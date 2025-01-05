Мои заказы

Экскурсии по Карибскому морю из Пунта-Каны

Найдено 3 экскурсии в категории «Карибское море» в Пунте-Кане на русском языке, цены от €73. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Райский день на острове Саона
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Добро пожаловать на остров Саона, где вас ждут бирюзовые волны и белоснежный песок. Проведите день в стиле Баунти с комфортом и удовольствием
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€81 за человека
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$570 за человека
Слишком классная экскурсия по острову
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Слишком классная экскурсия по острову
Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€73 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Genia
    5 января 2025
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Сергей очень хороший гид, это день был самый интересный день нашего отпуска
  • М
    Майрам
    17 ноября 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно. Всё чётко, культурно и
    читать дальше

    тактично. Вкусно приготовленная еда на острове. Очень грамотно распределено время. Когда мы приехали никого не было, 1,5 часа наслаждались уединением. Уезжая, наблюдали большой наплыв людей к острову. До обеда стояла отличная погода, словила все краски. Поэтому я очень довольна! Благодаря тому, что погода была непредсказуемо разной, получилось сделать потрясающие фотографии. Однозначно буду рекомендовать, спасибо!

  • И
    Илья
    4 января 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
    читать дальше

    Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!

  • A
    Anna
    21 апреля 2022
    Райский день на острове Саона
    в целом экскурсия была не плохая, но не захватывающая, из пальца высосана. На обратном пути сломался автобус, ждали подменный.
  • О
    Ольга
    31 октября 2021
    Райский день на острове Саона
    Желательно запланировать побольше времени в Альтос де Чавон, чтобы можно было попить кофе и посмотреть магазинчики. 30 минут отведённого времени -это очень мало. Желательно 1 час или 1 час 15 минут.
    Спасибо огромное организатором, что подождали, пока мы искали автобус.
  • А
    Александра
    10 марта 2020
    Райский день на острове Саона
    было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный.
    вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)
  • В
    Владислав
    9 марта 2020
    Райский день на острове Саона
    Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком.

    Сам остров и карибское
    читать дальше

    море невероятно красивые, тоже очень понравилось.

    Круто, что едем на моторной лодке, а не на мотомаране - получается в несколько раз быстрее.

    Рекомендую!

  • А
    Антон
    4 марта 2020
    Райский день на острове Саона
    Все было супер, забрали из отеля. Экскурсию проводил Димас - отличный гид, замечательный и крайне веселый человек. Один из лучших! Саона - великолепное место! Димасик, спасибо!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Карибское море»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Райский день на острове Саона
  2. Райский уголок Доминиканы - остров Саона
  3. Слишком классная экскурсия по острову
Какие места ещё посмотреть в Пунте-Кане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Остров Саона
  2. Маяк Колумба
  3. Город Художников
  4. Гора Редонда
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в декабре 2025
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Карибское море" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 570. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
