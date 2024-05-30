Познавательные экскурсии на природе в Тивате

Найдено 6 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Тивате на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Черногорию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
31 отзыв
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
«Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7.5 часов
7 отзывов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
«Мы поедем к озеру по очень живописной дороге вдоль моря»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
«Неприветливые с виду, горы Проклетие берегут для своих покорителей пейзажи удивительной красоты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
210 за всё до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Тиват - три лица приморского города
Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Тиват
«В завершение вы насладитесь потрясающими видами на город и море и насквозь «пропитаетесь» местными природными красотами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
«Природные красоты, архитектура Старого города Котора и Пераста сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
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    сложную дорогу в виде серпантина - все прошло комфортно, машину водит очень аккуратно. С Иваном не страшно. Сами места невероятной красоты, безумно красиво, огромное счастье иметь возможность все это видеть. Очень рекомендую Ивана, как интересного рассказчика. И прекрасного человека. Вам будет интересно и красиво.

    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
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    море эстетического удовольствия. Виды - шикарные, всем рекомендую! Беседа в дороге получилась весьма интересной: поделились тем, как обстоят дела в обеих странах, чем зарабатывает экономика, что происходит в политике, как живут обычные люди и почему по России сложнее путешествовать. Именно в таком формате можно по настоящему оценить страну и составить полную картинку. Все было очень гостеприимно, не постесняюсь сказать "как для себя". P.S. смело выбирайте этот тур, вы гарантированно проведёте время отлично

  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    Тиват - три лица приморского города
    Ольга - интеллигентная и образованная женщина. Хорошая подача материала, знание истории. Интересно и увлечённо рассказывает. Ознакомились с Тиватом и его окрестностями в непринужденной и приятной обстановке. Спасибо, Ольга, за познавательную и красивую прогулку!
  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Тиват - три лица приморского города
    Очень понравилась экскурсия, содержательно и очень интересно, всем рекомендую. В следующий раз обязательно буду заказывать экскурсию у Ольги. Классный маршрут и узнали для себя новое
  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    Влюбиться в Черногорию
    Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!
  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Тиват - три лица приморского города
    Потрясающая, классная, позитивная, умная, красивая и это все о чудесном гиде Ольге! Спасибо Вам огромное за все! Море впечатлений, интересной информации и красивейших мест! Однозначно рекомендую!
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Природа и пейзажи»

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  4. Тиват - три лица приморского города
  5. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 135 до 400. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 74 ⭐ отзыва, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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