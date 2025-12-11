Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Вальпараисо на русском языке, цены от $283, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 20% 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон... $420 $525 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 3 чел. Чили - страна вина и альпак Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые... $450 за всё до 3 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана Начало: По договорённости в центре Виньи-дель-Мар от $283 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Вальпараисо

