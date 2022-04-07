Уникальная гора Редонда, с которой открывается вид на лагуну Лимон, Атлантический океан, Восточные Кордильеры и Залив Самана. На горе можно покачаться на больших качелях и насладиться изумительными пейзажами. Сделать невероятные фото. Прокатиться на зиплайне и попробовать настоящую креольскую кухню.

Подъем на гору проходит на специальных открытых машинах. Яркие тропические деревья, орлы, парящие на расстоянии вытянутой руки, и знаменитые качели над пропастью – насладитесь и запечатлейте на камеру.

Фруктовое ранчо донны - вы посетите настоящее ранчо, где увидите как растут фрукты и овощи, а хозяйка ранчо донна Анна расскажет и покажет вам, что такое настоящая деревенская жизнь с огородом, животными и домиком.

Длительность экскурсии 6 часов