного ландшафта.
€100
85 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Тиват, Будва
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!

Что вас ожидает

Занимательные истории и остановка в древнем монастыре
Мы поедем к озеру по очень живописной дороге вдоль моря. По пути я расскажу о прибрежных поселках, быте и укладе жизни местного населения. А еще мы заглянем в один из самых красивых монастырей Черногории — Режевичи, со смотровой площадки которого вам откроется потрясающий вид на море.

Чудеса Скадарского озера
Доехав с ветерком до прилегающей к Скадарскому озеру живописной рыбацкой деревни, мы пересядем на катер и отправимся исследовать старинные турецкие крепости и монастыри, расположенные на небольших островах и в прибрежных поселках. Желающие смогут понырять с лодки или искупаться в озере во время остановки на островном пляже.

В гостях у виноделов
После водной прогулки вы отведаете свежеприготовленную рыбу в местном ресторане и посетите частную винодельню, где услышите и увидите, как изготавливают вино, ракию и коньяк. А также, по желанию, продегустируете эти напитки. На обратном пути, если у вас останутся силы, мы сделаем остановку для купания на одном из чудесных морских пляжей.

Организационные детали

  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 45 евро
  • Прогулка на катере не включена в стоимость экскурсии — 40 евро за группу. Оплачивается в кассе на причале. По договоренности, мы можем примкнуть к другой группе — тогда оплата может быть меньше. Желающие также смогут взять каноэ.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: национальный парк — 4 евро, обед — 10-15 евро.
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Из Тивата — к Скадарскому озеру!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тиват, Будва.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 октября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Все было просто замечательно!
Начиная от утреннего кофе с тирамису в ресторане над островом св. Штефана ,
Посещение Монастыря в Рыжевичи вызвал душевный трепет!
Скадарское озеро встретило нас мгожестаом птиц, которые совершенно не боятся проезжающих мимо катеров! Озеро очень красиво, его окружают горы и создается впечатление, что это горное озеро. Оказывается нет! После прогулки нас накормили замечательной вкусноты обедом из свежевывловленной в озере рыбы
Было очень вкусно и душевно!
Потом мы поехали к виноделам: семейная пара, приехавшая в Черногорию из России. У них свои виноградники, закупили итальянское оборудование для изготовления вина, которое пользуется большим спросом! А потом было купание на пляже Лучики , с обеих сторон его окружают сосны, в воздухе стоит изумительный сосновый запах! Большое спасибо экскурсоводу Ольге, которая открыла нам красоту Черногории!
16 июня 2019
Первая индивидуальная экскурсия, все прошло хорошо
23 мая 2019
Скадарское озеро не входит в число самых популярных экскурсий Черногории, и совершенно напрасно! Благодаря профессионализму гида Ольги, которая показала красоты озера и рассказала много интересных фактов о самом большом озере на Балканах, мы смогли насладиться красотами природы и прекрасно провести время.Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле, останавливались в красивейших местах.Мы выражаем признательность Ольге не только за удивительную экскурсию, но и за желание подстроить экскурсию под наши возможности, так как моя мама- пожилой человек.Рекомендую данную экскурсию в сопровождении Ольги!

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