Вы готовы к приключениям с дельфинами в Пунта-Кане?

Dolphin Explorer - Узнайте как дельфин может стать Вашим преподавателем танцев и поплавайте с ним, держась за его плавнички. Эта программа включает 50 минут водного времени с дельфинами.

СТОИМОСТЬ: Взрослый 99 $ и детский 99 $

Эта программа рассчитана максимум на 12 человек в группе.

В группе будет по одному дельфину.

Эта программа предназначена для пловцов среднего уровня и выше.

Dolphin Funtastic - Позвольте дружелюбному дельфину привествовать Вас своими плавничками и поцеловать Вас в щечку

Продолжительность 40 минут

Максимальное количество человек в группе: 20.

Активность с дельфином.

Рекомендуемый возраст: от 1 до 99 лет.

Плавание: Начинающие.

СТОИМОСТЬ: Взрослый 149 и детский 99 $

Dolphin Excellence - У вас останутся незабываемые впечатления, когда дельфин "прокатит" Вас, толкая в ступню.

Эта программа включает 60 минут водного времени с дельфинами.

Эта программа рассчитана максимум на 10 человек в группе.

В группе будет по два дельфина.

Эта программа предназначена для пловцов среднего уровня и выше.

СТОИМОСТЬ: Взрослый 199 и детский 99 $

Купание с морскими львами - Вы много узнаете о жизни этих добродушных животных

Программа включает 15 минут водного времени с морскими львами и рассчитана максимум на 12 человек в группе.

СТОИМОСТЬ: Взрослый и детский 45 $