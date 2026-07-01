Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Jamb Marina, точное время - по договорённости
«Также купим продукты на время круиза, разместимся в каютах и никуда не будем торопиться»
11 июл в 10:00
22 авг в 10:00
109 000 ₽ за человека
В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено)
Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула
Начало: Аэропорт Тивата, время - по договорённости
«До обеда заглянем в Петровац, а на ночь встанем на якорь — особое время, когда яхта раскачивается на волнах в полной тишине»
12 июл в 08:00
19 июл в 08:00
€2830 за человека
Круиз по черногорскому побережью
Открой для себя красоту черногорского побережья
«Во время круиза мы пройдём Боко-Которский залив и выйдем в открытое море, будем останавливаться и исследовать старые города, такие как Котор, Будва, Херцег-Нови»
11 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 109 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Круизы»
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