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мест, посвятил в историю региона. Несмотря на не самые удачные погодные условия, день прошел на ура! увидеть бушующее море, прокатиться на фуникулере, которому почти 150 лет, прогуляться по цветным улочкам Вальпараисо. И конечно же музей Фонка!! мой фаворит. Множество чудесных воспоминаний увозим с собой. Спасибо!