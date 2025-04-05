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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Завтра в 09:30
2 мая в 09:30
$436
$545 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Начало: Ваш отель в Сантьяго
2 мая в 09:30
3 мая в 09:30
$435 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 08:00
2 мая в 10:00
$615 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 апреля 2025Марат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсии уже чувствуешь, что влюбился
- ККсения16 января 2025Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
- ООльга15 декабря 2024Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в апреле 2025
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