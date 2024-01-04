Экскурсии проходящие только летом в Пунте-Кане

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$570 за человека
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Украсить путешествие по Доминикане профессиональными снимками
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
$320 за всё до 2 чел.
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Индивидуальная
12 часов
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Оказаться в рекламе Баунти, понырять с маской и искупаться с морскими звёздами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузиться в эпоху конкистадоров на экскурсии по первому городу в Новом свете
Начало: От вашего отеля
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 января 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
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    Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Райский уголок Доминиканы - остров Саона
  2. Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
  3. Остров Саона: день в раю на Карибском море
  4. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 320 до 570. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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