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Мне нравится открывать для других чилийское вино. Что в мировом масштабе было сделано 30 лет назад, для моих гостей зачастую происходит впервые. Развеять мифы и стереотипы о чилийском виноделии — то малое, что можно сделать за 1 день.



Мы успеем больше: посетим целых 3 винодельни, проникнем в секреты белых и красных вин долины Касабланка и попробуем её знаменитые сорта.