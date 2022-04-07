Экскурсия «Compay tour” - Отличная возможность узнать страну изнутри.

Проезжая через деревушки, вы увидите быт и жизнь доминиканского народа. Посетите местную школу, где детишки получают новые знания. На тренировке бейсбольной команды, посмотрите как ребята учатся играть в бейсбол, мечтая попасть в сборную страны. Посетив плантацию сахарного тростника, Вы попробуете настоящий тростниковый сок из стебля тростника срезанного на ваших глазах. В городе Игуэй вы посетите одно из самых главных религиозных зданий Доминиканы - Базилика Богоматери Ля Альтаграсии. Следующий пунктом экскурсии будет дом Фернандо, местного жителя который вместе со своей семьей радушно принимает гостей, угощая какао, кофе, фруктами растущими в их саду, а также рассказывает и показывает, как и где произрастают экзотические фрукты и овощи. Затем вас привезут на живописное ранчо, где вы оседлаете лошадей и совершите незабываемую прогулку на фоне великолепных долин и пальм. Там же очень вкусно накормят блюдами из доминиканской кухни. А в завершении экскурсии, Вы посетите один из самых популярных пляжей - Макао: Атлантический океан, большие волны, белый песок и конечно пальмы, растущие вдоль побережья.

Экскурсия на пол дня - Взрослый билет 50$, Детский билет 25 $

Экскурсия на весь день - Взрослый билет 95$, Детский билет 50$