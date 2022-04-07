Dolphin Explorer Дельфинарий в море

Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море
Dolphin Explorer Дельфинарий в море

Что вас ожидает 🤩

  • Дельфинарий в открытом море
  • Частный пляж
  • Дельфины
  • Морские львы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вы готовы к приключениям с дельфинами в Пунта-Кане?

  • Dolphin Explorer - Узнайте как дельфин может стать Вашим преподавателем танцев и поплавайте с ним, держась за его плавнички. Эта программа включает 50 минут водного времени с дельфинами.

СТОИМОСТЬ: Взрослый 99 $ и детский 99 $

Эта программа рассчитана максимум на 12 человек в группе.
В группе будет по одному дельфину.
Эта программа предназначена для пловцов среднего уровня и выше.

  • Dolphin Funtastic - Позвольте дружелюбному дельфину привествовать Вас своими плавничками и поцеловать Вас в щечку

Продолжительность 40 минут

Максимальное количество человек в группе: 20.

Активность с дельфином.
Рекомендуемый возраст: от 1 до 99 лет.
Плавание: Начинающие.

СТОИМОСТЬ: Взрослый 149 и детский 99 $

  • Dolphin Excellence - У вас останутся незабываемые впечатления, когда дельфин "прокатит" Вас, толкая в ступню.

Эта программа включает 60 минут водного времени с дельфинами.
Эта программа рассчитана максимум на 10 человек в группе.
В группе будет по два дельфина.
Эта программа предназначена для пловцов среднего уровня и выше.

СТОИМОСТЬ: Взрослый 199 и детский 99 $

  • Купание с морскими львами - Вы много узнаете о жизни этих добродушных животных

Программа включает 15 минут водного времени с морскими львами и рассчитана максимум на 12 человек в группе.

СТОИМОСТЬ: Взрослый и детский 45 $

Программа

Дельфинарий в открытом море, Частный пляж, дельфины, морские львы

Ответы на вопросы

Что не входит
  • За дополнительную плату Вы сможете прибрести фотосьемку!
Когда и сколько длится
Когда: Любой день в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Любой день в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пунты-Каны

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные📜История и культура👩‍👧‍👦Для детейОстрова и мореДельфинарий🗽Достопримечательности🐬Дельфины

Еще несколько похожих предложений в Пунте-Кане

Пираты Карибского моря - водное приключение на шхуне
4 часа
Групповая
Ilya
Нет отзывов
Пираты Карибского моря - водное приключение на шхуне
Повеселиться, найти сокровища, заняться снорклингом и поплавать со скатами и акулами
$99 за 1 человека
Поездка на остров Саона в мини-группе
13 часов
Мини-группа
Ilya
Нет отзывов
Поездка на остров Саона в мини-группе
Отдохнуть на райском пляже, насладиться напитками и увидеть морских звезд в Голубой Лагуне
$175 за 1 человека
Остров Саона и город Художников
11 часов
Групповая
Ilya
5
2 отзыва
Остров Саона и город Художников
Отдохнуть на одном из лучших пляжей Доминиканы и побывать в Голубой Лагуне на групповой экскурсии
$104 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пунте-Кане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пунте-Кане
ХОРОШО
🇩🇴
ТАМ