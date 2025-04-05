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для нас лучший ресторан в городе. Очень понравился обед в таком шикарном месте. Учитывал наши пожелания, темп экскурсии, отвечал на все наши вопросы и пожелания. Интересное изложение исторических фактов и особенностей жизни в Чили. Очень приятно было получить сувениры на память о Чили) обязательно будем рекомендовать Марата в качестве гида всем своим друзьям!