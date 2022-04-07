Курс PADI Scuba Diver с получением сертификата

320$+30$ c собой на сертификат

1 день: видео, ответы на вопросы самостоятельно в отеле

2 день: отработка навыков на мелкой воде и два погружения на карибском море. Каждое погружение по 35-50 минут, глубина 10-12 метров.

Входят прохладительные напитки. Возвращение в отель в 14 часов

Курс PADI Open Water Diver с получением сертификата

420$+30$ c собой на сертификат

Получите свой первый международный сертификат дайвера - PADI Open Water Diver. Начните обучение прямо сейчас и через 3 дня вы станете сертифицированным дайвером, что позволит вам погружаться самостоятельно! Окунитесь в новый поразительный мир необычных приключений, удивительных впечатлений, мир, в котором миллионы людей примут вас в свою дружную семью - семью дайверов. Наши опытные инструкторы сделают ваше обучение легким и увлекательным: познавательные видеоуроки, несколько учебных занятий в бассейне и 4 погружения на карибском море.

1 день: видео и вопросы по теории самостоятельно в отеле

2 день : занятие в мелкой воде, отработка навыков, одно погружение на карибском море. Погружение 35-50 минут, глубина 8-12 метров.

Входят прохладительные напитки. Возвращение в отель в 14 часов

3 день : три погружения на карибском море. Каждое погружение по 35-50 минут, глубина 12-18 метров. Экзамен по теории.

Входят прохладительные напитки. Возвращение в отель в 16 часов

Курс PADI Advanced с получением сертификата

450$+30$ c собой на сертификат

Только при наличии Open Water Diver

Высылается книга, изучение самостоятельно.

5 погружений до 30 метров 2 дня и разные локации.

Этот курс готовит дайвера к самостоятельным погружениям, дает понимание куда плыть(ориентирование), когда возвращаться (чувствовать время)

Discover Scuba Diver без получения сертификата в Bayahibe

Атлантик принцесс

30-минутный инструктаж, объясняющий основы дайвинга, подбор снаряжения и вы готовы совершить свое первое в жизни погружение в карибском море! Опытный инструктор станет вашим проводником в подводную реальность, поможет насладиться чувством невесомости, получить незабываемые, волнующие ощущения от встреч с обитателями глубин, любоваться неповторимой красотой и яркими красками подводного мира.

Погружения проходят с катамарана. На одного инструктора не более 4-х человек.

Первое погружение на риф, на мелкой воде до 5 метров, по времени 35-50 минут

Второе погружение на затонувший корабль до 10 метров глубины, по времени 35-50 минут под водой

Каталина / Catalina

Проведите незабываемый день на острове Каталина! Через час езды по живописным доминиканским пейзажам вы окажетесь на побережье Карибского моря. Катамаран, оборудованный всем необходимым для погружений, доставит вас к замечательным дайв-сайтам: Catalina Wall (Стена) и Аквариум . Первый знаменит своей глубокой рифовой стеной, которая покрыта губками, веерообразными, черными и другими кораллами, название второго сайта говорит само за себя. Любители поплавать с маской и ластами также смогут насладиться всеми красотами подводного мира. После погружений вас ждет обед на острове. Входит также прохладительные напитки, пиво и ром.

Для новичков первое погружение на мелкой воде, до 5 метров и второе до 10 метров

Каждое погружение 35-50 минут

Для сертифицированных дайверов глубина первого погружения может быть до 30 метров, второе до 12 метров.

Саона / Saona

Два погружения по дороге на Саону с катамарана с посещением натурального бассейна на обратном пути

Байяибе / Bayahibe для сертифицированных дайверов

Экскурсия в Байяибе подарит незабываемые впечатления любителям погружений на затонувшие объекты. Cухогруз St. George лежит на глубинах от 16 до 45 метров. Хорошая видимость, отсутствие сильных течений и большое количество морских обитателей делают это место одним из лучших дайв-сайтов на Карибах. Второе судно лежит на 12-ти метрах и эта глубина позволяет проникнуть в его внутренние помещения: каюты, трюм, машинное отделение.