1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
«Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
«Мы поедем к озеру по очень живописной дороге вдоль моря»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
«Неприветливые с виду, горы Проклетие берегут для своих покорителей пейзажи удивительной красоты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тиват - три лица приморского города
Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Тиват
«В завершение вы насладитесь потрясающими видами на город и море и насквозь «пропитаетесь» местными природными красотами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
«Природные красоты, архитектура Старого города Котора и Пераста сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 мая 2024Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
- ООльга26 мая 2024Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
- ЮЮлия23 мая 2024Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
- ААлександр21 мая 2024Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
- TTatjana15 мая 2024Ольга - интеллигентная и образованная женщина. Хорошая подача материала, знание истории. Интересно и увлечённо рассказывает. Ознакомились с Тиватом и его окрестностями в непринужденной и приятной обстановке. Спасибо, Ольга, за познавательную и красивую прогулку!
- ИИнна10 мая 2024Очень понравилась экскурсия, содержательно и очень интересно, всем рекомендую. В следующий раз обязательно буду заказывать экскурсию у Ольги. Классный маршрут и узнали для себя новое
- ЕЕлена28 сентября 2023Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!
- ЕЕвгения23 сентября 2023Потрясающая, классная, позитивная, умная, красивая и это все о чудесном гиде Ольге! Спасибо Вам огромное за все! Море впечатлений, интересной информации и красивейших мест! Однозначно рекомендую!
- ВВалентина15 сентября 2023Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
- ТТатьяна11 августа 2023Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Природа и пейзажи»
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