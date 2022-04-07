Индивидуальная фотосессия

Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Профессиональный фотограф в вашем распоряжении. Запечатлите все лучшие моменты на фото!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Фотосессии
  • Обработка фото
Когда и сколько длится
Когда: Любой день в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.

Любой день в 08:00

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