Водная прогулка
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Начало: От вашего отеля
20 янв в 07:00
21 янв в 07:00
$350 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Погрузитесь в атмосферу райского острова Саона, где вас ждут белоснежные пляжи и кристально чистые воды Карибского моря
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
$160 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
Погрузитесь в мир приключений на квадроциклах! Вас ждут крутые спуски и подъемы, а также непроходимые леса, где рев мотора станет вашим спутником
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
$130 за человека
