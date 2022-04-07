COMPAY TOUR - Узнай Доминикану

COMPAY TOUR - Узнай Доминикану
COMPAY TOUR - Узнай Доминикану
COMPAY TOUR - Узнай Доминикану
COMPAY TOUR - Узнай Доминикану
COMPAY TOUR - Узнай Доминикану
COMPAY TOUR - Узнай Доминикану
COMPAY TOUR - Узнай Доминикану

Что вас ожидает 🤩

  • Деревушки Доминиканы
  • Фермерский домик
  • Плантации сахарного тростника
  • Доминиканская школа
  • Базилика Ля Альтаграсии
  • Бейсбол
  • Ранчо с лошадьми
  • Доминиканская кухня
  • Пляж Макао
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия «Compay tour” - Отличная возможность узнать страну изнутри.

Проезжая через деревушки, вы увидите быт и жизнь доминиканского народа. Посетите местную школу, где детишки получают новые знания. На тренировке бейсбольной команды, посмотрите как ребята учатся играть в бейсбол, мечтая попасть в сборную страны. Посетив плантацию сахарного тростника, Вы попробуете настоящий тростниковый сок из стебля тростника срезанного на ваших глазах. В городе Игуэй вы посетите одно из самых главных религиозных зданий Доминиканы - Базилика Богоматери Ля Альтаграсии. Следующий пунктом экскурсии будет дом Фернандо, местного жителя который вместе со своей семьей радушно принимает гостей, угощая какао, кофе, фруктами растущими в их саду, а также рассказывает и показывает, как и где произрастают экзотические фрукты и овощи. Затем вас привезут на живописное ранчо, где вы оседлаете лошадей и совершите незабываемую прогулку на фоне великолепных долин и пальм. Там же очень вкусно накормят блюдами из доминиканской кухни. А в завершении экскурсии, Вы посетите один из самых популярных пляжей - Макао: Атлантический океан, большие волны, белый песок и конечно пальмы, растущие вдоль побережья.

Экскурсия на пол дня - Взрослый билет 50$, Детский билет 25 $

Экскурсия на весь день - Взрослый билет 95$, Детский билет 50$

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Вода
  • Открытый бар
  • Обед
Что не входит
  • Дополнительные покупки на экскурсии и вход (1 доллар) в Базилику Ля Альтаграсии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пунты-Каны

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Пунте-Кане

Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Анна
Нет отзывов
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Украсить путешествие по Доминикане профессиональными снимками
$320 за 1-2 чел.
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
13 часов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Для красивых фото
Ilya
5
2 отзыва
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
Отправиться на фото-сафари к горбатым китам, отдохнуть на пляже и совершить конную прогулку
$139 за 1 человека
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
10 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Ilya
Нет отзывов
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Приключение с кубинским колоритом среди тростниковых плантаций, секретных озер и пляжей Доминиканы
$140 за 1 человека
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
7 часов
🏍 На мотоцикле
🛻 На квадроциклах
Групповая
Ilya
5
2 отзыва
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Дикие пляжи, поселение пиратов, кокосовые рощи и колоритные доминиканские деревни за 1 день
$128 за 1 человека
Остров Саона и город Художников
11 часов
Групповая
Ilya
5
2 отзыва
Остров Саона и город Художников
Отдохнуть на одном из лучших пляжей Доминиканы и побывать в Голубой Лагуне на групповой экскурсии
$104 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пунте-Кане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пунте-Кане
ХОРОШО
🇩🇴
ТАМ