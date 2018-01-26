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Доминикана

Доминикана – отдых на краю Света: разбираемся, что там делать

Не посещайте Доминикану 🇩🇴 НИКОГДА! Пока не прочтете нашу статью о ней :) Рассказываем о крутых местах, лучших курортах, покажем всё на фото и картах! Подскажем, что покушать из доминиканской кухни, какие праздники посетить, в какой месяц лучше лететь и что ждать от погоды. Усаживайтесь и слушайте...
Содержание статьи
Добро пожаловать в Доминикану
Добро пожаловать в Доминикану

Доминиканская Республика является одной из самых географически многообразных стран Карибского бассейна, с изумительными горными пейзажами, пустынными кустарниками, колониальной архитектурой и бесконечными пляжами.

Флаг Доминиканской Республики
Флаг Доминиканской Республики

Сотни километров береговой линии определяют Доминиканскую Республику, часть из них — это белейшие песчаные пляжи, затененные рядами пальм, другая часть — ветровые дюны, безмятежные мангровые лагуны и скалистые утёсы. Будь то рыбацкие деревни с лодками, пришвартованными вдоль берегов, или снисходительные туристические площадки с аквамариновыми водами, море является тут общим знаменателем.

Некоторые из гаваней, где когда-то скитались пираты, являются временным домом для огромного количества мигрирующих горбатых китов и являются частью обширной сети заповедников и парков, которые охраняют природное наследие страны.

Если не считать столицы, основная часть населения Доминиканы проживает в сельской местности. Проезжая через необъятные плодородные земли, вы увидите лошадей и коров, слоняющихся вдоль дорог, а также грузовики и ослов загружены свежими продуктами. Двигаясь дальше вглубь страны вы столкнетесь с видами, напоминающими Альпы, реками прорывающихся сквозь роскошные джунгли и красивейшими водопадами. Четыре из пяти самых высочайших пиков в Карибском бассейне возвышаются над плодородными низменностями, окружающими Сантьяго, а удаленные пустыни простирающиеся через юго-запад, придают Доминикане физическую и культурную сложность, которую вы не найдете на других островах.

Общие сведения о стране

Доминиканский флаг на причале
Доминиканский флаг на причале
  • Площадь страны: 48 730 кв.км.;
  • Столица: Санто-Доминго;
  • Языки: испанский, на втором месте английский;
  • Религия: преимущественно христиане (большая часть из которых католики и примерно 4% протестанты);
  • Валюта: доминиканское песо, но доллары США также широко приняты в туристических зонах;
  • Телефонный код страны: + 1-809;
  • Чаевые: рестораны обычно автоматически включают 10% в счет, но обычно принято давать 10%. За уборку в номерах 1-2$ в день.

Где находится Доминиканская Республика

Страна находится между Карибским морем и Северным Атлантическим океаном и занимает две трети острова Гаити в его восточной части.

Где находится Доминикана на карте мира
Где находится Доминикана на карте мира
Карта Доминиканы с её городами и омывающими морями
Карта Доминиканы с её городами и омывающими морями
Доминиканская Республика на карте мира (google maps)

Климат, или когда лучше ехать в Доминикану

Климат Доминиканы
Климат Доминиканы

Тропически пассатный

Высокий сезон (середина декабря-февраль)

  • июль-август и за неделю до Пасхи также высокий сезон;
  • будьте готовы, что цены на отели будут более высокие и пляжи переполнены;
  • посмотреть на китов можно примерно с середины января до середины марта;
  • многие водные виды спорта запрещены за неделю до Пасхи.

Средний сезон (март-июль)

  • кратковременные, но достаточно сильные дожди в Санто-Доминго (до октября);
  • март сухой в Самане; апрель идеален по всей стране;
  • с мая по июнь облачно или переменная облачность; вероятность дневных дождей.

Низкий сезон (август-начало декабря)

  • сезон ураганов с июня по декабрь (особенно на востоке), но несмотря на бури, тут достаточно красиво;
  • температура не сильно отличается (исключение - горы);
  • достаточно дешевые номера, но некоторые объекты в курортных зонах закрываются в октябре.

Культура Доминиканы

Традиционная одежда в цветах национального флага
Традиционная одежда в цветах национального флага
Национальный танец
Национальный танец

Культура Доминиканы — это смешивание культурных элементов Испании, Африки и индейцев. Доминиканская Республика известна меренге - горячей, пряной, латинской музыкой. Бейсбол является самым популярным видом спорта, Доминиканская Республика славится большим количество звезд в Высшей лиге - среди них Сэмми Соса, Педро Мартинес и Дэвид Ортис.

Нужна ли виза для въезда в Доминикану?

Большинству иностранных туристов для посещения Доминиканской Республики, не нужно получать визу. Это же правило действует и для граждан РФ, единственное что вам необходимо сделать после высадки в аэропорту Доминиканы, это направится в иммиграционную зону, где вы должны купить туристическую карту (стоимость карты 10 долларов США). Если вы вдруг захотите продлить свое пребывание в Доминикане, сделать это можно в отделении миграционной службы Доминиканской Республики

Вам разрешено находится в Доминиканской Республике по туристической карте до 30 дней

Какие требования к въезду в Доминикану?

Для въезда Вам потребуется:

  • действующий загранпаспорт (соответственно при выезде из страны, он также должен быть действительным);
  • туристическая карта;
  • обратные билеты;
  • если ребенок отправляется в Доминикану без родителей, например, с бабушкой или дедушкой или в составе туристической группы, то им необходимо предоставить нотариально заверенный документ, в котором родители дают свое согласие на выезд ребенка за границу.

Таможенные правила

Помимо очевидных запретов, таких как перевозка оружия, наркотиков и экзотических животных, существует конкретный список ограничений на импорт для иностранцев, прибывающих в Доминиканскую Республику. Туристы могут привезти до 200 сигарет, 2 л алкоголя и 1 коробку сигар. Также стоит возить с собой рецепт на любые лекарства, особенно психотропные препараты.

Незаконно вывозить из Доминиканы:

  1. вещи которым более 100 лет - картины, предметы домашнего обихода, доисторические артефакты и т. д. - без специальных экспортных сертификатов;
  2. красное дерево, так как оно находится под угрозой исчезновения, и вещи, изготовленные из красного дерева, они могут быть конфискованы при выезде.
  3. чёрный коралл широко распространен в стране, закон Доминиканской Республики не запрещает его продажу, но международные соглашения об окружающей среде - советуют избегать его покупки. То же самое касается продуктов из панциря черепахи и крыльев бабочек - эти животные находятся на грани исчезновения;
  4. нелегально экспортировать неочищенный янтарь из Доминиканы, хотя янтарные украшения являются общедоступными и высоко ценятся.

Как добраться до Доминиканы

Подавляющее большинство туристов, отправляющихся в Доминиканскую Республику, прибывают по воздуху. Из Москвы в Доминиканскую Республику несколько раз в неделю выполняются регулярные рейсы, если вы хотите воспользоваться российскими авиакомпаниями, можете рассмотреть Аэрофлот (компания осуществляет 4 рейса в неделю).

Также можете рассмотреть стыковочные рейсы из Москвы, стыковка осуществляется либо во Франкфурте, либо в Париже, в Амстердаме или же в Мадриде.

Курорты Доминиканы

Пляжи Карибского моря
Пляжи Карибского моря

Пунта-Кана и Плайя-Дорада в Пуэрто-Плате, здесь вы найдете большинство курортов все включено. Если вы хотите сэкономить деньги, ищите жилье вокруг пляжа Сосуа. Для того, чтобы влиться в местную культуру и изучить историю,остановитесь в столице Санто-Доминго. А теперь более подробнее...

Пунта-Кана

Расположение Пунта-Каны идеально подходит для пляжных курортов: температура умеренная и устойчивая. Более сильный ветер дует на восточной стороне острова и делает это место идеальным для серфинга, парусного спорта и других водные виды спорта.

Ла Романа

Если вы не поклонник шумных курортов, Ла Романа идеальное место для вас, особенно для отдыха с маленькими детьми. Это место стало известно после того, как компания South Puerto Rico Sugar Company, построила тут в 1917 году сахарную фабрику. Город Ла Романа стал развиваться в сфере туризма с 1980-х годов. Тут вы можете заняться дайвингом, подводной охотой, отправится с экскурсией на остров Саону и конечно же насладиться самыми чистыми пляжами.

Пуэрто-Плата

Пуэрто-Плата находится на северном побережье Доминиканской Республики, здесь расположен 24-х километровый песчаный пляж Playa Dorada (Плая-Дорада), поля для гольфа, множество ресторанов, казино и другие достопримечательности, которые делают этот район одним из самых популярных туристических направлений на острове.

Самана

На полпути между Пунта-Кана и Пуэрто-Плата на северной стороне Эспаньолы, расположен полуостров Самана. Он является самым старым туристическим направлением в Доминиканской Республике, но наверное самым ярким.

Санто-Доминго

Если вы хотите начать свое изучение «настоящей» Доминиканской Республики начните с Санто-Доминго, а затем уже отправляйтесь куда угодно. Современная Доминиканская республика начинается здесь, и с приходом Христофора Колумба в 1492 году можно было сказать, что здесь и началась полная западная экспансия в Новый Свет. Санто-Доминго был первой столицей Европы на другой стороне Атлантики.

Чем заняться в Доминикане?

Водопады
Водопады
Куда же на Карибах без сёрфинга
Куда же на Карибах без сёрфинга
Коньонинг
Коньонинг

Большинство туристов Доминиканской Республики приезжают ради пляжей и всеохватывающих курортов, но не стоит забывать, что четырехсотлетняя история приготовила для путешественников, еще много чего интересного, например, живописные горы, музеи, большие и маленькие города и много-много другого.

Виды отдыха:

Обязательно хотя бы на один день возьмите велосипед
Обязательно хотя бы на один день возьмите велосипед
  • каньонинг;
  • рафтинг по реке Яке-дель-Норте;
  • кайтсёрфинг;
  • поход в гору Дуарте;
  • катание на велосипедах в горах;
  • дайвинг;
  • плавание с дельфинами;
  • наблюдение за горбатыми китами;
  • катание на лошадях.

Также в Доминикане очень бурная ночная жизнь. Доминиканцы любят пить, общаться и тусоваться. Где бы вы ни находились в стране, центральная площадь - это, скорее всего, ночное место сбора местного населения и туристов со всего мира.

Места которые нужно посетить в Доминикане

Центральная площадь Парке-Колон в Санто-Доминго
Центральная площадь Парке-Колон в Санто-Доминго
Закат здесь так же является достопримечательностью, поэтому не забывайте каждый вечер выходить из номера отела
Закат здесь так же является достопримечательностью, поэтому не забывайте каждый вечер выходить из номера отела

Доминиканская Республика известна как достаточно доступное место для пляжного отдыха, она всегда забита туристами и заманчивыми курортами «всё включено». Но страна также известна своей культурой, историей и потрясающей природной красотой. Основными туристическими местами являются районы вокруг Пуэрто-Плато, Пунта-Кана, Ла-Романа и Саманы. Тем не менее культурной жемчужиной страны является столица, Санто-Доминго, это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе вы можете посетить Алькасар де Колон, площадь Пласа-де-ла-Культура, музей современного искусства, а также Дворец Колумба, Форт Озама и национальный ботанический сад.

В дополнение к отлично развитым морским курортам и полям для гольфа мирового класса Доминикана является пристанищем для обширных коралловых рифов, водопадов, джунглей, уединенных островов, сосновых лесов и самых высоких пиков в Карибском бассейне. Благодаря этим разнообразным экосистемам, на острове существует изобилие возможностей для отдыха. Искатели приключений направляются в горы, чтобы сплавить по реке Рио-Яке-дель-Норте. Прочный альпийский ландшафт также привлекает путешественников, чтобы прогуляться по его многочисленным горным тропам. Вдоль побережья, любители воды могут плавать, нырять, кататься на байдарках, кайт-бордах, катерах и заниматься серфингом. Изобилие развлечений и достопримечательностей, каждый год привлекает в Доминикану всё больше туристов со всего мира.

Национальная доминиканская кухня

Разнообразная кухня республики
Разнообразная кухня республики
Жаренные бананы и рис – практически неотъемлемые составляющие
Жаренные бананы и рис – практически неотъемлемые составляющие

Как и многие традиции, сохранившиеся в Доминиканской Республике, кухня представляет собой смесь испанских, африканских и даже таинских влияний. Особый тип кухни известен как comida criolla (комида криолья), который также встречается в других районах Карибского бассейна и адаптируется к классическим испанским и африканским рецептам из местных ингредиентов.

Доминиканская кухня богата на продукты содержащие крахмал, это прежде всего рис, картофель, юкка, маниока и бананы. Одно из самых популярных блюд в Доминиканской Республике - которое вы найдете почти в каждом меню ресторана - la bandera («флаг»). Ла Бандера - это блюдо из тушенного мяса, белого риса, фасоли (обычно используется красная фасоль) и зеленых листьев салата. Другим распространенным блюдом является сладкий бобовый крем с молоком и другими добавками, известный как habichuela con dulche(Абичуэла кон дульсе). У доминиканцев также есть свой вариант испанской паэльи, известно блюдо как локрио, в котором для окрашивания риса вместо шафрана используется ачиоте.

Бананы и блюда из банана особенно популярны в Доминиканской Республике, обычно их варят, тушат или просто подают засахаренными. Мангу - популярное блюдо, состоящее из бананового пюре и бекона. Вы можете также попробовать вареные бананы с чесноком, оливковым маслом и свиной шкуркой, для этого закажите мофонго.

Популярные виды мяса которые используются для приготовления блюд в Доминиканской Республике - это свинина, говядина, курица и козлятина. Особенно популярна жареная свиная тарелка, известная как лечон асадо, а также кучифрито, которое является тушеной свининой. Жареная говядина с ветчиной, луком и пряным гарниром известна как карне-мечада. Козье мясо, тушенное с томатным соусом или жареная нога козы с ромом и кинзой, также являются блюдами фаворитами.

Конечно, морепродукты также являются основным продуктом доминиканской кухни, особенно вдоль побережья. Два из наиболее распространенных видов рыбы, потребляемых в Доминиканской Республике, - это окунь и красный окунь. Их часто готовят с мягким или пряным томатным соусом, чесночным или кокосовым соусом. Также популярны осьминоги, крабы и омары

Пусть Доминиканская Республика и не считается одним из мировых кулинарных лидеров, но тут вы найдете множество восхитительных местных блюд, которые обязательно стоит попробовать.

Плюсы и минусы отдыха в Доминикане и рекомендации

Пляж в одном из отелей
Пляж в одном из отелей

Рекомендуем приобрести противомоскитный крем, так как по ночам вас могут покусать назойливые москиты. Пусть вас не вводят в заблуждение ветер и облака, так как тропические ультрафиолетовые лучи солнца проходят через них очень легко, поэтому регулярно наносите солнцезащитный крем. Особенно важно одевать панамки и солнцезащитные очки на детей.

Сезон ураганов в Доминиканской Республике проходит с июня по ноябрь. Перед поездкой вы должны следить за обновлениями погоды и отслеживать ход приближающихся штормов.

Обменивайте деньги в банках или официальных обменных пунктах (casas de cambio). Будьте осторожны при снятии наличных денег в банкомате, поскольку клонирование кредитной карты и кража личных данных являются обычным делом.

Плюсы:

  • большой выбор доступных курортных услуг по системе "все включено";
  • великолепная дикая природа (от её идиллических пляжей до живописных зеленых и горных пейзажей);
  • средняя дневная температура колеблется от +26 до +29 градусов;
  • люди добрые, дружелюбные и открытые, что является особенно привлекательным;
  • множество достопримечательностей.

Минусы:

  • водопроводная вода не является питьевой;
  • лихорадка денге и малярия являются риском (так что привезите хороший противомоскитный спрей и противомалярийные препараты;
  • возможны мелкие кражи;
  • многим курортам не хватает местной культуры, включая музыку, кухню и танцы;
  • многие дороги довольно плохи и ухабисты.

Вывод

Доминиканцы приветствуя вас, говорят: «Это твой дом!» и действительно они рады поделиться своим прекрасным островом, омытым Атлантическим океаном на севере и Карибским морем на юге. Среди его самых ценных активов - 1600 км великолепных пляжей, усеянных кокосовыми пальмами и песками от жемчужно-белого до золотисто-коричневого и вулканического черного. Карибское солнце целует эту экзотическую землю, где температура круглый год колеблется в пределах +26°С.

В последние годы спрос на отдых в Доминиканской Республике значительно вырос, так как всеохватывающие курорты стали более высококлассными, а небольшие, звездные бутик-отели открылись во всех самых популярных туристических районах. Также улучшился уровень обслуживающего персонала. Если вы выбрали ритм жизни в стиле меренге, то вперёд Доминикана ждёт Вас!.

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