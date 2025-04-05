Экскурсии от вашего отеля в Сантьяго

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Сантьяго на русском языке, цены от $435, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сантьяго - первая встреча
На машине
6 часов
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
$436$545 за всё до 4 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Расписание: Выезд из вашего отеля с утра.
Завтра в 08:00
10 мая в 08:00
$535 за экскурсию
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Готовы к незабываемому путешествию по Сантьяго? Исторический центр, холмы и уникальный ресторан-музей ждут вас! Забронируйте тур и наслаждайтесь
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Завтра в 09:30
10 мая в 09:30
$435 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 апреля 2025
    Сантьяго - первая встреча
    Марат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсии уже чувствуешь, что влюбился
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    в Сантьяго навсегда и уже хочется приехать снова. Отдельное спасибо за ботанические вкрапления в рассказы, любителям растений будет дополнительно интересно. Видно, что человек этим увлечен. Категорически рекомендую! Марат, большое спасибо и с днем рождения (05.04)!

    Марат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсииМарат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсииМарат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсииМарат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсииМарат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсииМарат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсии
  • К
    Ксения
    16 января 2025
    Сантьяго - первая встреча
    Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
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    - а это и была цель. Также, хотелось бы отдельно отметить ресторан, в котором обедали (без спойлеров), но такого уникального пространства мы с дочкой нигде не встречали. Было очень интересно и познавательно! Благодарим

  • О
    Ольга
    15 декабря 2024
    Сантьяго - первая встреча
    Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
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    для нас лучший ресторан в городе. Очень понравился обед в таком шикарном месте. Учитывал наши пожелания, темп экскурсии, отвечал на все наши вопросы и пожелания. Интересное изложение исторических фактов и особенностей жизни в Чили. Очень приятно было получить сувениры на память о Чили) обязательно будем рекомендовать Марата в качестве гида всем своим друзьям!

    Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «От вашего отеля»

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  3. Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в мае 2025
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