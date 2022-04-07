Extreme Canopy Adventure

Extreme Canopy Adventure
Extreme Canopy Adventure
Extreme Canopy Adventure
Extreme Canopy Adventure
Extreme Canopy Adventure

Что вас ожидает 🤩

  • Тропические джунгли
  • Гора Анамуйя
  • Зиплайн
  • Плантации кофе и какао
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Только для онлайн бронирования.

8 зиплайнов расположены в горах Анамуя, окруженные густыми лесами и реками

Трасса состоит из 8 двойных канатов и пятнадцати платформ, большинство из которых встроены в верхушки деревьев.

Пронеситесь около 2100 метров над джунглями, созерцая красоту природы с высоты птичьего полета, - это невероятно зрелищно.

На некоторых трассах можно достичь скорости 70 км в час!!

Гостей забирают из отелей в сафари-грузовиках, затем через красивую сельскую местность, мимо плантаций кофе и какао, путь лежит к горе Анамуя.

По приезду, на ранчо с помощью карты гиды покажут трассу зиплайна, выдадут снаряжение, проведут инструктаж.

Стоимость: 40$ детский билет, 79$ взрослый

Ответы на вопросы

Что входит
  • Включает в себя: вода и фрукты
  • Трансфер
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 08:00

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