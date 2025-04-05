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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
$436
$545 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Расписание: Выезд из вашего отеля с утра.
Завтра в 08:00
10 мая в 08:00
$535 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Готовы к незабываемому путешествию по Сантьяго? Исторический центр, холмы и уникальный ресторан-музей ждут вас! Забронируйте тур и наслаждайтесь
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Завтра в 09:30
10 мая в 09:30
$435 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 апреля 2025Марат великолепный гид! Рассказывает все просто, понятно и очень интересно. Потихоньку, помаленьку и к концу экскурсии уже чувствуешь, что влюбился
- ККсения16 января 2025Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
- ООльга15 декабря 2024Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в мае 2025
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