Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Пунте-Кане на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На квадроциклах 5 часов 1 отзыв Водная прогулка По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко Начало: От вашего отеля $350 за человека На автобусе 2 часа Мини-группа до 8 чел. Саона VIP с фуршетом и шампанским Погрузитесь в атмосферу райского острова Саона, где вас ждут белоснежные пляжи и кристально чистые воды Карибского моря Начало: Punta Cana, Bavaro Расписание: Каждый день $160 за человека На квадроциклах 9 часов Мини-группа до 10 чел. Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах Погрузитесь в мир приключений на квадроциклах! Вас ждут крутые спуски и подъемы, а также непроходимые леса, где рев мотора станет вашим спутником Начало: Punta Cana, Bavaro Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30 $130 за человека Другие экскурсии Пунты-Каны

