Гора Редонда и фруктовое ранчо

Автобусная, при переездах между остановками

Групповая
Автобусная, при переездах между остановками.
Гора Редонда и фруктовое ранчо
Гора Редонда и фруктовое ранчо
Гора Редонда и фруктовое ранчо
Гора Редонда и фруктовое ранчо
Гора Редонда и фруктовое ранчо
Гора Редонда и фруктовое ранчо
Гора Редонда и фруктовое ранчо

Что вас ожидает 🤩

  • Круглая Гора
  • Залив Самана
  • Восточные Кордильеры
  • Небесные качели
  • Фруктовое ранчо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Уникальная гора Редонда, с которой открывается вид на лагуну Лимон, Атлантический океан, Восточные Кордильеры и Залив Самана. На горе можно покачаться на больших качелях и насладиться изумительными пейзажами. Сделать невероятные фото. Прокатиться на зиплайне и попробовать настоящую креольскую кухню.

Подъем на гору проходит на специальных открытых машинах. Яркие тропические деревья, орлы, парящие на расстоянии вытянутой руки, и знаменитые качели над пропастью – насладитесь и запечатлейте на камеру.

Фруктовое ранчо донны - вы посетите настоящее ранчо, где увидите как растут фрукты и овощи, а хозяйка ранчо донна Анна расскажет и покажет вам, что такое настоящая деревенская жизнь с огородом, животными и домиком.

Длительность экскурсии 6 часов

Программа

Круглая Гора, Залив Самана, Восточные Кордильеры, Гаитянский район

Ответы на вопросы

Что входит
  • Русский гид
  • Напитки (вода, ром, coca cola)
  • Креольский обед
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.

Каждый день в 10:00

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