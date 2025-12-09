Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Добро пожаловать на остров Саона, где вас ждут бирюзовые волны и белоснежный песок. Проведите день в стиле Баунти с комфортом и удовольствием
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€81 за человека
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$570 за человека
Групповая
до 20 чел.
Слишком классная экскурсия по острову
Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€73 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пунте-Кане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в декабре 2025
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 570. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 8 ⭐ отзывов, цены от €73. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль