Вы готовы к приключениям с дельфинами в Пунта-Кане?
СТОИМОСТЬ: Взрослый 99 $ и детский 99 $
Эта программа рассчитана максимум на 12 человек в группе.
В группе будет по одному дельфину.
Эта программа предназначена для пловцов среднего уровня и выше.
Продолжительность 40 минут
Максимальное количество человек в группе: 20.
Активность с дельфином.
Рекомендуемый возраст: от 1 до 99 лет.
Плавание: Начинающие.
СТОИМОСТЬ: Взрослый 149 и детский 99 $
Эта программа включает 60 минут водного времени с дельфинами.
Эта программа рассчитана максимум на 10 человек в группе.
В группе будет по два дельфина.
Эта программа предназначена для пловцов среднего уровня и выше.
СТОИМОСТЬ: Взрослый 199 и детский 99 $
Программа включает 15 минут водного времени с морскими львами и рассчитана максимум на 12 человек в группе.
СТОИМОСТЬ: Взрослый и детский 45 $