Мне нравится открывать для других чилийское вино. Что в мировом масштабе было сделано 30 лет назад, для моих гостей зачастую происходит впервые. Развеять мифы и стереотипы о чилийском виноделии — то малое, что можно сделать за 1 день.
Мы успеем больше: посетим целых 3 винодельни, проникнем в секреты белых и красных вин долины Касабланка и попробуем её знаменитые сорта.
Мы успеем больше: посетим целых 3 винодельни, проникнем в секреты белых и красных вин долины Касабланка и попробуем её знаменитые сорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наша поездка в долину Касабланка включает посещение трёх виноделен: на одной вас ждёт знакомство с производством вина, посещение погреба и дегустация, на второй — только дегустация, на третьей — обед в окружении природной красоты.
- Мы погрузимся в историю виноделия Чили. Выясним, почему Касабланка так гордится белыми сортами винограда и правда ли, что Совиньон Блан из этой долины — лучший в Чили (или в мире?).
- Обсудим и попробуем сорта Шардоне, Рислинг, Пино Нуар и Сира — все они отлично себя чувствуют в климате Касабланки.
- Поговорим не только о вине страны, но и о культуре, традициях, гастрономии и природе Чили.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле, услуги гида.
- Дегустации и обед оплачиваются отдельно — от 40$ за человека на каждой винодельне.
- Выбор ресторана зависит от маршрута, а также от возможности ресторана принять гостей в то или иное время.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вальпараисо
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я — гид в Чили. Живу в Сантьяго с января 2013 года, туристов знакомлю с Чили с 2014 года. Особое удовольствие получаю от винных туров. Винный туризм — отличный способ погрузиться и узнать страну через её вкус, аромат и послевкусие. В 2020 году я написала книгу «Винные дороги Чили», которую можно найти на Литрес и Amazon.Задать вопрос
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