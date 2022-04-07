8 зиплайнов расположены в горах Анамуя, окруженные густыми лесами и реками

Трасса состоит из 8 двойных канатов и пятнадцати платформ, большинство из которых встроены в верхушки деревьев.

Пронеситесь около 2100 метров над джунглями, созерцая красоту природы с высоты птичьего полета, - это невероятно зрелищно.

На некоторых трассах можно достичь скорости 70 км в час!!

Гостей забирают из отелей в сафари-грузовиках, затем через красивую сельскую местность, мимо плантаций кофе и какао, путь лежит к горе Анамуя.

По приезду, на ранчо с помощью карты гиды покажут трассу зиплайна, выдадут снаряжение, проведут инструктаж.

Стоимость: 40$ детский билет, 79$ взрослый