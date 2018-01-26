Не посещайте Доминикану 🇩🇴 НИКОГДА! Пока не прочтете нашу статью о ней :) Рассказываем о крутых местах, лучших курортах, покажем всё на фото и картах! Подскажем, что покушать из доминиканской кухни, какие праздники посетить, в какой месяц лучше лететь и что ждать от погоды. Усаживайтесь и слушайте...

Добро пожаловать в Доминикану

Доминиканская Республика является одной из самых географически многообразных стран Карибского бассейна, с изумительными горными пейзажами, пустынными кустарниками, колониальной архитектурой и бесконечными пляжами.

Флаг Доминиканской Республики

Сотни километров береговой линии определяют Доминиканскую Республику, часть из них — это белейшие песчаные пляжи, затененные рядами пальм, другая часть — ветровые дюны, безмятежные мангровые лагуны и скалистые утёсы. Будь то рыбацкие деревни с лодками, пришвартованными вдоль берегов, или снисходительные туристические площадки с аквамариновыми водами, море является тут общим знаменателем.

Некоторые из гаваней, где когда-то скитались пираты, являются временным домом для огромного количества мигрирующих горбатых китов и являются частью обширной сети заповедников и парков, которые охраняют природное наследие страны.

Если не считать столицы, основная часть населения Доминиканы проживает в сельской местности. Проезжая через необъятные плодородные земли, вы увидите лошадей и коров, слоняющихся вдоль дорог, а также грузовики и ослов загружены свежими продуктами. Двигаясь дальше вглубь страны вы столкнетесь с видами, напоминающими Альпы, реками прорывающихся сквозь роскошные джунгли и красивейшими водопадами. Четыре из пяти самых высочайших пиков в Карибском бассейне возвышаются над плодородными низменностями, окружающими Сантьяго, а удаленные пустыни простирающиеся через юго-запад, придают Доминикане физическую и культурную сложность, которую вы не найдете на других островах.

Общие сведения о стране

Доминиканский флаг на причале

Площадь страны : 48 730 кв.км.;

: 48 730 кв.км.; Столица : Санто-Доминго;

: Санто-Доминго; Языки : испанский, на втором месте английский;

: испанский, на втором месте английский; Религия : преимущественно христиане (большая часть из которых католики и примерно 4% протестанты);

: преимущественно христиане (большая часть из которых католики и примерно 4% протестанты); Валюта : доминиканское песо, но доллары США также широко приняты в туристических зонах;

: доминиканское песо, но доллары США также широко приняты в туристических зонах; Телефонный код страны : + 1-809;

: + 1-809; Чаевые: рестораны обычно автоматически включают 10% в счет, но обычно принято давать 10%. За уборку в номерах 1-2$ в день.

Где находится Доминиканская Республика

Страна находится между Карибским морем и Северным Атлантическим океаном и занимает две трети острова Гаити в его восточной части.

Где находится Доминикана на карте мира

Карта Доминиканы с её городами и омывающими морями

Доминиканская Республика на карте мира (google maps)

Климат, или когда лучше ехать в Доминикану

Климат Доминиканы

Тропически пассатный

Высокий сезон (середина декабря-февраль)

июль-август и за неделю до Пасхи также высокий сезон;

будьте готовы, что цены на отели будут более высокие и пляжи переполнены;

посмотреть на китов можно примерно с середины января до середины марта;

многие водные виды спорта запрещены за неделю до Пасхи.

Средний сезон (март-июль)

кратковременные, но достаточно сильные дожди в Санто-Доминго (до октября);

март сухой в Самане; апрель идеален по всей стране;

с мая по июнь облачно или переменная облачность; вероятность дневных дождей.

Низкий сезон (август-начало декабря)

сезон ураганов с июня по декабрь (особенно на востоке), но несмотря на бури, тут достаточно красиво;

температура не сильно отличается (исключение - горы);

достаточно дешевые номера, но некоторые объекты в курортных зонах закрываются в октябре.

Культура Доминиканы

Традиционная одежда в цветах национального флага Национальный танец

Культура Доминиканы — это смешивание культурных элементов Испании, Африки и индейцев. Доминиканская Республика известна меренге - горячей, пряной, латинской музыкой. Бейсбол является самым популярным видом спорта, Доминиканская Республика славится большим количество звезд в Высшей лиге - среди них Сэмми Соса, Педро Мартинес и Дэвид Ортис.

Нужна ли виза для въезда в Доминикану?

Большинству иностранных туристов для посещения Доминиканской Республики, не нужно получать визу. Это же правило действует и для граждан РФ, единственное что вам необходимо сделать после высадки в аэропорту Доминиканы, это направится в иммиграционную зону, где вы должны купить туристическую карту (стоимость карты 10 долларов США). Если вы вдруг захотите продлить свое пребывание в Доминикане, сделать это можно в отделении миграционной службы Доминиканской Республики

Вам разрешено находится в Доминиканской Республике по туристической карте до 30 дней

Какие требования к въезду в Доминикану?

Для въезда Вам потребуется:

действующий загранпаспорт (соответственно при выезде из страны, он также должен быть действительным);

туристическая карта;

обратные билеты;

если ребенок отправляется в Доминикану без родителей, например, с бабушкой или дедушкой или в составе туристической группы, то им необходимо предоставить нотариально заверенный документ, в котором родители дают свое согласие на выезд ребенка за границу.

Таможенные правила

Помимо очевидных запретов, таких как перевозка оружия, наркотиков и экзотических животных, существует конкретный список ограничений на импорт для иностранцев, прибывающих в Доминиканскую Республику. Туристы могут привезти до 200 сигарет, 2 л алкоголя и 1 коробку сигар. Также стоит возить с собой рецепт на любые лекарства, особенно психотропные препараты.

Незаконно вывозить из Доминиканы:

вещи которым более 100 лет - картины, предметы домашнего обихода, доисторические артефакты и т. д. - без специальных экспортных сертификатов; красное дерево, так как оно находится под угрозой исчезновения, и вещи, изготовленные из красного дерева, они могут быть конфискованы при выезде. чёрный коралл широко распространен в стране, закон Доминиканской Республики не запрещает его продажу, но международные соглашения об окружающей среде - советуют избегать его покупки. То же самое касается продуктов из панциря черепахи и крыльев бабочек - эти животные находятся на грани исчезновения; нелегально экспортировать неочищенный янтарь из Доминиканы, хотя янтарные украшения являются общедоступными и высоко ценятся.

Как добраться до Доминиканы

Подавляющее большинство туристов, отправляющихся в Доминиканскую Республику, прибывают по воздуху. Из Москвы в Доминиканскую Республику несколько раз в неделю выполняются регулярные рейсы, если вы хотите воспользоваться российскими авиакомпаниями, можете рассмотреть Аэрофлот (компания осуществляет 4 рейса в неделю).

Также можете рассмотреть стыковочные рейсы из Москвы, стыковка осуществляется либо во Франкфурте, либо в Париже, в Амстердаме или же в Мадриде.

Курорты Доминиканы

Пляжи Карибского моря

Пунта-Кана и Плайя-Дорада в Пуэрто-Плате, здесь вы найдете большинство курортов все включено. Если вы хотите сэкономить деньги, ищите жилье вокруг пляжа Сосуа. Для того, чтобы влиться в местную культуру и изучить историю,остановитесь в столице Санто-Доминго. А теперь более подробнее...

Пунта-Кана

Расположение Пунта-Каны идеально подходит для пляжных курортов: температура умеренная и устойчивая. Более сильный ветер дует на восточной стороне острова и делает это место идеальным для серфинга, парусного спорта и других водные виды спорта.

Ла Романа

Если вы не поклонник шумных курортов, Ла Романа идеальное место для вас, особенно для отдыха с маленькими детьми. Это место стало известно после того, как компания South Puerto Rico Sugar Company, построила тут в 1917 году сахарную фабрику. Город Ла Романа стал развиваться в сфере туризма с 1980-х годов. Тут вы можете заняться дайвингом, подводной охотой, отправится с экскурсией на остров Саону и конечно же насладиться самыми чистыми пляжами.

Пуэрто-Плата

Пуэрто-Плата находится на северном побережье Доминиканской Республики, здесь расположен 24-х километровый песчаный пляж Playa Dorada (Плая-Дорада), поля для гольфа, множество ресторанов, казино и другие достопримечательности, которые делают этот район одним из самых популярных туристических направлений на острове.

Самана

На полпути между Пунта-Кана и Пуэрто-Плата на северной стороне Эспаньолы, расположен полуостров Самана. Он является самым старым туристическим направлением в Доминиканской Республике, но наверное самым ярким.

Санто-Доминго

Если вы хотите начать свое изучение «настоящей» Доминиканской Республики начните с Санто-Доминго, а затем уже отправляйтесь куда угодно. Современная Доминиканская республика начинается здесь, и с приходом Христофора Колумба в 1492 году можно было сказать, что здесь и началась полная западная экспансия в Новый Свет. Санто-Доминго был первой столицей Европы на другой стороне Атлантики.

Чем заняться в Доминикане?

Водопады Куда же на Карибах без сёрфинга Коньонинг

Большинство туристов Доминиканской Республики приезжают ради пляжей и всеохватывающих курортов, но не стоит забывать, что четырехсотлетняя история приготовила для путешественников, еще много чего интересного, например, живописные горы, музеи, большие и маленькие города и много-много другого.

Виды отдыха:

Обязательно хотя бы на один день возьмите велосипед

каньонинг;

рафтинг по реке Яке-дель-Норте;

кайтсёрфинг;

поход в гору Дуарте;

катание на велосипедах в горах;

дайвинг;

плавание с дельфинами;

наблюдение за горбатыми китами;

катание на лошадях.

Также в Доминикане очень бурная ночная жизнь. Доминиканцы любят пить, общаться и тусоваться. Где бы вы ни находились в стране, центральная площадь - это, скорее всего, ночное место сбора местного населения и туристов со всего мира.

Места которые нужно посетить в Доминикане

Центральная площадь Парке-Колон в Санто-Доминго Закат здесь так же является достопримечательностью, поэтому не забывайте каждый вечер выходить из номера отела

Доминиканская Республика известна как достаточно доступное место для пляжного отдыха, она всегда забита туристами и заманчивыми курортами «всё включено». Но страна также известна своей культурой, историей и потрясающей природной красотой. Основными туристическими местами являются районы вокруг Пуэрто-Плато, Пунта-Кана, Ла-Романа и Саманы. Тем не менее культурной жемчужиной страны является столица, Санто-Доминго, это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе вы можете посетить Алькасар де Колон, площадь Пласа-де-ла-Культура, музей современного искусства, а также Дворец Колумба, Форт Озама и национальный ботанический сад.

В дополнение к отлично развитым морским курортам и полям для гольфа мирового класса Доминикана является пристанищем для обширных коралловых рифов, водопадов, джунглей, уединенных островов, сосновых лесов и самых высоких пиков в Карибском бассейне. Благодаря этим разнообразным экосистемам, на острове существует изобилие возможностей для отдыха. Искатели приключений направляются в горы, чтобы сплавить по реке Рио-Яке-дель-Норте. Прочный альпийский ландшафт также привлекает путешественников, чтобы прогуляться по его многочисленным горным тропам. Вдоль побережья, любители воды могут плавать, нырять, кататься на байдарках, кайт-бордах, катерах и заниматься серфингом. Изобилие развлечений и достопримечательностей, каждый год привлекает в Доминикану всё больше туристов со всего мира.

Национальная доминиканская кухня

Разнообразная кухня республики Жаренные бананы и рис – практически неотъемлемые составляющие

Как и многие традиции, сохранившиеся в Доминиканской Республике, кухня представляет собой смесь испанских, африканских и даже таинских влияний. Особый тип кухни известен как comida criolla (комида криолья), который также встречается в других районах Карибского бассейна и адаптируется к классическим испанским и африканским рецептам из местных ингредиентов.

Доминиканская кухня богата на продукты содержащие крахмал, это прежде всего рис, картофель, юкка, маниока и бананы. Одно из самых популярных блюд в Доминиканской Республике - которое вы найдете почти в каждом меню ресторана - la bandera («флаг»). Ла Бандера - это блюдо из тушенного мяса, белого риса, фасоли (обычно используется красная фасоль) и зеленых листьев салата. Другим распространенным блюдом является сладкий бобовый крем с молоком и другими добавками, известный как habichuela con dulche(Абичуэла кон дульсе). У доминиканцев также есть свой вариант испанской паэльи, известно блюдо как локрио, в котором для окрашивания риса вместо шафрана используется ачиоте.

Бананы и блюда из банана особенно популярны в Доминиканской Республике, обычно их варят, тушат или просто подают засахаренными. Мангу - популярное блюдо, состоящее из бананового пюре и бекона. Вы можете также попробовать вареные бананы с чесноком, оливковым маслом и свиной шкуркой, для этого закажите мофонго.

Популярные виды мяса которые используются для приготовления блюд в Доминиканской Республике - это свинина, говядина, курица и козлятина. Особенно популярна жареная свиная тарелка, известная как лечон асадо, а также кучифрито, которое является тушеной свининой. Жареная говядина с ветчиной, луком и пряным гарниром известна как карне-мечада. Козье мясо, тушенное с томатным соусом или жареная нога козы с ромом и кинзой, также являются блюдами фаворитами.

Конечно, морепродукты также являются основным продуктом доминиканской кухни, особенно вдоль побережья. Два из наиболее распространенных видов рыбы, потребляемых в Доминиканской Республике, - это окунь и красный окунь. Их часто готовят с мягким или пряным томатным соусом, чесночным или кокосовым соусом. Также популярны осьминоги, крабы и омары

Пусть Доминиканская Республика и не считается одним из мировых кулинарных лидеров, но тут вы найдете множество восхитительных местных блюд, которые обязательно стоит попробовать.

Плюсы и минусы отдыха в Доминикане и рекомендации

Пляж в одном из отелей

Рекомендуем приобрести противомоскитный крем, так как по ночам вас могут покусать назойливые москиты. Пусть вас не вводят в заблуждение ветер и облака, так как тропические ультрафиолетовые лучи солнца проходят через них очень легко, поэтому регулярно наносите солнцезащитный крем. Особенно важно одевать панамки и солнцезащитные очки на детей.

Сезон ураганов в Доминиканской Республике проходит с июня по ноябрь. Перед поездкой вы должны следить за обновлениями погоды и отслеживать ход приближающихся штормов.

Обменивайте деньги в банках или официальных обменных пунктах (casas de cambio). Будьте осторожны при снятии наличных денег в банкомате, поскольку клонирование кредитной карты и кража личных данных являются обычным делом.

Плюсы:

большой выбор доступных курортных услуг по системе " все включено ";

"; великолепная дикая природа (от её идиллических пляжей до живописных зеленых и горных пейзажей);

(от её идиллических пляжей до живописных зеленых и горных пейзажей); средняя дневная температура колеблется от +26 до +29 градусов;

люди добрые, дружелюбные и открытые , что является особенно привлекательным;

, что является особенно привлекательным; множество достопримечательностей.

Минусы:

водопроводная вода не является питьевой;

лихорадка денге и малярия являются риском (так что привезите хороший противомоскитный спрей и противомалярийные препараты;

возможны мелкие кражи;

многим курортам не хватает местной культуры, включая музыку, кухню и танцы;

многие дороги довольно плохи и ухабисты.

Вывод

Доминиканцы приветствуя вас, говорят: «Это твой дом!» и действительно они рады поделиться своим прекрасным островом, омытым Атлантическим океаном на севере и Карибским морем на юге. Среди его самых ценных активов - 1600 км великолепных пляжей, усеянных кокосовыми пальмами и песками от жемчужно-белого до золотисто-коричневого и вулканического черного. Карибское солнце целует эту экзотическую землю, где температура круглый год колеблется в пределах +26°С.

В последние годы спрос на отдых в Доминиканской Республике значительно вырос, так как всеохватывающие курорты стали более высококлассными, а небольшие, звездные бутик-отели открылись во всех самых популярных туристических районах. Также улучшился уровень обслуживающего персонала. Если вы выбрали ритм жизни в стиле меренге, то вперёд Доминикана ждёт Вас!.

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