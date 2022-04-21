A Anna Райский день на острове Саона в целом экскурсия была не плохая, но не захватывающая, из пальца высосана. На обратном пути сломался автобус, ждали подменный.

О Ольга Райский день на острове Саона Желательно запланировать побольше времени в Альтос де Чавон, чтобы можно было попить кофе и посмотреть магазинчики. 30 минут отведённого времени -это очень мало. Желательно 1 час или 1 час 15 минут.

Спасибо огромное организатором, что подождали, пока мы искали автобус.

А Александра Райский день на острове Саона было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный.

вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)

Сам остров и карибское море невероятно красивые, тоже очень понравилось.



Круто, что едем на моторной лодке, а не на мотомаране - получается в несколько раз быстрее.



Рекомендую! Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком.