  1. Доминикана

Фото Доминиканы

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Хорошие фотографии Доминиканы в высоком разрешении

Фотографии Доминиканы — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Доминиканская Республика
Климат Доминиканы
Климат Доминиканы
Флаг Доминиканской Республики
Флаг Доминиканской Республики
Dominican Republic
Dominican Republic
Душевно
Душевно
Закат здесь так же является достопримечательностью, поэтому не забывайте каждый вечер выходить из номера отела
Закат здесь так же является достопримечательностью, поэтому не забывайте каждый вечер выходить из номера отела
Коньонинг
Коньонинг
Обязательно хотя бы на один день возьмите велосипед
Обязательно хотя бы на один день возьмите велосипед
Куда же на Карибах без сёрфинга
Куда же на Карибах без сёрфинга
Доминиканский флаг на причале
Доминиканский флаг на причале
Жаренные бананы и рис – практически неотъемлемые составляющие
Жаренные бананы и рис – практически неотъемлемые составляющие
Национальный танец
Национальный танец
Добро пожаловать в Доминикану
Добро пожаловать в Доминикану
Пляж в одном из отелей
Пляж в одном из отелей
Где находится Доминикана на карте мира
Где находится Доминикана на карте мира
Плюсы и минусы курорта Пунта-Кана
Плюсы и минусы курорта Пунта-Кана
Самолет AZUR AIR в аэропорту Пунта-Каны
Самолет AZUR AIR в аэропорту Пунта-Каны
Отель Nickelodeon в Пунта-Кана (Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana)
Отель Nickelodeon в Пунта-Кана (Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana)
Ла Бандера - традиционное блюдо доминиканской кухни
Ла Бандера - традиционное блюдо доминиканской кухни
Уличные карнавалы, предмет национальной гордости
Уличные карнавалы, предмет национальной гордости
Зиплайн с мартышками, это круто)))
Зиплайн с мартышками, это круто)))
Пунта-Кана, славится своим благоприятным климатом
Пунта-Кана, славится своим благоприятным климатом
Пунта-Кана заметно преобразовалась за 50 лет
Пунта-Кана заметно преобразовалась за 50 лет
Семья - национальная ценность для доминиканцев
Семья - национальная ценность для доминиканцев
История освоения Пунта-Каны
История освоения Пунта-Каны
Жители Пунта-Каны открытые и доброжелательные люди
Жители Пунта-Каны открытые и доброжелательные люди
Пунта-Кана - райское место для комфортабельного отдыха
Пунта-Кана - райское место для комфортабельного отдыха
Прогулка на лошадях, один из популярных видов отдыха в Пунта-Кана
Прогулка на лошадях, один из популярных видов отдыха в Пунта-Кана
Территория отеля Каталония Баваро казино и гольф (Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort)
Территория отеля Каталония Баваро казино и гольф (Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort)
Пляжи Пунта-Каны - райское место для комфортабельного отдыха
Пляжи Пунта-Каны - райское место для комфортабельного отдыха
Нахождение Пунта-Каны на карте мира
Нахождение Пунта-Каны на карте мира
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Dominican Republic
Разнообразная кухня республики
Разнообразная кухня республики
Центральная площадь Парке-Колон в Санто-Доминго
Центральная площадь Парке-Колон в Санто-Доминго
Водопады
Водопады
Пляжи Карибского моря
Пляжи Карибского моря
Dominican Republic
Dominican Republic
Традиционная одежда в цветах национального флага
Традиционная одежда в цветах национального флага
Карта Доминиканы с её городами и омывающими морями
Карта Доминиканы с её городами и омывающими морями
Живописные доминиканские пляжи
Живописные доминиканские пляжи