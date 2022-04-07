Tez Tour
— Организатор в Пунте-Кане
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Профессиональный фотограф в вашем распоряжении. Запечатлите все лучшие моменты на фото!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Фотосессии
Обработка фото
Когда и сколько длится
Когда:
Любой день в 08:00
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Любой день в 08:00
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